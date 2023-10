Voici 3 choses à surveiller en Bourse après une semaine très difficile

Ce fut une semaine mitigée pour les principaux indices boursiers. Le S&P 500 a clôturé en baisse vendredi, mais a réalisé un gain hebdomadaire malgré de fortes fluctuations des prix du pétrole dues aux tensions géopolitiques et à des données d’inflation plus élevées que prévu. La baisse de plus de 1% du Nasdaq vendredi a toutefois effacé ses gains hebdomadaires pour une légère baisse. Le Dow Jones, en légère hausse vendredi, a terminé la semaine en hausse. Le marché obligataire étant fermé lundi dernier à l’occasion du Columbus Day, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont pu réaliser un énorme revirement et clôturer en hausse. Ils ont sombré plus tôt dans la séance en raison des inquiétudes concernant la guerre entre Israël et le Hamas et la flambée des prix du pétrole. Le brut West Texas Intermediate, la norme américaine, a enregistré une hausse de 3,7 %. Les rendements obligataires étaient aux abois mardi et mercredi et les actions ont pu accroître leurs gains. Le pétrole a légèrement baissé mardi et a chuté de près de 3% mercredi. Jeudi, les actions ont clôturé en baisse, alors que les rendements obligataires ont grimpé en flèche suite à la hausse des prix à la consommation en septembre, mettant fin à une séquence de quatre victoires consécutives. Le pétrole était en légère baisse. Les actions ont terminé de manière mitigée vendredi après la chute des données sur la confiance des consommateurs en octobre et la hausse des attentes d’inflation. Le pétrole a bondi vendredi, augmentant de plus de 5,8%. Sur la semaine, le WTI a gagné près de 6 %, soit la plus forte progression hebdomadaire depuis plus d’un mois. La semaine prochaine comprendra plusieurs intervenants de la Réserve fédérale, des chiffres économiques importants et deux autres rapports sur les bénéfices des actions du Club. 1. Semaine de discours de la Fed. La semaine s’annonce incroyablement chargée, car nous observerons les discours de la Fed pour savoir si les banquiers centraux augmenteront à nouveau les taux d’intérêt cette année, comme ils l’ont indiqué après leur réunion de septembre. Chaque jour, un responsable de la Fed fait une apparition, l’événement le plus important étant celui du président de la Fed, Jerome Powell, jeudi à midi HE. Il y aura également une pléthore de membres du Federal Open Market Committee (FOMC) qui voteront la semaine prochaine. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, et le président de la Fed de New York, John Williams, ont tous deux prévu des discours lundi, mardi et mercredi. Harker prend également la parole jeudi et vendredi. Les membres votants du FOMC, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, doivent tous deux comparaître jeudi après Powell. Vendredi dernier, Harker a déclaré qu’il préconisait de laisser les taux là où ils sont, « en l’absence d’un changement radical dans ce que je vois dans les données et ce que disent mes contacts ». Mercredi, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que les banquiers centraux devraient « attendre et voir » qu’une autre augmentation des taux est nécessaire. Lundi, le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré que lui et ses collègues devraient « procéder avec prudence ». Waller et Jefferson sont tous deux membres votants du FOMC. Tous trois ont indiqué la semaine dernière que le resserrement des conditions financières pourrait rendre inutile de nouvelles hausses. Les deux dernières réunions politiques de la Fed de l’année auront lieu du 31 octobre au 31 novembre. 1er puis les 12 et 13 décembre. L’outil CME FedWatch estime qu’il y a 90 % de chances que la banque centrale maintienne ses taux stables entre 5,25 % et 5,5 % le 1er novembre, et il est d’environ 70 % de chances qu’elle soit maintenue et qu’elle soit relevée de 30 % de 25 points de base pour le 13 décembre. . Le message clair des banquiers centraux et de Powell a toujours été qu’ils dépendront des données lorsqu’ils prendront des décisions en matière de politique monétaire. Avec deux rapports d’inflation plus élevés que prévu pour septembre dans le rétroviseur, la Fed et Wall Street se tourneront vers les données économiques de la semaine prochaine. Le rapport du gouvernement sur les ventes au détail publié mardi fournira des indications sur ce que les Américains pensaient de leur argent le mois dernier, alors que les pressions sur les prix restaient tenaces. N’oubliez pas que les dépenses de consommation représentent environ les deux tiers de l’économie américaine. Les ventes au détail d’août ont résisté alors que l’inflation ralentissait ce mois-là. Du côté de l’industrie manufacturière, qui représente environ 12 % du produit intérieur brut américain, la Fed publie également mardi les chiffres de la production industrielle et de l’utilisation des capacités de septembre. Ces chiffres pourraient nous indiquer l’impact de la grève en cours des Travailleurs unis de l’automobile contre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit : General Motors (GM), Stellantis, société mère de Chrysler (STLA), et le nom du club Ford (F). C’est l’immobilier qui terminera la semaine, avec les mises en chantier et les permis de construire du gouvernement en septembre publiés mercredi et l’étude de septembre de l’Association nationale des agents immobiliers sur les ventes de maisons existantes. Nous allons examiner ces chiffres pour voir s’il y a des changements dans l’offre restreinte de maisons existantes et de nouvelles constructions, qui fait grimper les prix malgré les taux hypothécaires élevés. 3. Saison des bénéfices. Le rythme des résultats trimestriels s’accélère la semaine prochaine et nous recevrons les résultats de deux noms de clubs – Morgan Stanley (MS) et Procter & Gamble – avant la cloche d’ouverture mercredi. MS YTD montagne Morgan Stanley YTD Nous espérons certainement que les chiffres de Morgan Stanley seront aussi bons que le rapport de vendredi de notre autre banque holding Wells Fargo (WFC). Jim Cramer a déclaré vendredi que les banques gagnaient beaucoup d’argent et il espère que les investisseurs se rendront compte qu’il s’agit de bons investissements. Morgan Stanley devrait augmenter son chiffre d’affaires de plus de 2 % sur un an pour atteindre 13,2 milliards de dollars au troisième trimestre. Le bénéfice par action (BPA) est inférieur à celui de l’année dernière, à 1,28 $. Les efforts visant à s’appuyer davantage sur la gestion d’actifs et de patrimoine et moins sur la banque d’investissement devraient contribuer aux résultats. Bien qu’il y ait eu une reprise des introductions en bourse et des activités de fusions et d’acquisitions, ni l’une ni l’autre ne sont loin d’être aussi robustes qu’elles devraient l’être. Lors d’une récente conférence, les dirigeants de Morgan Stanley ont déclaré que les marchés des capitaux s’amélioreraient probablement en 2024. Les actions de Morgan Stanley ont connu des difficultés cette année, chutant de plus de 8 % par rapport à la progression de près de 13 % du S&P 500 en 2023. Ses baisses, cependant, , ont mieux résisté que la baisse de 24 % de l’indice bancaire KBW . Le secteur bancaire est sous pression depuis que la faillite de la Silicon Valley Bank en mars a déclenché une crise de confiance dans le secteur. PG YTD montagne Procter & Gamble YTD Quant à Procter & Gamble, les actions ont également été à la traîne en 2023, chutant de plus de 4,5 %. Cependant, le titre a mieux résisté que la baisse d’environ 9 % du secteur des biens de consommation de base du S&P 500. P&G n’est peut-être pas le meilleur titre en période de boom. Mais il y a suffisamment d’inquiétudes concernant une récession pour que le titre puisse augmenter si le marché obligataire se stabilise. Au cours de son premier trimestre fiscal 2024, P&G devrait enregistrer une augmentation de près de 5 % de son chiffre d’affaires pour atteindre 21,6 milliards de dollars. Les bénéfices sont supérieurs à ceux de l’année dernière, à 1,57 $ par action. De nombreuses entreprises de consommation courante qui vendent des produits alimentaires ont été récemment touchées par des inquiétudes concernant l’impact commercial de ces nouveaux médicaments GLP-1 pour la perte de poids et le diabète. Jim a noté lors de la réunion mensuelle du club d’octobre que le portefeuille de produits de soins, de nettoyage et de santé personnelle de P&G ne devrait pas être affecté. Voici un aperçu complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir alors que nous envisageons nos prochains mouvements pour le portefeuille après avoir effectué aucune transaction la semaine dernière. Nous prévoyons toutefois de quitter Pioneer Natural Resources (PXD) dès que nos règles commerciales le permettront, après l’offre d’acquisition d’Exxon Mobil (XOM). Lorsque cela se produira, nous nous retrouverons avec un seul stock énergétique, Coterra Energy (CTRA), composé à 50/50 de pétrole et de gaz naturel. Lundi 16 octobre Bénéfices avant la cloche : Charles Schwab (SCHW) Mardi 17 octobre Avant la cloche : Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) 8 h 30 HE : Commerce de détail ventes (septembre) 9 h 15 HE : Production industrielle et utilisation des capacités (septembre) Après la cloche : United Airlines (UAL) mercredi 18 octobre Avant la cloche : Procter & Gamble (PG), Morgan Stanley (MS), Travelers (TRV) 8 h 30 HE : Mises en chantier et permis de construire (septembre) Après la cloche : Tesla (TSLA), Netflix (NFLX), Alcoa (AA) jeudi 19 octobre Avant la cloche : AT & T (T) , American Airlines (AAL), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), Blackstone (BX) Union Pacific (UNP) Philip Morris (PM), Alaska Air (ALK) 8 h 30 HE : inscriptions hebdomadaires au chômage (semaine se terminant en octobre). 14) 8 h 30 HE : Indice de la Fed de Philadelphie (octobre) 10 h HE : Ventes de maisons existantes (septembre) 10 h HE : Indicateurs avancés (septembre) Après la cloche : CSX (CSX), Intuitive Surgical (ISRG) vendredi octobre 20 Avant la cloche : American Express (AXP), SLB (SLB) — Zev Fima de CNBC a contribué à ce rapport. Des gens marchent devant la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier financier de Manhattan le 14 juin 2022 à New York. Spencer Platt | Actualités Getty Images | Getty Images