Voici 3 ajustements que Matt Eberflus et les Bears de Chicago peuvent faire pendant une pause de 11 jours – Shaw Local

Les Bears ont 11 jours entre les matchs après la défaite de jeudi contre Washington. Ils affronteront ensuite la Nouvelle-Angleterre lors du “Monday Night Football” le 24 octobre. L’entraîneur-chef Matt Eberflus prévoit de prendre ces 11 jours pour tout réévaluer sur son équipe.

Les Bears ont une fiche de 2-4 et semblent pouvoir se battre avec les Lions de Detroit 1-4 pour le bas de la division NFC Nord cette saison. Le directeur général Ryan Poles doit penser à long terme lorsqu’il regarde son alignement. Sa préoccupation ne devrait pas concerner les victoires et les défaites en 2022.

Cela étant dit, c’est le travail d’Eberflus de tirer le meilleur parti de sa liste, peu importe qui y figure. Voici quelques suggestions sur la façon dont il peut améliorer les résultats sur le terrain en 2022.

Ces suggestions concernent la liste telle qu’elle est actuellement construite. Les Polonais doivent absolument explorer le marché du commerce. Il devrait chercher un receveur qui peut rendre la vie plus facile sur Justin Fields, et il devrait chercher à décharger le lanceur de passes Robert Quinn à l’équipe qui est prête à abandonner un choix de repêchage.

À part faire venir de nouveaux joueurs, que peuvent faire les Bears pour s’adapter? Voici quelques idées.

1. Faites un effort pour nourrir une cible n ° 2

L’ailier rapproché des Bears de Chicago, Cole Kmet, tente d’éviter un tacle du secondeur des Seahawks de Seattle Joel Dublanko lors d’un match de pré-saison le 18 août à Seattle. (Céan Couto/AP)

Il n’y a pas de solution facile pour l’attaque des Bears en ce moment. La ligne offensive est incohérente, le talent du receveur large fait défaut et le quart-arrière ne fait confiance ni à la ligne ni à ses cibles. Le simple fait de lancer davantage le football ne résoudra pas les problèmes sous-jacents. Eberflus et le coordinateur offensif Luke Getsy vont continuer à s’appuyer sur l’attaque précipitée. C’est très bien. Ils sont compétitifs lorsque le jeu de course est lancé.

Darnell Mooney est clairement la meilleure chose qu’ils ont en tant que receveur. Personne en dehors de Mooney n’a plus de 10 prises sur la saison. Aucune attaque de passe ne sera dynamique avec un seul attrape-passe fiable. Les Bears devraient faire un effort pour nourrir de force une deuxième option. Idéalement, ce serait l’ailier serré Cole Kmet, mais ce n’est pas obligatoire non plus.

Kmet a capté 60 passes pour 612 verges il y a un an. Cette saison, il est sur le rythme d’environ 30 attrapés. Il a été ciblé 15 fois en six matchs. C’est 2,5 cibles par match. Il ne devrait pas être si difficile de donner à l’ailier rapproché de tête quatre ou cinq cibles par match.

Peut-être que le receveur N’Keal Harry pourrait également devenir ce numéro 2 fiable une fois de retour sur le terrain. Il est sur le point de revenir d’une blessure à la cheville. Mais on voit mal un receveur qui a raté deux mois développer une alchimie immédiate avec le QB. Pour Kmet, la chimie n’est pas le problème. Il est temps de lui jeter le ballon.

2. Continuez à faire du blitz

Le coordinateur défensif des Bears de Chicago, Alan Williams, parle à ses joueurs lors d’un match contre les Texans de Houston le 25 septembre au Soldier Field de Chicago. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

L’unité du coordinateur défensif Alan Williams ne crée pas de pression avec quatre passeurs. Le plus grand succès qu’ils ont eu lors de troisièmes essais a été lorsqu’ils ont fait un blitz lourd contre Washington et Houston. C’est en partie pourquoi les Bears devraient envisager d’échanger Quinn. S’il ne crée pas de pression, à quoi bon le garder sur la liste ?

Il est clair que le edge rusher est une position dans laquelle les Bears doivent investir pendant l’intersaison. La défense idéale d’Eberflus crée une pression avec quatre passeurs. La version 2022 ne le fait pas.

Si le blitz plus fréquemment fait mieux le travail que le plan initial, les Bears devraient s’y tenir. Williams a beaucoup apporté le blitz contre Washington – et cela a fonctionné. Il n’est pas nécessaire que ce soit tous les tiers. Mais les Bears ne peuvent pas se permettre d’être les derniers au taux de blitz, comme ils l’étaient avant la semaine 6.

3. Envisagez un changement sur la ligne offensive

Le quart-arrière des Chicago Bears Justin Fields (1), le centre Sam Mustipher (67) et le plaqueur offensif Teven Jenkins (76) quittent le terrain contre les Giants de New York le 2 octobre à East Rutherford, NJ (AP Photo/John Minchillo) (John Minchillo/AP)

Certains fans pourraient mettre cela plus haut sur la liste.

Permettez-moi de commencer en disant que nous ne connaissons pas l’étendue de la blessure au genou du garde gauche Cody Whitehair ni quand il reviendra, à part le fait qu’il devrait revenir cette saison.

En allant sur la liste des blessés, Whitehair doit manquer quatre matchs, et il reste deux matchs dans cette fenêtre. S’il peut revenir après seulement quatre semaines, il n’y a aucune raison de paniquer. Résistez à la tempête pendant deux semaines supplémentaires, puis remettez Whitehair à la garde gauche et déplacez Lucas Patrick au centre, déplaçant Sam Mustipher dans un rôle de sauvegarde. Nous n’avons jamais vu Patrick au centre parce que, d’abord, il s’est blessé au pouce en juillet et, maintenant, Whitehair est absent.

Le plus gros problème avec la ligne O telle qu’elle fonctionne actuellement est que Patrick et Mustipher ont du mal à bloquer les passes. Lorsqu’ils sont alignés l’un à côté de l’autre au niveau de la garde gauche et du centre, respectivement, cela crée des problèmes à l’intérieur. Si Whitehair doit être absent plus longtemps – disons qu’il manque deux mois et revient au début de décembre – alors les Bears doivent envisager d’ajuster l’intérieur.

Le joueur de ligne récemment acquis Alex Leatherwood devrait bientôt revenir sur la liste active. L’ancien choix de première ronde a un haut plafond. À ce stade, les Bears n’ont rien à perdre en jouant contre lui. La question devient où joue-t-il? Il a le potentiel d’être un tacle droit solide, et c’est là qu’il s’entraînait avant de tomber malade et de manquer un mois.

Les Bears pourraient essayer Leatherwood au tacle et déplacer Larry Borom à la garde gauche. Ou ils pourraient donner à Leatherwood un regard sur le garde gauche. Leatherwood n’a jamais commencé à la garde gauche à l’université, et Borom ne l’a fait que pendant une partie d’une saison. Faire l’un ou l’autre signifierait déplacer Patrick au centre et Mustipher sur le banc.

Eberflus a hésité à jouer avec la continuité sur la ligne O, mais le statu quo ne le fait pas.