Voici 12 séries télévisées récentes en espagnol qui valent la peine d’être regardées

«À bout de souffle» («Respira»)

Blanca Suárez, à gauche, et Aitana Sánchez-Gijón dans le drame médical de Netflix « À bout de souffle ». (Carla Oset/Netflix)

Le drame médical est depuis longtemps un incontournable de la télévision épisodique précisément parce qu’il permet au public d’entrer dans l’un des espaces les plus dramatiques que l’on puisse imaginer – un hôpital – et celui représenté dans ce drame espagnol joue en toile de fond à la fois des problèmes médicaux urgents et des problèmes politiques plus larges. ceux. Alors que l’hôpital public Joaquín Sorolla est confronté à de nouvelles coupes budgétaires qui maintiennent ses médecins et infirmières à bout, une visite présidentielle semble bouleverser son sort. Une grève est déclenchée et les agents de santé publique doivent défendre leurs convictions, même si cela signifie laisser cette politicienne à la dérive alors qu’elle est elle-même confrontée à un diagnostic troublant. Du créateur d’Élite et mettant en vedette Manu Ríos et Blanca Suárez, cette série est une version à enjeux élevés d’un genre bien connu, aussi actuel que passionnant. (Streaming sur Netflix)

«Élever des voix» («Ni una más»)

Nicole Wallace joue le rôle d’Alma dans « Raising Voices » de Netflix. (Netflix)

Il est tout à fait approprié qu’un ancien de « Skam España » soit à la une d’une mini-série provocatrice sur le thème #MeToo, se déroulant dans une école, comme celle-ci. Dans cette adaptation du roman du même nom de Miguel Sáez Carral, Nicole Wallace incarne Alma, une agitatrice qui déclenche une série d’événements de plus en plus importants lorsqu’elle déploie une banderole géante dans son école privée sur laquelle on peut lire, en lettres écarlates, rien de moins : « Attention, il y a un violeur qui se cache là-dedans ! » L’accusation, vague bien que pointue, ébranle son école – et les amitiés qu’Alma chérissait depuis longtemps. Cela suscite, à son tour, une interrogation fascinante sur ce que les victimes d’abus sexuels – en particulier celles qui sont déjà considérées comme des étrangères comme Alma – endurent lorsqu’elles veulent dire la vérité et s’approprier leur histoire. (Streaming sur Netflix)

« Six n’est pas une foule » (« Felices los 6 »)

Les comédies romantiques ont toujours eu pour but, peut-être même exclusivement, de trouver l’âme sœur. Mais que se passe-t-il lorsque vous souhaitez continuer à chercher ? Ou, comme cela arrive à Damián (Nicolás Furtado), vous découvrez que la personne que vous souhaiteriez être la vôtre (ce serait Carolina de Deflina Chaves) n’est pas contente de faire partie d’un duo traditionnel ? Il s’avère qu’elle fait partie d’un polycule, un mot et un concept qui l’amèneront à remettre en question tout ce qu’il a jamais pensé sur ce que signifie s’engager les uns envers les autres (l’accent est mis sur celui-ci). Et, oui, cela implique de rencontrer les autres personnes avec lesquelles Carolina est impliquée sexuellement et romantiquement. Le polyamour, comme le montre cette série comique argentine, est prêt à être examiné. Cette émission bouleverse ce que le public peut attendre des comédies romantiques modernes et ce que chacun peut attendre des relations modernes. (Streaming sur Max)

«Reine Rouge» («Reina Roja»)

Vicky Luengo incarne Antonia Scott dans « Red Queen » de Prime Video. (André Paduano/Prime Video)

Antonia Scott (Vicky Luengo) est la personne la plus intelligente du monde. Elle est également, comme c’est souvent le cas dans les thrillers procéduraux de ce genre, la seule personne capable d’aider à résoudre une série de crimes inquiétants qui se propagent dans toute l’Espagne. La série de globe-trotters dépend d’un programme d’agents secrets ultra-furtifs – existe-t-il d’autres types ? – qui associe Antonia à un flic grincheux (Hovik Keuchkerian), qui est recruté pour assurer sa sécurité alors qu’elle tente de déterminer si un personnage de son passé est revenu pour la hanter et peut-être même la détruire. Dans l’esprit des câpres d’espionnage bien connues, mais avec une touche bienvenue au détective le plus célèbre d’Arthur Conan Doyle (Antonia pourrait bien être un Sherlock des temps modernes), cette adaptation des romans de Juan Gómez-Jurado est une montre digne d’une frénésie conçue pour vous tenir au bord de votre siège. (Streaming sur Prime Vidéo)