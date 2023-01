Voici 10 joueurs potentiels que les Bears de Chicago pourraient considérer comme le meilleur choix au repêchage – Shaw Local

De manière spectaculaire, les Texans de Houston ont battu les Colts d’Indianapolis la semaine dernière et ont ouvert la voie aux Bears pour prendre le relais du premier choix de repêchage.

Le directeur général Ryan Poles peut remercier l’entraîneur des Texans déjà viré, Lovie Smith, pour ce joyau. Désormais, les Polonais ont tout le pouvoir en tête du repêchage. Il pourrait potentiellement chercher à négocier, acquérant des choix supplémentaires dans le processus. Ou il pourrait rester sur place et rédiger un prospect de haut calibre.

Avec Justin Fields sur la liste, les Polonais n’ont probablement pas besoin de rédiger un quart-arrière. Il a fixé la barre au besoin d’être «époustouflé» par un prospect QB pour faire un tel mouvement au n ° 1 au classement général. Pourtant, il fera presque certainement le travail sur tous les quarts disponibles, juste au cas où quelqu’un le ferait exploser.

Quoi qu’il en soit, les 3-14 Bears ont une réelle chance d’améliorer leur alignement le jour du repêchage. Il est beaucoup trop tôt pour savoir comment ce repêchage se déroulera, mais voici 10 joueurs que les Bears pourraient envisager de sélectionner avec le premier choix global.

Les joueurs sont classés par ordre alphabétique de nom de famille.

Will Anderson Jr., porteur de pointe, Alabama

Anderson (6-4, 243) a mené l’Alabama avec 10 sacs et 17 plaqués pour défaite cette saison. Cela s’est produit un an après avoir totalisé 17,5 sacs pour le Crimson Tide en deuxième année en 2021. Il améliorerait instantanément la ruée vers la passe des Bears.

Jalen Carter, joueur de ligne défensive, Géorgie

Carter (6-3, 300) a été finaliste face à Anderson pour le prix Lombardi, qui est décerné au meilleur joueur de ligne du pays. Il a terminé la saison avec sept plaqués pour défaite, trois sacs et 29 QB pressés. Carter a bouché le milieu pour les Bulldogs, champions nationaux.

Paris Johnson, plaqueur offensif, Ohio State

Johnson (6-6, 310) a joué le tacle gauche pour les Buckeyes cette saison après avoir joué à la garde en 2021. Il n’a accordé que deux sacs toute la saison protégeant le côté aveugle de CJ Stroud, selon The Columbus Dispatch.

Quentin Johnston, receveur large, TCU

Les Bears ne rédigent probablement pas un receveur avec le premier choix au total. Personne n’a fait cela depuis que les Jets ont pris Keyshawn Johnson pour la première fois en 1996. Mais Johnston (6-4, 215) fait partie de la courte liste des meilleurs receveurs potentiels cette année. Il a capté 60 passes pour 1 069 verges (17,8 verges par réception) et six touchés cette saison. C’est un monstre athlétique avec une taille alléchante.

Will Levis, quart-arrière, Kentucky

À 6 pieds 3 pouces et 232 livres, Lévis est construit comme un mur de briques. De ce point de vue, il est l’anti-Bryce Young. Il a lancé pour 2 406 verges avec 19 touchés et 10 interceptions en tant que senior en 2022. Il s’est classé quatrième de la SEC et 27e au niveau national pour l’efficacité des passes pour une équipe des Wildcats qui est allée 7-6. La force de ses bras impressionnera les dépisteurs de la NFL.

Myles Murphy, porteur de bord, Clemson

Les Bears mettront l’accent sur la ligne défensive cette intersaison, et Murphy (6-5, 275) a enregistré des tacles à deux chiffres pour la défaite à chacune de ses trois saisons à Clemson. Il a mené les Tigers avec 6,5 sacs cette saison. Murphy a les compétences pour jouer l’ailier défensif dans un schéma 4-3.

Peter Skoronski, plaqueur offensif, Northwestern

Skoronski (6-4, 315) et Paris Johnson pourraient être les meilleurs plaqués du repêchage, dans un certain ordre. Skoronski est une star locale qui a joué à Maine South et serait une belle histoire pour les Bears. Il a la taille et la longueur que les équipes de la NFL recherchent et il a un bon pedigree – son grand-père Bob Skoronski a joué 11 saisons pour les Packers.

CJ Stroud, quart-arrière, État de l’Ohio

Deux fois finaliste du trophée Heisman, Stroud (6-3, 218) a terminé sa carrière universitaire avec sans doute l’un de ses meilleurs matchs en demi-finale contre la Géorgie. En deux saisons en tant que partant (après le départ de Justin Fields), Stroud a lancé pour 85 touchés et 12 interceptions avec un taux de réussite de 69,3 %. Il avait une fiche de 21-4 en tant que partant à Ohio State.

Tyree Wilson, lanceur de bord, Texas Tech

Wilson (6-6, 275) a commencé sa carrière universitaire à Texas A&M avant d’être transféré à Texas Tech. Il a réussi 61 plaqués au total, 14 plaqués pour des pertes et sept sacs en 10 matchs en tant que senior la saison dernière. Wilson a la taille et la force pour trouver une maison sur une ligne défensive de la NFL.

Bryce Young, quart-arrière, Alabama

Le seul vainqueur du trophée Heisman sur la liste, Young (6-0, 194) est le seul QB de l’Alabama à lancer 3 000 verges en deux saisons. Il a lancé pour 80 touchés et plus de 8 300 verges en deux saisons au cours de sa carrière, remportant le Heisman en 2021. Il n’y a aucun doute sur ses réalisations à l’université. Le seul vrai point d’interrogation est sa taille.