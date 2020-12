Et… son dos.

La nouvelle saison NBA commence mardi avec une paire de matchs; Kevin Durant et les Brooklyn Nets accueillent l’ancienne équipe des Durants à Golden State, tandis que le champion en titre des Los Angeles Lakers ouvre avec les Los Angeles Clippers dans le renouvellement de rivaux qui partagent un immeuble.

Pour la première fois depuis mars, les 30 équipes de la NBA jouent cette semaine. Lorsque la saison a repris en juillet, seules 22 équipes se sont rendues dans la bulle NBA à Walt Disney World à Lake Buena Vista, en Floride. Ainsi, pour huit équipes Golden State, Minnesota, Atlanta, Charlotte, New York, Chicago, Detroit et Cleveland, des matchs se joueront pour la première fois depuis mars.

Pour d’autres, c’est la première fois depuis août. D’autres, la première fois depuis septembre. Et pour les Lakers et Miami Heat, qui se sont rencontrés lors des finales NBA la saison dernière, l’intersaison n’a commencé qu’à la mi-octobre.

La ligue compte 30 équipes depuis 2004 et lundi, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a suggéré qu’il serait peut-être temps d’envisager à nouveau une expansion. Des équipes supplémentaires supposeraient des revenus supplémentaires, et bien que rien ne soit vraiment imminent, il faudra des années si cela arrive, Silver a dit que c’était quelque chose en délibéré.

C’est un problème économique et un problème de concurrence pour nous, a déclaré Silver. Donc, c’est celui qui continue à étudier, mais qui passait un peu plus de temps là-dessus que nous ne l’étions avant la pandémie.

Pour l’instant et dans un avenir prévisible, cependant, la NBA compte 30 équipes. La première moitié de la saison se termine le 4 mars, la deuxième moitié commence le 11 mars et se termine le 16 mai, le tournoi de play-in va du 18 mai au 21 mai, les éliminatoires commencent le 22 mai et la dernière date possible pour les finales de la NBA est le 22 juillet.

Tout cela est propice à une pandémie, bien sûr. Tout est sujet à changement.

Mais la soirée d’ouverture, au moins, est arrivée. Voici ce qu’il faut savoir pour cette saison:

MVP GIANNIS

Larry Bird, Bill Russell et Wilt Chamberlain sont les seuls joueurs de l’histoire de la NBA à avoir remporté trois prix MVP consécutifs.

Milwaukees Giannis Antetokounmpo a une chance cette saison de rejoindre leur club.

La star grecque des Bucks et fier propriétaire d’une extension supermax nouvellement signée est déjà le premier MVP à deux reprises originaire d’Europe et a rejoint Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James en tant que seuls joueurs à remporter le prix deux fois avant d’avoir 26 ans.

STATISTIQUES DE LEBRONS

LeBron James est à peu près au point où chaque match auquel il joue crée une nouvelle entrée dans le livre des records de la NBA.

Il entame cette saison avec 995 matchs consécutifs de saison régulière avec au moins 10 points marqués, la plus longue série de ce genre de l’histoire de la NBA et en mesure d’atteindre les 1000 matchs à deux chiffres consécutifs lorsque les Los Angeles Lakers jouent à San Antonio le 30 décembre, qui se trouve être le 36e anniversaire de James.

La dernière fois que James n’a pas eu au moins 10 points dans un match de saison régulière était le 5 janvier 2007, quand il a été tenu à huit à Milwaukee.

Autres jalons à portée de main pour James cette saison: Hes six triple-doubles de moins de 100; 654 passes décisives sur 10 000; 759 points de 35 000; et 1 448 minutes de 50 000.

NOUS SALUONS LE RETOUR

Stephen Curry n’a disputé que cinq matchs la saison dernière avec Golden State, faisant partie de la longue liste de joueurs blessés qui ont fait dérailler toute chance que les Warriors avaient d’être compétitifs.

Curry revient cette saison et n’aura probablement pas besoin de longtemps pour passer au n ° 2 sur la liste de tous les temps à 3 points. Il entre avec 2495, à seulement 65 de Reggie Millers au total de 2560.

Ray Allen détient la marque de tous les temps de 2973 marques à partir de 3 points. Au rythme de carrière actuel de Currys de 3,6 faits 3s par match, il aurait besoin de 134 matchs de plus pour attraper Allen, ce qui signifie que le record pourrait être le sien dans les dernières étapes de la saison 2021-22.

RETOUR MURS

Houstons John Wall devrait revenir sur le terrain mercredi, dans ce qui sera son premier match depuis le 26 décembre 2018.

Pour mettre en contexte le temps qu’il a manqué en récupérant des blessures au talon et d’Achille: Danny Green a participé à 158 matchs de haut niveau depuis la dernière apparition de Walls, dont 114 victoires; Le garde des Rockets, James Harden, a marqué 4 887 points depuis le dernier match des Walls; Nikola Jokic a distribué 1 085 passes décisives (et LeBron James en a 1 079 mardi); et Giannis Antetokounmpo a saisi 1 664 rebonds.

TOUT OU RIEN

Les Miami Heat retournent à la finale de la NBA ou ratent complètement les séries éliminatoires.

Autrement dit, si la tendance des sept dernières saisons est vraie.

À commencer par la défaite de San Antonios en finale de 2013, les équipes qui ont perdu la série de titres un an y retournent l’année suivante ou ratent complètement les séries éliminatoires. Parmi les sept derniers finalistes: les Spurs ont remporté le titre 2014, le Heat a raté les playoffs 2015, Cleveland a remporté le titre en 2016, Golden State a remporté le titre en 2017, les Cavaliers ont perdu la finale en 2018 et ont raté les playoffs en 2019 , et les Warriors ont raté les séries éliminatoires la saison dernière.

ÉTAPE 3

Dans les prochains jours, peut-être dès mercredi, plus probablement pendant les matchs de Noël vendredi, quelqu’un fera le 500 000e 3 points de l’histoire de la NBA, y compris les matchs de saison régulière et éliminatoires.

Il y a eu 499 549 3s faits dans l’histoire de la NBA. Au rythme de la saison dernière de 3, avec des équipes combinant près de 25 par match, le 500 000e viendrait lors du match entre les Mavericks de Dallas et les Lakers de Los Angeles la nuit de Noël.

Jusqu’à présent, 2 337 joueurs de la NBA ont créé au moins un 3 points; c’est 72,9% des joueurs qui sont apparus dans la ligue depuis que la ligue a ajouté le tir lors de la saison 1979-80. Sur les 530 joueurs qui ont participé à au moins un match la saison dernière, 463 ou 87,4% ont fait au moins un 3 points.

POUR COMMENCER

Toronto entame la saison avec la plus longue séquence active de victoires en ouverture de saison; les Raptors ont débuté 1-0 à chacune des sept dernières saisons.

Brooklyn est l’autre extrémité du spectre; les Nets ont commencé 0-1 en sept années consécutives.

Une autre note sur les matchs d’ouverture: San Antonios Gregg Popovich et Detroits Dwane Casey sont à peu près automatiques.

Popovich entame sa 25e saison en tant qu’entraîneur des Spurs, un passage qu’il a commencé 18 matchs dans la saison 1996-97. Il a entraîné 23 ouvreurs de saison, obtenant un score absurde de 21-2 dans ces matchs. Casey a mené 10-1 dans ses premiers matchs avec le Minnesota, Toronto et Detroit avec des victoires à ses sept derniers.

FERMER LES JEUX

Quelque chose à surveiller cette saison: comment les Los Angeles Clippers gèrent des matchs serrés sans l’entraîneur Doc Rivers.

Au cours des trois dernières saisons, les Clippers ont réalisé un meilleur score de la ligue 22-8 en matchs à possession unique, y compris les matchs de saison régulière et éliminatoires. Ce pourcentage de victoires de .733 est le meilleur de la ligue sur cette période, bien devant le n ° 2 Denver (33-16, .673) et le n ° 3 Cleveland (22-15, .595).

Rivers entraîne maintenant Philadelphie. Les 76ers se sont classés 21e de la NBA dans des matchs à trois points ou moins au cours des trois dernières années, avec une fiche de 20-23 (.465). Rivers pourrait-il changer cela? Le temps nous le dira.

L’équipe qui a le plus lutté dans les matchs a décidé par trois points ou moins? Dallas. Les Mavericks ont une fiche de 12-27 dans ces matchs au cours des trois dernières saisons et ont perdu 11 matchs de ce type la saison dernière. Alors que le jeu Luka Doncics continue d’évoluer, attendez-vous à ce que cela change.

L’OG

Miamis Udonis Haslem a 40 ans et 41 ans en juin est le joueur le plus âgé de la NBA à commencer la saison, maintenant que Vince Carter est à la retraite.

Jamal Crawford a disputé un match la saison dernière; comme Carter, il est plus âgé que Haslem mais n’est actuellement pas sous contrat.

Le plus jeune joueur de la ligue à l’heure actuelle est Aleksej Pokusevski d’Oklahoma City. S’il joue dans l’ouverture du Thunder mercredi à Houston, l’enfer peut dire qu’il a fait ses débuts en NBA à 18 ans, la recrue serbe n’a pas 19 ans avant samedi.

Pokusevski pourrait devenir le 28e joueur de 18 ans de l’histoire de la NBA. Il ne s’approche pas du record des parties jouées avant d’avoir 19 ans; celui-là est détenu par Kobe Bryant, qui est apparu dans 80 matchs pour les Lakers à 18 ans en 1996-97, y compris les séries éliminatoires.

Sekou Doumbouya a disputé cinq matchs à 18 ans à Detroit la saison dernière. Il était le premier joueur de 18 ans en NBA depuis que Dragan Bender a disputé neuf matchs à cet âge pour Phoenix en 2016.

REGISTRE VIDÉO

La NBA ne s’attend pas à ce que les fans aiment chaque appel. La ligue ne dérangera pas non plus si les fans étudient les règles un peu plus en profondeur.

Un site de livret de règles vidéo avec des centaines de vidéos expliquant les nuances de certaines règles du jeu a été repensé et relancé ces dernières semaines. La ligue dit qu’elle offre un regard plus approfondi sur certains des jeux les plus mal compris et les violations.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports