[Voices of Galaxy] Rencontrez l’illustrateur scientifique et artiste de la faune marine qui utilise l’art pour reconnecter les gens avec l’océan

Voices of Galaxy est une série d’histoires vraies mettant en lumière les utilisateurs de Samsung Galaxy qui utilisent leur passion, leur créativité et leur détermination ainsi que la technologie pour avoir un impact positif sur leur propre vie et sur leurs communautés.

L’illustratrice scientifique, zoologiste et artiste de la faune marine Rachel Brooks a été témoin de l’impact destructeur de l’homme sur les océans du monde au cours de ses huit années dans l’industrie de la plongée.

Passionnée de requins et particulièrement friande du requin pèlerin, une espèce en voie de disparition, Rachel est passionnée par l’utilisation de l’art pour sensibiliser au sort de la vie marine partout dans le monde et pour aider les gens à comprendre le rôle vital que jouent les requins dans divers écosystèmes marins.

En collaboration avec des associations caritatives axées sur les requins telles que Saving the Blue et Oceanic 31, Rachel partage ses œuvres en ligne et les expose dans des galeries, reconnectant les gens avec les océans, suscitant un dialogue sur la conservation et même collectant des fonds pour des projets caritatifs grâce aux ventes aux enchères de ses œuvres.

Le style pointilliste de Rachel donne vie aux requins sur la toile avec une minutie qui attire le spectateur et l’encourage à passer du temps à examiner les créatures marines dans tous leurs détails uniques. Utilisant diverses techniques pour illustrer ces créatures marines diverses, fascinantes et douces, elle intègre régulièrement la technologie dans son processus créatif. Les nombreuses capacités créatives de la Galaxy Tab S9 Ultra et du S Pen aident Rachel à exprimer son style très détaillé, à créer ses pièces plus facilement et à les partager avec le monde entier.

Pour en savoir plus sur son art et son activisme, regardez l’intégralité de l’épisode Voices of Galaxy ci-dessous.