[Voices of Galaxy] Rencontrez l’homme qui transforme les déchets plastiques liés à l’océan en un élément positif avec des pots de fleurs – Samsung Global Newsroom

Voices of Galaxy met en lumière des personnes qui utilisent leur passion, leur créativité et leur détermination ainsi que la technologie pour avoir un impact positif sur leur propre vie et sur leurs communautés.

En 2020, Ally Mitchell, un plongeur commercial de longue date, a été invité à se joindre à une opération de sauvetage d’un cargo qui avait fait naufrage près de son domicile en Écosse. Lorsqu’il a commencé à travailler sur l’épave, il a été confronté à des milliers de tonnes de matériaux, composés principalement de plastique déchiqueté. À ce moment-là, il a été inspiré pour entreprendre une nouvelle mission : faire une différence dans le monde en s’attaquant au plastique lié aux océans.

Pendant six mois, Ally a travaillé dans son cabanon pour donner vie à une idée audacieuse, qui cherchait à redéfinir un produit utilisé par des millions de personnes dans le monde. Sans expérience de fabrication, il a documenté chaque étape du chemin sur son smartphone Galaxy, et finalement, il a eu sa percée : les pots en plastique recyclés Ocean.

Aujourd’hui, alors que son travail continue de croître, Ally partage l’impact positif de ses pots à travers des photos vibrantes du plastique qu’il collecte sur les plages. Les clients peuvent voir comment la couleur de ce plastique est la même que la couleur des pots, ce qui contribue à souligner la circularité du processus et fournit un lien tangible entre le plastique qu’Ally collecte et les pots colorés en lesquels il le transforme. Ally insiste également pour partager tous les essais et erreurs impliqués dans son projet en filmant et en téléchargeant les différentes étapes de développement du produit en ligne, inspirant la prochaine génération à poursuivre le travail critique de protection de la planète. C’est aussi un rappel de la créativité de ce travail.

L’histoire d’Ally sur la façon dont il a utilisé la technologie Galaxy pour repenser le problème du plastique et travailler à un avenir meilleur pour tous est à la fois inventive et inspirante, et l’histoire n’est pas encore terminée.

Pour en savoir plus sur la mission d’Ally de transformer le plastique lié aux océans, regardez la vidéo Voices of Galaxy ci-dessous.