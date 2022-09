Voices of Galaxy met en lumière des personnes qui utilisent leur passion, leur créativité et leur détermination ainsi que la technologie pour avoir un impact positif sur leur propre vie et sur leurs communautés.

Pour ImillaSkate, le skateboard est plus qu’un sport, c’est une philosophie de vie. En tant que neuf femmes dans la vingtaine, ImillaSkate a décidé d’utiliser sa passion pour le patinage pour insuffler un sentiment renouvelé de fierté dans cholitas, femmes indigènes boliviennes qui n’ont pas toujours été embrassées par la société. Enfiler pollerasles jupes traditionnelles de leur cholita culture, ils sont descendus dans la rue sur leurs planches et ont utilisé des smartphones pour capturer leur cause à chaque étape du chemin. Aujourd’hui, la technologie Galaxy les aide à continuer à se développer et à interagir avec encore plus de personnes dans le monde sur les réseaux sociaux, leur ouvrant de nouvelles possibilités. Des vidéos de patinage dynamiques aux mises à jour importantes sur leur impact, les téléphones intelligents sont leur outil le plus important pour amplifier leur message d’inclusion. C’est l’histoire des utilisateurs de Galaxy Elinor Buitrago, Belen Fajardo, Fabiola Gonzales, Brenda Mamani, Huara Medina, Susan Meza, Estefanny Morales, Daniela Santivanez et Deysi Tacuri – connus collectivement sous le nom d’ImillaSkate – qui veulent que le monde célèbre et embrasse cholitas et des femmes partout, à la fois sur et hors du skateboard.