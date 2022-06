[Voices of Galaxy] Rencontrez le photographe qui enseigne aux autres le pouvoir de guérison de la créativité – Samsung Global Newsroom

Voices of Galaxy met en lumière des personnes qui utilisent leur passion, leur créativité et leur détermination ainsi que la technologie pour avoir un impact positif sur leur propre vie et sur leurs communautés.

Le parcours de guérison d’un traumatisme peut être long et compliqué, mais pour certaines personnes, la créativité peut être utilisée comme un pouvoir de guérison.

C’est l’histoire du message simple mais puissant de Brent Hall pour les gens du monde entier : la créativité vous ouvrira toujours des choses positives. Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont Brent utilise les smartphones Galaxy pour capturer la beauté époustouflante des paysages, de la nature et du ciel nocturne tout en apprenant aux autres à explorer leur créativité, quel que soit leur équipement.

Lorsque Brent a été renvoyé pour raisons médicales de la marine américaine en 2006, il s’est retrouvé officiellement diagnostiqué avec le SSPT.

Il est retourné au Nouveau-Mexique et s’est vite rendu compte que plus il attrapait son appareil photo et partait dans la nature, plus il renouait avec lui-même et commençait à se sentir à l’aise.

“Plus j’attrapais l’appareil photo, plus cela devenait thérapeutique pour moi”, a déclaré Brent.

Il a commencé à photographier — et faire des vidéos sur le processus — à l’aide de son smartphone Galaxy. En publiant ces vidéos, il a inspiré d’autres personnes à travers le monde à découvrir la vie d’une nouvelle manière, à travers une lentille créative.

À travers la photographie, Brent veut enseigner aux autres la même chose qu’il a apprise — que travailler avec votre côté créatif peut guérir.

Pour en savoir plus sur l’expérience de Brent en enseignant aux autres le pouvoir de guérison de la créativité, regardez la vidéo “Voices of Galaxy” ci-dessous.