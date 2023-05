Voiceitt, partenaire de Cisco pour offrir la reconnaissance vocale pour les réunions virtuelles

Entreprise de technologie de reconnaissance vocale Voiceitt a annoncé son partenariat avec la plate-forme de visioconférence Webex de Cisco pour rendre les réunions virtuelles plus accessibles aux personnes ayant des troubles de la parole.

Voiceitt propose une application de reconnaissance vocale basée sur l’IA pour les personnes ayant un discours non standard pour communiquer, traduisant instantanément un discours inintelligible et atypique.

Le partenariat permettra le sous-titrage et la transcription en temps réel activés par l’IA pour que les personnes ayant des troubles de la parole soient comprises lors des réunions virtuelles Webex.

L’API de Voiceitt est disponible en téléchargement via l’App Hub de Webex. La technologie sera entièrement intégrée à la plate-forme Webex plus tard cette année.

« Notre partenariat avec Cisco facilite une application significative de la technologie de base de Voiceitt, permettant aux personnes ayant des troubles de la parole de s’exprimer et d’être comprises par la voix dans des contextes professionnels et sociaux. Nous sommes reconnaissants de l’engagement de Cisco à travers cette intégration avec Webex Meetings pour faciliter des réunions plus inclusives. environnements de travail, en tirant parti de l’IA vocale de pointe pour créer des opportunités et autonomiser les personnes handicapées dans un monde diversifié et inclusif », a déclaré Sara Smolley, cofondatrice de Voiceitt et vice-présidente des partenariats stratégiques. MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

Voiceitt est un Société du portefeuille d’Amazon Alexa Fund qui a participé à l’accélérateur Alexa, propulsé par Techstars à Seattle en 2018.

En décembre, Voiceitt a récolté 4,7 millions de dollars de financement, Cisco Investments participant à la ronde. À l’époque, la société israélienne avait déclaré avoir levé 20 millions de dollars depuis sa création en 2012, dont 5 millions de dollars de financement non dilutif provenant de subventions et de concours. En 2020, Voiceitt a reçu 10 millions de dollars en financement de série A.

D’autres organisations travaillant dans le domaine de la reconnaissance vocale sont des géants de la technologie Amazon, Microsoft, Meta, Apple et Google. En octobre, les cinq sociétés, aux côtés de partenaires à but non lucratif, ont annoncé une collaboration avec l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign pour étendre les capacités de parole des personnes handicapées via le Projet d’accessibilité vocale.

Le projet collectera des échantillons de parole d’individus ayant divers modèles de parole, et l’université recrutera des bénévoles rémunérés pour fournir des échantillons de voix enregistrés. Les échantillons collectés aideront à former des modèles d’apprentissage automatique pour identifier divers modèles de discours, en se concentrant d’abord sur l’anglais américain.