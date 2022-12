Voiceitt lève 4,7 millions de dollars pour étendre la reconnaissance vocale aux personnes handicapées

Entreprise de technologie de reconnaissance vocale Voiceitt a annoncé avoir obtenu un financement de 4,7 millions de dollars. La startup prolongera la ronde pour atteindre un nouvel objectif de 10 millions de dollars.

Le cycle a été mené par AMIT Technion avec la participation de Third Culture Capital (3CC) et Cisco Investments.

La société israélienne a déclaré avoir levé 20 millions de dollars depuis sa création en 2012, dont 5 millions de dollars de financement non dilutif provenant de subventions et de concours.

CE QU’ILS FONT

Voiceitt propose une application de reconnaissance vocale basée sur l’IA pour les personnes ayant des troubles de la parole pour communiquer, traduire en temps réel un discours inintelligible et atypique.

La société utilisera les derniers fonds pour faire évoluer sa plate-forme, accélérer la commercialisation et étendre sa base de données vocale propriétaire.

“Grâce à l’incroyable soutien des nouveaux investisseurs Cisco Investments et Third Culture Capital, les retours positifs pour Voiceitt ont été écrasants et ont conduit à une sursouscription du cycle. Cet enthousiasme confirme ce que nous savons déjà : les entreprises ont besoin de solutions de technologie vocale inclusives pour améliorer leur paysage commercial. Nous sommes ravis de l’élan continu pour rendre l’IA vocale plus accessible », a écrit Karl Anderson, président du conseil d’administration de Voiceitt et PDG de Viking Maccabee Ventures. MobiHealthNews dans un e-mail.

APERÇU DU MARCHÉ

Voiceitt est une société du portefeuille d’Amazon Alexa Fund qui a participé à l’accélérateur Alexa, propulsé par Techstars à Seattle en 2018. En 2020, la société a reçu10 millions de dollars en financement de série A pour soutenir les personnes ayant des troubles de la parole pendant la pandémie.

En octobre, l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign a annoncé sa propre initiative visant à étendre les capacités de parole des personnes handicapées via le Projet d’accessibilité vocaleune collaboration entre l’université et les géants de la technologie Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Google et d’autres partenaires à but non lucratif.

Le projet collectera des échantillons de parole d’individus ayant divers modèles de parole, et l’université recrutera des bénévoles rémunérés pour fournir des échantillons de voix enregistrés. Les échantillons collectés aideront à former des modèles d’apprentissage automatique pour identifier divers modèles de discours, en se concentrant d’abord sur l’anglais américain.