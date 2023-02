Voice of Democracy, l’un des derniers médias indépendants du Cambodge, a été fermé

CNN

L’un des derniers médias indépendants du Cambodge a été fermé par le Premier ministre Hun Sen avant les élections nationales de juillet, dans une décision condamnée par les groupes de défense des droits comme une atteinte à la liberté de la presse.

Basé dans la capitale Phnom Penh, Voice of Democracy (VOD), un média local géré par le Centre cambodgien des médias indépendants, a publié des reportages radio et en ligne sur les questions de travail et de droits, la criminalité environnementale et la corruption politique.

Il a rapporté la semaine dernière que Hun Manet, fils du Premier ministre, aurait signé un accord pour faire un don d’aide à la Turquie, qui a été frappée par un tremblement de terre catastrophique la semaine dernière. Le rapport faisait allusion à un dépassement apparent de son autorité.

Hun Sen a réfuté le rapport et a publié des déclarations sur Facebook accusant le média d’avoir attaqué son fils et d’avoir porté atteinte à “la dignité et à la réputation” du gouvernement cambodgien.

Il a également refusé d’accepter des excuses officielles de la VOD et a ajouté que son personnel de rédaction “devrait chercher des emplois ailleurs”.

Des responsables gouvernementaux ont révoqué lundi la licence d’exploitation de VOD et bloqué ses sites Web en anglais et en khmer.

Plusieurs membres du personnel de VOD se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager des nouvelles de la fermeture soudaine de l’entreprise.

“Il a atteint le point final”, a écrit Mech Dara, l’un de ses journalistes, sur Twitter. “Je (pensais) que nous aurions pu survivre plus longtemps.”

Il a déclaré à CNN que de nombreux journalistes étaient « encore sous le choc » après les événements de lundi.

“Nous nous attendions à ce que cela se produise, mais pas si rapidement”, a-t-il déclaré. « Nous nous sommes battus pour la vérité. Nous l’avons toujours fait, mais il est clair que certaines personnes ne pouvaient pas le gérer.

“Il y a tellement d’histoires à raconter sur le Cambodge depuis le Cambodge et cela s’étend à la région au sens large – des pays comme le Myanmar et le Vietnam”, a-t-il ajouté. “C’est un espace qui devient de plus en plus étroit et les voix sont étouffées pour que le monde extérieur ne puisse pas voir à l’intérieur.”

“Nous devons faire face à la réalité et aux défis qui l’accompagnent, mais nous le prendrons un jour à la fois.”

Le bureau du Premier ministre n’a pas encore répondu à une demande de CNN pour plus de commentaires sur la fermeture de la VOD.

Hun Sen est Premier ministre du pays depuis 1985, ce qui en fait l’un des dirigeants les plus anciens au monde.

Au cours de son mandat, plusieurs journaux et sites Web indépendants ont été fermés et des dizaines de personnalités de l’opposition emprisonnées ou contraintes à l’exil.

« Voice of Democracy a été pendant des années un pilier important du journalisme d’investigation indépendant et de la critique objective », a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint pour l’Asie à Human Rights Watch. « La fermeture de la VOD par Hun Sen est un coup dévastateur pour la liberté des médias dans le pays et aura un impact sur toute la société cambodgienne.

« Le peuple cambodgien est l’ultime perdant car il a perdu l’une des dernières sources d’informations indépendantes sur les questions affectant sa vie, ses moyens de subsistance et ses droits humains.

Amnesty International a déclaré que la fermeture servait «d’avertissement clair aux autres voix critiques» des mois avant les élections nationales de juillet.

“Le Premier ministre devrait immédiatement retirer cet ordre lourd et disproportionné”, a-t-il déclaré.

L’ancien chef de l’opposition cambodgienne en exil, Sam Rainsy, a déclaré que la fermeture de VOD était “évidemment politiquement motivée”.

“La quasi-totalité des médias cambodgiens sont désormais contrôlés par le gouvernement”, a-t-il déclaré à CNN. “Cela se produit également dans le contexte de [the] l’emprisonnement injustifié continu des partisans de l’opposition et l’intimidation systématique de ceux qui continuent d’opérer.

“Gouvernements [around the world] doit éduquer les citoyens sur les dangers de [those in power in] Cambodge parce que le gouvernement cambodgien ne jouera pas son rôle en le faisant.

Les ambassadeurs occidentaux dans le pays ont exprimé leurs inquiétudes face à la fermeture de la VOD.

“Nous sommes profondément troublés par la décision brutale de révoquer la licence média de VOD”, selon un communiqué de l’ambassade américaine à Phnom Penh. “Une presse libre et indépendante est la pierre angulaire de toute démocratie qui fonctionne, fournissant au public et aux décideurs des faits et obligeant les gouvernements à rendre des comptes”, a-t-il ajouté.

“Nous exhortons les autorités cambodgiennes à revoir cette décision.”

“L’Allemagne croit au libre accès à l’information comme base pour des élections libres et justes”, a déclaré l’ambassade d’Allemagne. “La liberté de la presse au Cambodge a perdu l’un de ses derniers médias indépendants.”