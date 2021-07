Vogue Williams et Spencer Matthews ont laissé échapper un surnom inhabituel pour leur fille « dodue »

VOUGE Williams et Spencer Matthews ont révélé le surnom inhabituel qu’ils appellent leur fille d’un an Gigi.

L’ancienne star de Made In Chelsea, 32 ans, et le mannequin irlandais, 35 ans, ont laissé échapper qu’ils appellent leur fille une « grosse asticot » maintenant qu’elle a commencé à ramper.

« Elle est tellement mignonne », a déclaré Vogue sur leur podcast.

Spencer a ajouté : « Je sais, tous les parents aiment leur petite grosse fille bien en chair.

« Nous appelons le nôtre la grosse asticot. »

Spencer a continué à comparer sa petite fille aux larves peu attrayantes et a pensé qu’elle deviendrait un jour un « papillon ».

Il a déclaré: «Et elle est si douce, elle rampe comme un petit asticot en train de consommer tout ce sur quoi elle peut mettre la main.

« Devenir plus dodue et plus ronde, jusqu’à ce qu’un jour, même si ce n’est pas une chenille, elle se transformera en une belle mouche, un papillon, ouais. »

La star de télé-réalité et présentatrice ont accueilli leur deuxième enfant en juillet 2020, ils sont déjà parents d’un fils Theodore, deux ans.

DEUX TERRIBLES

Spencer a ensuite révélé que Theodore est une poignée et a plaisanté en disant qu’il n’avait jamais « connu un enfant plus irritant ».

Vogue a déclaré: « Theodore vous fait grimper les murs en ce moment. »

Spencer a ajouté: « Il est assez gâté, il se plaint tout le temps et sans attirer l’attention sur le fait que j’ai passé de nombreux mois en Afrique à faire un travail caritatif incroyablement beau, aucun de ces enfants n’a pleuré aucun d’eux.

«Bien sûr, s’ils se blessent, ils peuvent pleurer, mais j’ai passé du temps avec des tas et des tas d’enfants de deux à dix ans en Afrique et ils n’ont rien qu’ils ne pleurent jamais.

« Théodore pleure dans sa montagne de jouets parce qu’il ne trouve rien. »

Vogue a pris la défense de son fils en ajoutant: « Je ne pense pas que vous compreniez que c’est ce que fait un enfant de deux ans et le problème avec

« Theodore était nous étions absents et tout le monde continuait à lui donner la télévision, ce qui lui est interdit et il se transforme en le petit vilain le plus maussade et c’est pourquoi. »

Il s’est passé tellement de choses au cours des trois dernières années, de vrais changements positifs.

Spencer Matthews

Gigi est née le 22 juillet et ils ont annoncé la naissance du bébé sur Instagram.

Montrant une photo d’eux deux à l’hôpital, Vogue a écrit : « Hier soir, nous sommes devenus une famille de quatre personnes. Notre belle fille est arrivée en toute sécurité et heureusement dans le monde . «

Spencer a également partagé une photo de lui tenant le bras de sa femme à l’hôpital, avec la légende : « Wow, nous avons officiellement des ENFANTS !!

« Il s’est passé tellement de choses ces trois dernières années. Un vrai changement positif, un fils et maintenant une fille.

«Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers mon incroyable épouse @voguewilliams pour tout ce que vous faites pour notre famille, en particulier les grossesses laborieuses que nous, les hommes, ne comprendrons jamais pleinement.

« Merci aussi de m’avoir fait voir la lumière à travers ma relation difficile avec l’alcool. »

