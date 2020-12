Vogue Williams a plaisanté en disant qu’elle serait dans l’argent si elle divorcait de son mari Spencer Matthews.

Le mannequin et présentateur de télévision, 35 ans, a épousé l’ancienne star de Made In Chelsea, 32 ans, en 2018, et ils ont deux enfants ensemble.

Et Vogue dit qu’ils n’ont jamais signé d’accord prénuptial, en plaisantant qu’elle gagnerait beaucoup d’argent s’ils divorçaient.

La beauté irlandaise a révélé sur le déjeuner emballé de Steph sur Channel 4 que ce n’était même pas quelque chose dont ils avaient jamais discuté.

Elle a dit: « Nous n’en avons même jamais parlé, ce n’était pas une chose. »

Elle a ajouté en plaisantant: « Unlucky Spenny! »

L’animateur Steph McGovern a demandé à Vogue si elle serait payante si elle se séparait de Spencer et la star a ri: « 100% ».







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



Vogue et Spencer se sont mariés lors d’une superbe cérémonie privée à Glen Affric, la propriété de 10 000 acres de la famille Spencer dans les Highlands écossais.

Vogue a poursuivi en discutant de son divorce «difficile» d’avec son premier mari Brian McFadden.

Elle a été mariée à l’ancienne star de Westlife de 2012 à 2017 et dit qu’ils n’avaient pas non plus de contrat de mariage.







(Image: Getty Images)



Vogue a déclaré: « Je sais une chose ou deux sur le divorce et ce n’est pas si facile de divorcer. Vous ne pouvez pas simplement dire que vous vous ennuyez de cette personne, vous devez avoir six ou sept bonnes raisons. »

Brian est maintenant fiancé à Danielle Parkinson et ils ont annoncé en novembre qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Brian est déjà papa de Molly, 18 ans, et de Lilly, 16 ans, qu’il partage avec son ex-femme Kelly Katona.

Vogue et Spencer se sont rencontrés alors qu’ils jouaient ensemble dans l’émission de téléréalité The Jump de Channel 4 en 2017.







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



Ils étaient amis au début, mais les choses sont ensuite devenues romantiques.

Ils se sont fiancés l’année suivante, Spencer posant la question sur scène lors d’une représentation de The Lion King dans le West End.

Spencer a déclaré à l’époque: « Je sais que Vogue était » The One « depuis longtemps. Nous sommes très heureux et amoureux.

« C’est ma meilleure amie et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec elle. »