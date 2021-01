À la lumière des récentes réactions négatives auxquelles il a été confronté pour la couverture de son dernier numéro du magazine mettant en vedette le vice-président élu américain Kamala Harris, Vogue publiera une édition imprimée limitée de son numéro de février, a-t-on annoncé mardi.

L’édition sera publiée en ligne avec une photo de Harris portant un costume formel bleu poudre Michael Kors. Cette photo particulière a été publiée en ligne, mais le magazine est allé avec une autre photo de Harris, où elle est vue portant une paire de baskets et apparemment pas si formelle et avait irrité les gens qui y voyaient un moyen de diminuer les réalisations de Harris. Vogue a annoncé la même chose sur sa poignée Instagram.

Harris sera la première femme de l’histoire américaine à occuper le poste de vice-présidente. Elle sera également la première femme de couleur à occuper un poste politique aussi élevé aux États-Unis. Mais les critiques pensaient que la couverture du magazine ainsi que la légende utilisaient « Soyez le peuple, pour le peuple, les États-Unis de la mode » ont fini par lui manquer de respect malgré tout ce qu’elle a accompli et l’ont fait ressembler à une autre couverture de magazine informelle.

Beaucoup ont également estimé que la couverture avait peut-être éclairci la couleur de sa peau, soit par post-Photoshop, soit simplement par un éclairage stratégique, ce qui a été souligné par plusieurs sur Twitter.

Étant donné que la mode est très respectée, il est difficile de croire que cette horrible couverture ait jamais été imprimée. Kamala mis à part, l’image elle-même ne reflète pas la première vice-présidente des États-Unis. Vogue devrait avoir honte – James Wendel (@jawbonejw) 20 janvier 2021

L’éclairage est médiocre, elle n’a pas l’air complètement maquillée et la qualité de la photographie et l’angle ne sont pas à la hauteur des couvertures de Vogue passées. Ce n’est tout simplement pas de la qualité. pic.twitter.com/Sn6hDsr2QY – Brooke W (@MamaWetzel) 10 janvier 2021

Vous devez tous arrêter d’habiller Kamala Harris. Son styliste doit être abandonné. Ce qu’ils lui ont fait dans ce magazine vogue n’était pas CELA. – aмanda oĸanι (@ All_In_One12) 20 janvier 2021

Le rédacteur en chef de Vogue avait également parlé de la controverse la semaine dernière et a défendu ladite photo de couverture informelle de Harris. Faisant sa déclaration au New York Times, Wintour avait déclaré: «De toute évidence, nous avons entendu et compris la réaction à la couverture imprimée et je veux juste répéter que notre intention n’était absolument pas de diminuer l’importance de la incroyable victoire du vice-président élu. Elle avait ajouté qu’elle estimait que l’image était «très, très accessible, accessible et réelle».

Le photographe américain Tyler Mitchell avait publié les deux images sur ses réseaux sociaux.