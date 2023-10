Le Hamas a déclaré samedi que ses militants à Gaza étaient prêts à affronter les attaques israéliennes avec « toute la force » après que l’armée israélienne a élargi ses attaques aériennes et terrestres sur l’enclave palestinienne.

Le groupe militant palestinien qui dirige Gaza a déclaré plus tôt que ses combattants affrontaient les troupes israéliennes dans les zones proches de la frontière avec Israël après qu’Israël a signalé une intensification des attaques à Gaza.

“En plus des attaques menées ces derniers jours, les forces terrestres étendent leurs opérations ce soir”, a déclaré vendredi soir le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d’un point d’information télévisé, soulevant la question de savoir si une attaque terrestre tant attendue l’invasion de Gaza pourrait commencer.

Il a déclaré que l’armée de l’air israélienne menait des frappes approfondies sur les tunnels creusés par le Hamas et sur d’autres infrastructures.

La branche armée du Hamas a déclaré vendredi soir que ses combattants affrontaient les troupes israéliennes dans la ville de Beit Hanoun, au nord-est de Gaza, et dans la zone centrale d’Al-Bureij.

“Les brigades Al-Qassam et toutes les forces de résistance palestiniennes sont tout à fait prêtes à affronter l’agression (d’Israël) avec toute la force et à contrecarrer ses incursions”, a déclaré le Hamas dans un communiqué samedi matin.

“Netanyahu et son armée vaincue ne pourront remporter aucune victoire militaire”, faisant référence au Premier ministre israélien.

Les forces terrestres israéliennes s’étaient massées à l’extérieur de Gaza, où Israël mène une intense campagne de bombardements aériens depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre perpétrée par des centaines d’hommes armés du Hamas contre les communautés israéliennes proches de la bande. Israël affirme que 1 400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées et plus de 200 prises en otages, dont certaines étaient des ressortissants étrangers ou avaient la double nationalité israélienne.

Al Jazeera, qui diffusait pendant la nuit des images en direct montrant de fréquentes explosions à Gaza, a déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient touché des zones autour du principal hôpital de l’enclave.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les informations faisant état de frappes près de l’hôpital Al Shifa, dans la ville de Gaza.

L’armée israélienne a accusé vendredi le Hamas d’utiliser l’hôpital comme bouclier pour ses tunnels et ses centres opérationnels, une allégation démentie par le groupe.

L’Assemblée de l’ONU soutient l’appel à une trêve humanitaire

Vendredi, l’Assemblée générale des Nations Unies a massivement soutenu une résolution rédigée par les États arabes appelant à une trêve humanitaire immédiate et exigeant l’accès de l’aide à Gaza et la protection des civils.

Même si elle n’est pas contraignante, la résolution a un poids politique, reflétant l’état d’esprit mondial. Le texte a été applaudi par 121 voix pour, tandis que 44 se sont abstenus et 14 – dont Israël et les États-Unis – ont voté non.

Après qu’Israël a annoncé une intensification de ses opérations, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis soutenaient une pause dans l’activité militaire israélienne à Gaza pour acheminer l’aide humanitaire, le carburant et l’électricité aux civils.

Kirby n’a pas voulu commenter l’opération terrestre élargie. Mais il a déclaré que Washington soutenait le droit d’Israël à se défendre et a ajouté : “Nous ne traçons pas de lignes rouges pour Israël”.

Kirby a également déclaré que si l’enlèvement de plus de 200 otages par le Hamas hors de Gaza nécessitait une pause temporaire localisée, alors les États-Unis soutenaient cette proposition.

À Gaza, les entreprises de télécommunications et la Société palestinienne du Croissant-Rouge ont déclaré que les services Internet et téléphoniques avaient été coupés à la suite des bombardements israéliens.

‘ÉLIMINÉ DE LA MÉMOIRE’

“Gaza est actuellement dans le noir”, a déclaré Paltel, le plus grand fournisseur de télécommunications à Gaza.

La Société du Croissant-Rouge a déclaré avoir complètement perdu le contact avec sa salle des opérations à Gaza et ses équipes qui y opèrent, et le gouvernement dirigé par le Hamas a déclaré que les équipes de secours n’étaient pas en mesure de recevoir les appels d’urgence.

Médecins Sans Frontières a déclaré n’avoir pas pu joindre certains collègues palestiniens et s’est dit particulièrement inquiet pour “les patients, le personnel médical et les milliers de familles qui se sont réfugiées à l’hôpital Al Shifa et dans d’autres établissements de santé”.

La directrice du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, Catherine Russell, a déclaré que son agence ne pouvait également plus communiquer avec le personnel à Gaza.

“Je suis extrêmement inquiète pour leur sécurité et pour une autre nuit d’horreur indescriptible pour 1 million d’enfants à #Gaza”, a-t-elle posté sur X. “Tous les humanitaires ainsi que les enfants et les familles qu’ils servent DOIVENT être protégés.”

Mark Regev, conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré à MSNBC qu’Israël commençait à se venger du Hamas et que “Gaza ressentira notre colère ce soir”.

“Ils continueront à subir nos frappes militaires jusqu’à ce que nous ayons démantelé leur machine militaire et dissous leur structure politique à Gaza”, a-t-il déclaré sur Fox News. “Quand tout cela sera fini, Gaza sera très différente.”

Les dirigeants israéliens se sont engagés à éliminer le Hamas et à tuer les dirigeants et organisateurs de l’attaque du 7 octobre qui a surpris et choqué Israël. Israël a déclaré qu’il préparait une invasion terrestre, mais a été exhorté par les États-Unis et les pays arabes à retarder une opération qui multiplierait le nombre de victimes civiles dans la bande côtière densément peuplée et pourrait déclencher un conflit plus large.

Le Hamas, soutenu par l’Iran, principal ennemi régional d’Israël, a eu des années pour préparer ses défenses. Au fil des années, Israël a découvert un réseau sophistiqué de tunnels et le Hamas a tiré des missiles sur Israël depuis le lancement de l’attaque de ce mois-ci.

Les autorités sanitaires palestiniennes affirment que les bombardements israéliens ont déjà tué plus de 7 000 Palestiniens.

Les inquiétudes quant au risque d’un conflit plus large au Moyen-Orient se sont accrues ces derniers jours, les États-Unis envoyant davantage de moyens militaires dans la région, tandis qu’Israël frappait des cibles à Gaza et des partisans du Hamas au Liban et en Syrie.

Une grande partie des infrastructures de Gaza, qui vit sous blocus israélien et égyptien depuis 2007, a été détruite par les bombardements israéliens.

L’électricité a été coupée pendant des jours, paralysant les installations de traitement et privant les habitants de Gaza d’eau douce, tandis que la moitié du parc immobilier a été endommagé et 20 000 unités résidentielles détruites ou rendues inhabitables, selon le bureau de presse du Hamas.

Les Palestiniens ont déclaré avoir reçu de nouveaux avertissements militaires israéliens les invitant à se déplacer du nord de Gaza vers le sud afin d’éviter le théâtre le plus meurtrier de la guerre.

Faire le voyage vers le sud reste très risqué en raison des frappes aériennes et des zones du sud ont également été bombardées, ont déclaré les habitants de Gaza.

De nombreuses familles ont refusé de partir, craignant une répétition de l’expérience des guerres précédentes avec Israël, lorsque les Palestiniens qui ont quitté leurs maisons et leurs terres n’ont jamais pu revenir.

