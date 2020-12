Beth Purvis s’est préparée pour ce Noël avec le genre de planification militaire qu’emploient de nombreuses mères.

Des cadeaux parfaits pour ses deux enfants ont été trouvés. Les traditions festives – dans le cas de sa famille, une table appelée la Foire de Noël, remplie de bonbons et chocolats préférés de tous, disposés début décembre mais strictement à ne pas toucher avant le jour de Noël – ont été fidèlement respectées, pour le plus grand plaisir de son mari Richard, 49 ans, son fils Joseph, 12 ans, et sa fille Abi, dix ans.

Mais cette année, Beth a été plus organisée que jamais. Elle a même créé une feuille de calcul principale de chaque élément de ses préparations, jusqu’aux friandises utilisées pour La Foire de Noël (Toblerone et loukoums, entre autres), comme une sorte de guide de référence pour le Noël parfait de la famille Purvis.

Pourquoi prend-elle la peine d’être si méticuleuse? La raison en est que Beth a un cancer en phase terminale et que ce Noël, selon les médecins, sera probablement son dernier.

Beth Purvis (photographiée à l’hôpital) n’avait que 34 ans lorsque ses symptômes – constipation, diarrhée et saignements – ont commencé à apparaître en avril 2014. Trompée par le fait qu’elle était si jeune, son médecin généraliste a diagnostiqué un syndrome du côlon irritable.

«Tout est détaillé sur cette feuille de calcul que j’ai créée pour Richard, donc il sait exactement quoi acheter», dit-elle doucement. «Noël prochain sera déjà assez dur pour lui sans se soucier de ce qu’il va offrir. «Personne ne peut imaginer être dans cette situation. Même moi, je n’arrive pas vraiment à comprendre. Tout ce que je sais, c’est que rien – ni le cancer, ni rien – ne va gâcher notre Noël en famille.

«Si ce sera mon dernier Noël, je m’assurerai absolument que ce sera le plus heureux qui soit. Je veux que les enfants ne regardent en arrière qu’avec joie.

Sa résolution est d’autant plus déchirante que Beth, qui a un cancer de l’intestin avancé, est l’une des milliers de victimes cachées du coronavirus. Il est même possible que, sans Covid, elle et sa famille ne fassent pas face à l’impensable.

La chirurgie programmée qui, selon elle, aurait pu être une bouée de sauvetage a été annulée alors que les hôpitaux se préparaient à recevoir des patients Covid.

«Je devais subir une intervention chirurgicale en mars», explique Beth, qui vit avec Richard, peintre et décorateur, à Bishop’s Stortford, Hertfordshire.

«Je ne saurai jamais si cette opération aurait pu me sauver la vie. Mais il ne sert absolument à rien de regarder en arrière.

Ce n’est que lorsque, deux ans plus tard, Beth a senti un renflement dépasser de son passage arrière qu’elle a été envoyée pour des tests. Un cancer a été diagnostiqué.

«Jusque-là, je pensais que j’avais tout – un mari merveilleux avec qui j’étais mariée depuis 2007, deux enfants magnifiques et une belle carrière», dit-elle.

«Après avoir travaillé dans la ville en tant qu’assistante personnelle, j’ai obtenu un diplôme en droit à l’Open University, étudiant lorsque les enfants dormaient. J’étais à mi-parcours de ma formation pour devenir cadre juridique agréé lorsque j’ai reçu mon diagnostic. Tous mes plans sont partis en fumée.

Le cancer de Beth a été classé au stade 3, car il s’était déjà propagé aux ganglions lymphatiques environnants. Et malgré la chirurgie et la chimiothérapie, en novembre 2017, un scanner a montré que des excroissances cancéreuses étaient apparues sur ses deux poumons. «C’est à ce moment-là que j’ai su que c’était plus qu’une bosse sur la route», dit Beth. «C’était incurable.

Pourtant, la chimiothérapie et la chirurgie lui ont valu un temps précieux.

Elle était en rémission depuis 14 mois lorsqu’une nouvelle tumeur a été découverte dans son poumon droit en janvier.

Mais alors que les hôpitaux se préparaient à recevoir des patients Covid, la chirurgie de Beth a été sommairement annulée et on lui a proposé une radiothérapie au Royal Marsden Hospital de Londres. Cependant, cela n’a commencé qu’en mai.

Le 1er juin, à mi-parcours du traitement, Beth a commencé à souffrir de maux de tête atroces. Elle souffrait tellement que Richard l’a emmenée d’urgence à l’hôpital Addenbrooke à Cambridge, où un scanner a montré que le cancer s’était propagé à son cerveau.

Les restrictions de Covid signifiaient que Richard n’était même pas là pour la réconforter lorsque les médecins ont annoncé la nouvelle, mais assis dans le parking avec Abi – qui était trop jeune pour être laissée seule à la maison – essayant de rester calme pour elle.

«C’était difficile à entendre mais ce n’était pas un choc terrible», dit Beth, qui refuse de s’apitoyer sur elle-même ou d’être amère. «Je savais que c’était une possibilité.

Les médecins du Royal Marsden ont confirmé plus tard qu’elle avait quatre grosses tumeurs et de nombreuses petites dans son cerveau. Quand Beth a demandé combien de temps elle avait, la réponse a été: au plus 12 mois, au pire trois.

C’était en juin. Maintenant, l’horloge tourne sans relâche. «Je dois être réaliste et accepter que mon temps soit très limité», déclare Beth.

«Je comprends pourquoi les médecins ont pris leur décision en mars. Cependant, il est important que les gens sachent que les implications ont été profondes pour moi et pour tant d’autres personnes atteintes de cancer.

Les pensées de Beth sont reprises par des spécialistes du cancer, qui ont exprimé leurs craintes concernant l’impact de Covid sur le diagnostic et le traitement. Macmillan Cancer Support estime que 50 000 personnes au Royaume-Uni vivent avec un cancer non diagnostiqué, qui pourrait atteindre 100 000 d’ici octobre prochain.

Genevieve Edwards, directrice générale de Bowel Cancer UK, a déclaré: « De nombreuses personnes, comme Beth, ont eu un traitement contre le cancer de l’intestin reporté ou annulé en raison de la crise de Covid-19 et elles risquent malheureusement de souffrir de pires résultats en conséquence directe.

«Le dépistage et les tests qui peuvent confirmer le cancer de l’intestin ont également été retardés, augmentant les chances d’un diagnostic plus tardif lorsque la maladie est plus difficile à traiter.

« Nous sommes heureux que le NHS commence à se remettre sur pied, mais le rétablissement complet des services de lutte contre le cancer doit se produire plus rapidement pour éviter la tragédie de plusieurs années de vie perdues. »

Beth reçoit maintenant une immunothérapie, qui cible les cellules cancéreuses de la même manière que la chimiothérapie, mais avec moins d’effets secondaires désagréables.

« J’ai une éruption cutanée ressemblant à de l’acné et mes mains et mes pieds sont terriblement secs. Mais sinon, je vais très bien », dit-elle.

Et pensivement, avec compassion, en plus de faire tout ce qu’elle peut pour profiter au maximum du temps qu’il lui reste, Beth prépare sa jeune famille à vivre sans elle.

«Nous avons toujours été totalement honnêtes avec les enfants», dit-elle. «Ils savent que les médecins ne peuvent pas me guérir. Je leur ai dit que je ne serais peut-être pas ici à Noël prochain.

«Ils ne pleurent pas mais ils me font des câlins supplémentaires. Ils comprennent à un niveau. Mais sur un autre, il est impossible d’imaginer que ta mère ne soit pas là.

C’est pourquoi elle essaie de faire en sorte que le transfert à son mari se fasse le plus harmonieusement possible.

«Richard a toujours été un père de terrain, mais malgré cela, il y a de petites traditions qui lui échappent», dit-elle. «Nous avons un arbre artificiel que nous décorons ensemble le premier week-end de décembre. Les enfants se relaient pour mettre l’étoile au sommet.

«Cette année, c’était au tour d’Abi. Elle s’est tournée vers son père et a dit: « N’oubliez pas que ce sera Joseph l’année prochaine. » C’était tellement banal que je ne suis pas sûr qu’elle pensait que papa devra le savoir parce que maman ne sera pas là.

«C’était difficile à entendre. Mais je suis également heureux de savoir que ces traditions continueront.

Certains parents seraient tentés de gâter leurs enfants avec une extravagance d’achat de cadeaux, mais il y a peu d’extravagance dans les préparatifs de Beth – l’accent est davantage mis sur le confort familier. «Tout ce que Joseph a demandé, c’est une boîte de chocolats Lindor, qui ne fera guère sauter la banque. Et Abi veut du gel pour le bain », dit Beth.

Ils n’ont jamais été particulièrement gourmands. Mais je pense que la vérité est que, de nos manières séparées, nous savons tous que nous construisons des souvenirs.

«Ce ne sont pas les cadeaux. C’est être ensemble, rire et s’amuser qui compte.

«Nous ferons du patin à glace et ferons un voyage à Londres pour voir les lumières de Noël – des choses belles et normales qui ne coûtent pas une bombe.

Si c’était un Noël normal, Beth profiterait de fêtes de famille, avec tout le monde, des bébés aux nonagénaires.

Aînée de quatre enfants, elle a une sœur de 39 ans, Laragh, qui est comptable agréée et mère de deux enfants, et les frères Ian, 36 ans, propriétaire d’une agence de location, et Henry, 31 ans, médecin.

«Nous sommes très proches et comme maman et papa vivent à 30 minutes de là, tout est toujours centré sur leur maison», dit-elle. « Il n’y aura pas les grandes fêtes habituelles, mais nous verrons tous ceux que nous aimons. » Alors sera-t-elle mélancolique le 25 décembre?

« Je ne pense pas que Noël me rendra triste, car peu importe combien je sais rationnellement que ce sera probablement mon dernier Noël, je ne peux pas vraiment visualiser l’avenir. Alors je vis chaque jour comme il vient.

Pourtant, en vérité, elle réfléchit attentivement à tous les aspects de la vie de ses enfants, essayant de leur faciliter la tâche et celle de Richard. Parfois, sa tendresse est difficile à écouter.

«J’ai tendance à rappeler aux enfants, lorsqu’ils parlent de l’avenir, que je ne serai peut-être pas là», dit-elle. «Je veux le normaliser pour eux et leur rappeler que, bien qu’ils m’aiment, je ne suis pas indispensable. Il y a d’autres personnes à qui s’adresser pour certaines choses.

Elle donne un exemple: « Abi aime l’émission de télé réalité Say Yes To The Dress, qui parle des mariées à la recherche de la robe parfaite. Se blottir ensemble sur le canapé pour le regarder est notre petit plaisir.

La semaine dernière, il a montré une mariée entrant dans le magasin avec sa mère. J’ai demandé à Abi qui elle emmènerait avec elle si elle ne pouvait pas m’avoir. Elle a choisi sa tante Laragh.

«Bien sûr, je veux être là. Mais de façon réaliste, je sais que j’aurai de la chance si je la vois même à l’école secondaire en septembre.

« Et je trouve en fait très réconfortant de savoir que ma sœur, que j’aime en morceaux, sera là pour Abi. » Au milieu du rassemblement présent, elle est également occupée à fabriquer des boîtes à souvenirs remplies de souvenirs, ainsi qu’à écrire un livre dans lequel elle répond aux questions que les enfants pourraient avoir pour elle à l’avenir – comme l’endroit où elle est allée en vacances lorsqu’elle était enfant (‘Frinton pendant deux semaines chaque année. Pas de piscine, rien, mais c’était le paradis »).

Pourtant, toujours sensible, elle ne veut pas trop présumer de leur avenir. Certains parents mourants écrivent à leurs enfants des lettres à ouvrir lors d’occasions spéciales telles que les mariages et les remises de diplômes, mais Beth a décidé de ne pas le faire.

«Je ne peux pas voir comment l’avenir se dessinera pour eux», dit-elle. «Je ne veux pas qu’ils sentent jamais qu’ils m’ont déçu en ne se mariant pas ou en n’allant pas à l’université.

Mais elle leur a écrit une carte pour chaque anniversaire jusqu’à ce qu’ils aient 21 ans, et leur a acheté des cadeaux à ouvrir à leurs 18e et 21e anniversaires: un bracelet chacun, gravé «Happy 18th from Mum», et une montre pour leur 21e.

Peu d’épouses géreraient le genre d’altruisme que Beth montre quand elle décrit les cadeaux. «Ils sont très spécifiquement de moi, pas de leur père», dit-elle. « Après tout, d’ici là, il peut avoir un nouveau partenaire et vouloir faire les choses différemment avec son propre don. »

Beth a également enregistré une vidéo sur son téléphone pour les deux enfants. «Je voulais essayer de leur dire quel genre de personne j’étais et qu’ils ne devraient jamais me mettre sur un piédestal», dit-elle.

« Je voulais qu’ils sachent que j’étais aussi un humain, et quelles que soient les erreurs qu’ils commettent dans la vie, je les ai également faites et je ne les jugerais jamais. »

Et quand son moment préféré arrive tard la veille de Noël, quand elle se glisse dans la chambre de ses enfants endormis pour déposer un bas rempli au bout de chaque lit, elle est déterminée que ce sera avec une vie de joie dans son cœur.

«Cela m’a fait réaliser à quel point j’ai eu de la chance à bien des égards», dit-elle. «J’ai été béni.