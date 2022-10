Vœu exaucé pour le garçon Seneca de 6 ans – Shaw Local

Un garçon Seneca de 6 ans a hâte de rencontrer Mickey Mouse et Dingo.

Le souhait de Parker Van Gelder a été exaucé mardi après-midi lorsque Make-A-Wish Illinois, avec l’aide des pompiers et des ambulanciers paramédicaux d’Ottawa, a dit à sa famille qu’ils les envoyaient à Disney World en Floride pour rester au Give Kids the World Village.

Jennifer a déclaré que Parker avait traversé beaucoup de choses dans sa vie à cause d’une tumeur au cerveau, mais il va bien maintenant et il est excité pour le voyage.

“Sa grande chose était Mickey’s Clubhouse à l’époque où nous avons commencé le processus”, a déclaré Jennifer. «Pouvoir s’éloigner des hôpitaux et de la vie quotidienne était quelque chose par rapport à tout ce dont il pourrait sortir. Maintenant, nous aurons les souvenirs et les images et, espérons-le, ils seront assez vieux maintenant pour que les souvenirs durent pour toujours.

Parker Van Gelder, 6 ans, de Seneca, monte dans une ambulance avec le lieutenant des pompiers d’Ottawa Kevin Theis le lundi 10 octobre 2022. Van Gelder et sa famille se rendront à Disney World plus tard ce mois-ci avec l’aimable autorisation de Make-A-Wish Illinois . (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Parker et son frère, Colton, et leurs parents, Brian et Jennifer, passeront près d’une semaine à jouer et à explorer, que ce soit au Village ou dans l’un des parcs Disney. Ils ont été sélectionnés pour la première fois par Make-A-Wish Illinois en octobre 2019.

“Nous avons hâte d’être ensemble”, a déclaré Jennifer. « Cela fait longtemps que nous n’avons pas pu nous détendre et être ensemble, juste nous quatre. Et puis nous avons hâte de rencontrer tous les personnages et d’obtenir des autographes.

Parker Van Gelder, 6 ans, de Seneca, pose pour une photo le lundi 10 octobre 2022, à côté de sa bannière Make-A-Wish au service d’incendie d’Ottawa. Lui et sa famille seront liés à Disney World, et il a hâte de rencontrer Mickey Mouse et Dingo. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Parker et sa famille sont arrivés à la caserne de pompiers d’Ottawa lundi soir pour une visite et la chance de s’asseoir à l’intérieur d’une ambulance, ce qui est important pour Parker car il veut être ambulancier quand il sera grand.

Les pompiers lui ont montré toutes sortes de choses, telles que les tablettes qu’ils utilisent pour conserver les données sur les appels, le fonctionnement d’un aircast et comment leur nouveau brancard automatique sort de l’arrière de l’ambulance en appuyant simplement sur un bouton.

Le voyage à Disney sera la première fois que Parker et Colton prendront un avion et leur premier voyage en avion en famille.

“Make-A-Wish est une organisation incroyable”, a déclaré Jennifer. “Ils ont été avec nous à chaque étape du chemin et les pompiers ici ont également été incroyables.”

Parker Van Gelder, 6 ans, de Seneca, et son frère Colton posent avec les pompiers d’Ottawa Nick Allegretti, le lieutenant Kevin Theis, Ryan Tieman et Mike Steege le lundi 10 octobre 2022. Le service d’incendie d’Ottawa a accueilli Van Gelder’s Make -Une annonce de souhait. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Ashley White, responsable des cadeaux chez Make-A-Wish Illinois, a déclaré que Parker était l’un des enfants qu’elle a rencontrés et qu’elle a pu exaucer un vœu grâce au Penguin Plunge, qui reviendra à Skydive Chicago le 28 janvier 2023. .

Make-A-Wish Illinois a besoin de bénévoles, de sponsors et de participants pour le Penguin Plunge cette année, ainsi que de bénévoles exauçant des vœux, tels que Linda et Brittany qui ont aidé à réaliser le souhait de Parker.

“Je ne peux pas sortir et faire ces vœux sans des gens comme Linda et Brittany”, a déclaré White. “Nous avons un tel besoin parce que nous avons beaucoup d’enfants que nous envoyons maintenant parce qu’ils sont en attente depuis trois ans.”