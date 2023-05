Vodafone va supprimer 11 000 emplois

du groupe Vodafone La nouvelle PDG, Margherita Della Valle, a déclaré que les bénéfices de cette année seront en grande partie stables alors que l’entreprise supprime des emplois et simplifie sa structure d’entreprise.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après les baux devrait s’élever à 13,3 milliards d’euros pour l’année se terminant en mars, a déclaré mardi la société basée à Newbury, en Angleterre, dans un communiqué. L’entreprise a déclaré qu’elle supprimerait 11 000 emplois, s’efforcerait de redresser ses activités allemandes et entamerait une « révision stratégique » en Espagne.

Della Valle, longtemps Vodafone vétéran qui occupait auparavant les fonctions de directeur financier et de PDG par intérim avant d’être nommée permanente à ce poste le mois dernier, est chargée de redresser l’entreprise qui a souffert d’un cours de l’action à la traîne et de difficultés à consolider ses opérations mondiales tentaculaires. Dans le communiqué, elle a déclaré qu’elle réaffecterait des ressources pour se concentrer sur le « service de qualité que nos clients attendent » et développer l’unité commerciale de Vodafone.

« Notre performance n’a pas été assez bonne. Pour livrer constamment, Vodafone doit changer », a-t-elle déclaré dans le communiqué. « Mes priorités sont les clients, la simplicité et la croissance. Nous allons simplifier notre organisation, réduire la complexité pour retrouver notre compétitivité.

Nouveaux actionnaires

Elle doit également faire face à une suite de nouveaux actionnaires issus de l’industrie des télécommunications, dont certains expriment de plus en plus leur désir d’influencer la direction de l’entreprise. Emirates Telecommunications Group, ou e&, a progressivement constitué une participation et est désormais le principal actionnaire de la société. Le PDG de la société soutenue par les Émirats arabes unis, Hatem Dowidar, un ancien dirigeant de Vodafone, rejoindra le conseil d’administration en tant que directeur non exécutif, a déclaré Vodafone la semaine dernière.

Les suppressions d’emplois chez Vodafone sont limitées à l’Europe. Réagissant à la nouvelle, un porte-parole de la filiale sud-africaine de Vodafone, Vodacom Group, a déclaré à TechCentral qu’il « n’a actuellement aucun plan pour réduire ses effectifs, malgré les pressions inflationnistes dans l’entreprise ».

« L’environnement opérationnel auquel nous sommes confrontés exige une concentration sans faille pour mettre en œuvre notre stratégie, atteindre nos objectifs commerciaux et servir nos clients. Nous continuons à veiller à ce que nous ayons mis en place les bonnes mesures – y compris nos initiatives commerciales et nos programmes de rentabilité – pour aider à atténuer les impacts des risques macroéconomiques mondiaux. — (c) 2023 Bloomberg LP, avec reporting supplémentaire (c) 2023 NewsCentral Media

