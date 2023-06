Vodafone & Three Merge : ce que cela signifie pour vous

Les «quatre grands» réseaux mobiles du Royaume-Uni pourraient bientôt devenir les trois grands. Vodafone et CK Hutchison, le propriétaire de Three, ont conclu un accord qui verrait leurs opérations au Royaume-Uni fusionner.

S’il est approuvé par les régulateurs, cela ferait de la nouvelle société le plus grand opérateur du Royaume-Uni, dépassant à la fois EE et O2. Avec environ 27 millions de clients combinés, la fusion pourrait toucher beaucoup de monde.

Alors, que devez-vous faire si vous êtes un client Vodafone ou Three ? Qu’en est-il si vous êtes avec l’un des nombreux opérateurs de ferroutage tels que Adsa, Lebara et Talkmobile qui utilisent ces réseaux ? Voici tout ce que vous devez savoir pour l’instant.

Vodafone et Three vont-ils définitivement fusionner ?

Non. Bien que Vodafone et Three UK aient officiellement annoncé un accord de fusion le 14 juin 2023, cela ne signifie pas que cela se produira à coup sûr.

L’accord doit d’abord être approuvé par les régulateurs, ce qui prend généralement beaucoup de temps. En 2016, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) et la Commission européenne ont bloqué le projet de rachat d’O2 par Three UK.

Le régulateur britannique des communications Ofcom s’est également opposé à l’accord, mais a déclaré en 2022 que sa position future serait déterminée par des « circonstances spécifiques » et pas « seulement le nombre de concurrents ». Le passage à trois réseaux principaux refléterait la situation aux États-Unis, où T-Mobile et Sprint ont fusionné en 2020.

Ensuite, il y a le gouvernement britannique, qui peut examiner l’accord en vertu de la loi de 2021 sur la sécurité nationale et l’investissement. Il peut bloquer l’accord s’il estime que la sécurité nationale en sera affectée.

La fusion est donc tout sauf une fatalité. Mais s’il est approuvé par toutes les parties, l’accord devrait être conclu d’ici la fin de 2024.

Pourquoi Vodafone et Three veulent fusionner ?

Sur le site officiel annonçant l’accord, Vodafone et Three mettent en avant trois ambitions clés de la fusion : « construire l’un des principaux réseaux 5G d’Europe, transformer l’expérience client et offrir un meilleur choix et une meilleure valeur aux clients mobiles et haut débit à travers le Royaume-Uni ».

Pour les clients, les entreprises ont six objectifs principaux.

Un « meilleur » réseau haut débit domestique pour le même prix

Haut débit domestique à de nombreux prix différents

Une gamme plus large de forfaits haut débit à domicile

Des vitesses moyennes de la 5G jusqu’à 6 fois plus rapides au cours des 10 prochaines années

Couverture 5G dans plus de 95 % des lieux où les gens vivent et travaillent au cours des 10 prochaines années

2,5x la capacité du réseau 5G au cours des 10 prochaines années

L’union des forces devrait permettre à Vodafone et Three d’avancer plus rapidement sur ces objectifs. Cette décision sera également censée être « excellente pour le pays » et « excellente pour la concurrence », bien qu’il y ait un opérateur de téléphonie mobile de moins parmi lequel choisir.

Que se passera-t-il si je suis un client Vodafone ou Three ?

Pour le moment, rien. Jusqu’à ce que la fusion soit approuvée et finalisée, il n’y aura aucun changement dans l’expérience des clients Vodafone ou Three. Et comme nous l’avons dit, il n’y a aucune garantie que cela passera.

Il est impossible de prédire ce qui se passera si la fusion est réalisée, mais Vodafone et Three suggèrent clairement qu’il y aura des avantages.

Que se passera-t-il si je suis avec un réseau virtuel qui utilise Vodafone ou Three ?

Bien sûr, ce ne sont pas seulement les clients de Vodafone et Three qui seront touchés si cette fusion est approuvée.

Il existe de nombreux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO) au Royaume-Uni, qui paient pour utiliser l’infrastructure de l’un des principaux opérateurs plutôt que de la posséder eux-mêmes. En conséquence, leurs contrats et forfaits SIM uniquement sont souvent proposés à des prix très compétitifs.

Les MVNO utilisant Vodafone sont :

Voxi

Asda Mobile

Lebara Mobile

Talkmobile

L’utilisation suivante trois :

identifiant mobile

Smarty

LibertéPop

Mobile honnête

Superdrogue

Mais comme pour Vodafone et Three, il n’y aura aucun changement si vous êtes avec l’un de ces fournisseurs jusqu’à la fin de la fusion proposée. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter non plus, car « offrir un plus grand choix sur le marché des MVNO » est spécifiquement mentionné comme un objectif de la fusion.

