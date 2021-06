Vodafone prend le relais O2 avec de nouveaux plans EVO flexibles

Vodafone réorganise ses forfaits mobiles sous une nouvelle marque : EVO.

La société affirme que les plans EVO sont axés sur la flexibilité. Les clients peuvent échanger leur combiné existant contre une remise, choisir une durée de contrat flexible et choisir de mettre à niveau le matériel dans le cadre du contrat.

Les plans EVO actualisés seront lancés plus tard ce mois-ci pour les clients nouveaux et existants, et Vodafone dit qu’en plus d’une flexibilité accrue, ils devraient aider les utilisateurs de Vodafone à économiser de l’argent.

Un peu comme Plans de rafraîchissement d’O2, Vodafone EVO divise votre facture en deux accords distincts : un paiement de prêt pour le combiné lui-même et un contrat distinct pour votre couverture Vodafone. Cela facilite le changement de forfait au fur et à mesure ou le maintien d’un forfait constant pendant que vous changez d’appareil, et cela signifie même que vous pouvez changer de réseau une fois votre forfait de temps d’antenne terminé, même si vous payez toujours pour le combiné.

Les contrats vont de 12 à 36 mois, avec la possibilité de mettre à niveau votre téléphone à tout moment après 12 mois. À ce stade – ou lorsque vous démarrez un plan EVO – vous pouvez profiter du programme d’échange de combinés de Vodafone pour obtenir de l’argent sur votre téléphone actuel, que vous pouvez évaluer depuis l’application MyVodafone.

Les clients EVO auront également accès au programme de récompense VeryMe de Vodafone (qui vient de distribuer sa 50 millionième récompense le mois dernier), ainsi qu’à l’itinérance dans 81 pays.

Chaque téléphone est également livré avec une garantie de deux ans et des remplacements gratuits de la batterie du téléphone, ainsi que la possibilité d’utiliser des boosters de données illimités vous offrant des données illimitées pendant 30 jours à la fois, jusqu’à six fois pendant le contrat.

Les nouveaux plans seront également combinés avec Pro Broadband de Vodafone – qui a été lancé plus tôt cette année en mars – dans le cadre des nouveaux plans Vodafone Together. Ceux-ci vous donneront la possibilité de souscrire à un forfait mobile et à haut débit ensemble, ou d’ajouter l’un à l’autre à votre forfait existant à tout moment pour économiser de l’argent – ​​apparemment jusqu’à 800 £ par an pour une famille de quatre personnes.

Il est important de noter que Vodafone s’est également associé à la star du rugby des Saracens et des Lions, Maro Itoje, dans le cadre d’une initiative appelée Buy One, Give One. Pour chaque client Vodafone Together, l’entreprise fera don d’une carte SIM à une personne dans le besoin, comprenant 20 Go de données mensuelles ainsi que des appels et SMS, via le réseau de banque alimentaire de Trussell Trust, leur donnant un accès Internet entièrement gratuit pendant un an.







« Je suis extrêmement fier d’être l’ambassadeur de cette brillante nouvelle initiative Vodafone, qui contribue à offrir une connectivité à de nombreuses personnes dans le besoin et à sensibiliser à cet énorme problème dans notre société », a déclaré Itoje. « Le travail de Vodafone pendant la pandémie s’est distingué – et c’est fantastique de voir ce travail se poursuivre avec un engagement à long terme pour apporter ce changement pour de bon et résoudre ensemble la pauvreté numérique. »

Vodafone dit qu’il vise à connecter un million de personnes actuellement en situation de pauvreté numérique d’ici la fin de 2022 alors qu’il étend les programmes sociaux qu’il a déployés pendant la pandémie. Le nouveau PDG de la société, Ahmed Essam, a également réitéré ses objectifs écologiques, avec la promesse d’éliminer toutes les émissions de carbone de ses opérations au Royaume-Uni d’ici 2027.

Les plans Vodafone EVO et Together seront tous deux lancés plus tard ce mois-ci à partir de Vodafone.fr ou les plus de 400 magasins physiques de l’entreprise. Dès le lancement, chaque téléphone vendu par Vodafone sera sur un plan EVO – bien qu’il soit toujours possible d’acheter les anciens plans combinés appareil et temps d’antenne auprès de magasins tiers comme Entrepôt de Carphone.