Vodafone et Three prévoient de fusionner pour créer le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Royaume-Uni

Les troisième et quatrième plus grands opérateurs de téléphonie mobile du Royaume-Uni, Vodafone et Three, ont annoncé un plan de fusion pour créer le plus grand opérateur du Royaume-Uni, qui devrait dépasser EE, qui couvre plus de 99 % du pays à la suite d’une fusion entre les réseaux mobiles Orange et T- Mobile.

La fusion, si elle est approuvée par les régulateurs, créera un groupe avec un total de 27 millions de clients mobiles.

Dans le cadre de ce plan, Vodafone et Three se sont engagés à investir 11 milliards de livres sterling sur 10 ans pour créer ce qu’ils ont décrit comme « l’un des réseaux 5G autonomes les plus avancés d’Europe ».