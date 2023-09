Vodafone et Samsung lancent le déploiement massif d’Open RAN à travers le Royaume-Uni – Samsung Global Newsroom

Samsung soutient Vodafone dans l’évolution de son réseau, en remplaçant la technologie existante par un Open RAN virtualisé sur les 2 500 sites de l’opérateur – le plus grand déploiement d’Open RAN au Royaume-Uni.

Samsung Electronics soutient le déploiement à grande échelle d’Open RAN par Vodafone sur 2 500 sites mobiles au Pays de Galles et dans le sud-ouest de l’Angleterre. Depuis le Devon, Vodafone a lancé son déploiement Open RAN en utilisant le logiciel RAN virtualisé (vRAN) de Samsung et les solutions radio Open RAN.

Pour cette installation, Samsung fournit son logiciel vRAN prenant en charge Multi-RAT (technologie d’accès radio multiple) – sur 4G et 5G – et ses radios compatibles O-RAN dans les bandes basses et moyennes, y compris ses radios Massive MIMO. Samsung a entièrement intégré ses radios 64T64R Massive MIMO dans Open RAN, démontrant sa capacité à gérer l’intégration, qui est plus complexe pour les radios 64T64R Massive MIMO, par rapport aux radios monobande.

Ce déploiement – ​​le plus grand déploiement d’Open RAN au Royaume-Uni – constitue la dernière étape de la collaboration élargie entre Vodafone, Samsung et plusieurs autres partenaires, depuis le premier site 5G Open RAN du Royaume-Uni à Bath en janvier 2022. Par la suite, Samsung a soutenu l’installation de Ouvrir le RAN sur le réseau Vodafone d’Exmouth et de Torquay, en décembre 2022. C’était un autre première pour l’Open RAN écosystème.

Grâce aux solutions vRAN de Samsung, Vodafone, Samsung et d’autres partenaires ont prouvé la capacité d’Open RAN dans le réseau commercial de Vodafone UK, dépassant les performances du RAN basé sur le matériel existant dans les zones urbaines. Les résultats des tests ont dépassé les KPI ciblés, notamment le débit des liaisons descendantes et montantes 4G et 5G.

« Vodafone a été à l’avant-garde de l’innovation Open RAN et nous sommes ravis de lancer l’installation massive d’Open RAN, en collaboration avec Samsung Networks et le reste de notre écosystème », a déclaré Andrea Dona, directrice du réseau chez Vodafone UK. « Après des séries de tests et de validation, nous sommes bien préparés pour nous lancer dans cette nouvelle phase de notre expansion Open RAN et sommes impatients d’ouvrir un nouveau monde de possibilités qui transformeront l’expérience client.

« Nous constatons désormais comment des technologies innovantes telles que Open RAN et vRAN peuvent renforcer davantage les capacités 5G, créant ainsi de nouvelles voies et possibilités d’évolution des réseaux », a déclaré Junehee Lee, vice-présidente exécutive, responsable des ventes et du marketing mondiaux, activité réseaux chez Samsung Electronics. « Après cette étape historique en Europe, nous continuerons à travailler avec Vodafone pour propulser leurs réseaux Open RAN vers de nouveaux sommets. »

« La sortie de vRAN 3.0 arrive à point nommé, alors que Samsung étend ses solutions vRAN à cette opportunité majeure de « friches industrielles » », a déclaré Joe Madden, fondateur et analyste en chef de Mobile Experts. «Cette étape est importante car elle représente l’Open RAN remplaçant les solutions existantes à grande échelle dans un environnement à haute capacité, et elle donne à Vodafone UK la flexibilité nécessaire pour mieux monétiser son RAN à l’avenir.»

Samsung a également pris en charge l’automatisation du processus de déploiement de vRAN, facilitant ainsi la gestion des sites cellulaires à partir d’une plate-forme unifiée.

Samsung a été le pionnier de la fourniture réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à une recherche et un développement continus, Samsung incite l’industrie à faire progresser les réseaux 5G grâce à son portefeuille de produits leader sur le marché, allant de vRAN 3.0, Open RAN, Core aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.