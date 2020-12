Aujourd’hui, Vodafone et Disney ont dévoilé un premier aperçu de Neo – une montre intelligente pour enfants haut de gamme. Neo a actuellement une sortie prévue pour début 2021 sur les principaux marchés européens, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, d’autres pays suivront. Il sera vendu au prix de 99 £ à l’avance, sans compter les forfaits cellulaires.

Le design de la montre a été co-créé avec Yves Behar et son équipe de fuseproject – une entreprise de San Francisco qui a travaillé sur de nombreux produits technologiques au fil des ans.

La montre comportera une interface logicielle avec un «acolyte» animé. Les enfants pourront personnaliser cela en choisissant un personnage populaire de Disney, Marvel et Star Wars avec lequel interagir. Les six personnages disponibles dès le lancement sont Minnie Mouse, Elsa, Buzz Lightyear, Dark Vador, Iron Man et The Child.

Les enfants peuvent changer d’acolyte à tout moment, ce qui modifiera tout le thème de l’interface. D’autres personnages seront disponibles au cours des prochains mois au fur et à mesure du déploiement des mises à jour logicielles. Toutes les mises à jour seront gratuites.

Le Neo dispose d’un tracker d’activité pour le fitness. Les enfants pourront suivre leurs pas, débloquer des succès lorsqu’ils font de l’exercice et recevoir des encouragements de leur acolyte animé.







Il y a aussi une caméra frontale intégrée sur la montre que les enfants peuvent utiliser pour prendre des photos d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. Ces images peuvent ensuite être partagées avec les parents via l’application compagnon.

La montre est disponible dans un choix de deux couleurs – vert menthe et bleu océan. La boîte comportera deux bracelets en silicone, un traditionnel droit et un coudé pour permettre à la montre d’avoir un meilleur angle de vue sur le poignet.

Il y a un bouton sur le bord du cadran de la montre qui peut être utilisé pour prendre des photos et pour naviguer dans les fonctionnalités. De plus, si les utilisateurs maintiennent le bouton enfoncé pendant environ cinq secondes, la montre sera automatiquement leur parent ou tuteur.

La durée de vie prévue de la batterie de la montre est d’environ 24 heures d’utilisation générale et de deux jours en veille.







Les parents pourront rester en contact avec leurs enfants via la montre via des messages, des appels vidéo et des discussions via l’application officielle Vodafone Smart. Il y aura des applications telles que la météo, le calendrier et un jeu Disney, mais il n’y aura pas d’accès à un navigateur Web ouvert ou aux médias sociaux.

Les parents et les tuteurs auront une autonomie sur les contacts des enfants, pourront obtenir des mises à jour de localisation via GPS et pourront gérer le temps d’écran en utilisant le « mode silencieux ».

La smartwatch Disney pour enfants fera partie de la gamme « Conçu et connecté par Vodafone », rejoignant les goûts de la « Curve », un tracker GPS intelligent et la première montre lancée dans cette gamme en juillet.







Pour accéder à la montre en déplacement, un forfait cellulaire devra être acheté. Vodafone a confirmé que différentes options de tarification seront disponibles, y compris des contrats à long terme et des options mensuelles glissantes. Ceux-ci commenceront à partir de 7 £ par mois.

Vous pouvez enregistrer votre intérêt sur le site Web de Vodafone. Bien que les détaillants n’aient pas encore été confirmés, nous imaginons que des sociétés comme Amazon, John Lewis et Currys auront tous le produit en stock.

En attendant, vous pouvez consulter les meilleures offres de Noël disponibles actuellement, ainsi que les meilleures montres intelligentes et trackers de fitness en général.