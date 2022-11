Vocabulaire du vote : un guide de glossaire pour les mi-mandats 2022

WASHINGTON (AP) – Qu’y a-t-il derrière certaines des nomenclatures notables auxquelles sont confrontés les électeurs essayant de déchiffrer qui / quoi / pourquoi / quand / où voter cette année?

Voici quelques termes clés à connaître avant les élections de mi-mandat :

VOTE PAR AVANCE

Le terme « vote par anticipation » est préféré dans les États où les électeurs ont plusieurs options pour voter avant le jour du scrutin. Cela peut signifier différentes choses : bulletins de vote par correspondance, bulletins de vote par correspondance et vote anticipé en personne.

BULLETIN ABSENT

Les électeurs qui ne peuvent pas se rendre aux urnes le jour du scrutin votent souvent par correspondance, obtiennent un bulletin de vote – par courrier ou en personne – et le déposent à l’avance. Vingt-sept États et le district de Columbia proposent le vote par correspondance « sans excuse ». Cela signifie que tout électeur peut demander et voter par correspondance ou par correspondance sans fournir de motif.

AP VOTECAST

Utilisé pour la première fois en 2018, AP VoteCast est une enquête auprès de l’électorat américain menée par NORC à l’Université de Chicago pour Fox News et l’Associated Press. VoteCast n’est pas un sondage de sortie.

SOLLICITATION DU VOTE

Une fois les votes exprimés, les fonctionnaires vérifient les listes d’électeurs par rapport au nombre de bulletins de vote exprimés et recherchent toute divergence, qui est souvent due à des erreurs d’écriture ou à des fautes.

CERTIFICAT

Les votes doivent également passer par le processus de certification au niveau local puis au niveau de l’État, impliquant soit un conseil composé de fonctionnaires de tout l’État tels que le secrétaire d’État et le gouverneur, soit uniquement le secrétaire d’État. Hawaï est le seul État où la certification est supervisée par un responsable électoral non partisan nommé par une commission bipartite. Dans 45 États, les conseils locaux qui gèrent la certification des élections sont soit contrôlés par les partis, soit des commissions où les membres sont élus sur une base partisane, selon une étude du groupe de défense Election Reformers Network.

RETOURS ANTICIPÉS

Au fur et à mesure que les votes sont exprimés et comptés à travers le pays, ils sont compilés et rapportés, avant que les courses elles-mêmes ne soient appelées. Les premiers retours ne reflètent souvent pas fidèlement le résultat final, en particulier dans les États qui mettent des jours ou des semaines pour compter les votes par anticipation et les bulletins de vote provisoires.

SONDAGES DE SORTIE

Aux États-Unis, le sondage à la sortie est une enquête auprès des électeurs menée par le National Election Pool – un réseau de diffuseurs – utilisant une méthodologie basée sur des entretiens en personne dans les bureaux de vote.

“TARDIF TÔT”

Certains bulletins de vote par anticipation ne sont pas remis ou reçus avant le jour du scrutin. Ces « retards précoces », comme on les appelle dans des États comme l’Arizona, peuvent souvent conduire à un décompte des voix prenant plusieurs jours dans certains endroits, bien que l’État autorise à la fois le traitement des bulletins de vote et le dépouillement avant la clôture du scrutin.

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Huit des États qui offrent le vote par correspondance sans excuse envoient automatiquement un bulletin de vote à chaque électeur éligible, sans nécessiter de demande ou de demande. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas non plus de bureaux de vote en personne, mais la plupart des gens dans ces endroits votent par courrier.

MAJORITÉ & PLURALITÉ

Une majorité correspond à plus de la moitié des suffrages exprimés ; une pluralité est le plus grand nombre de voix, mais moins qu’une majorité. Dans des États comme la Géorgie, où un candidat a besoin d’une majorité pour gagner, des élections au second tour peuvent être nécessaires pour déterminer qui remporte finalement un concours.

SURVOTE ET SOUS-VOTE

Un survote, c’est quand un électeur sélectionne trop de candidats dans une course donnée. À l’inverse, un sous-vote signifie qu’un électeur n’a pas fait de sélection pour chaque poste sur le bulletin de vote, laissant un blanc.

SURVEILLANTS DU SONDAGE/OBSERVATEURS DU SONDAGE/OBSERVATEURS CITOYENS

Les termes moniteurs de scrutin, observateurs de scrutin et observateurs citoyens sont interchangeables et peuvent être partisans ou non partisans. Les scrutateurs non partisans sont formés pour surveiller les bureaux de vote et les bureaux des élections locales qui comptabilisent les votes, à la recherche d’irrégularités ou de moyens d’améliorer le système. Les observateurs partisans des scrutins sont ceux qui favorisent des partis, des candidats ou des propositions de vote particuliers et surveillent les bureaux de vote et les bureaux électoraux locaux pour assurer l’équité envers leurs candidats ou leurs causes. Depuis les élections de 2020, une poignée d’États ont adopté des lois limitant les restrictions que les responsables électoraux locaux peuvent imposer aux observateurs du scrutin, leur donnant un meilleur accès au dépouillement et au traitement des bulletins de vote.

AGENTS DE SCRUTIN

Distincts des moniteurs de scrutin ou des observateurs, les préposés au scrutin sont les personnes – souvent des bénévoles – qui gèrent les lieux de vote le jour du scrutin.

BULLETINS PROVISOIRES

Appelés bulletins de vote « contestés » ou « affidavits » dans certains États, les bulletins de vote provisoires sont requis par la loi fédérale Help America Vote Act de 2002 pour garantir que les choix des électeurs ne sont pas ignorés en raison d’une erreur administrative. Les électeurs reçoivent un bulletin de vote provisoire lorsqu’il y a une certaine incertitude quant à leur éligibilité, comme un nom qui n’apparaît pas sur les listes électorales. Dans la plupart des endroits, les bulletins de vote provisoires sont séparés des autres bulletins de vote jusqu’après l’élection, lorsqu’un comité électoral décide si l’électeur était effectivement éligible, et donc si le vote doit être compté.

APPEL DE COURSE

AP appelle les gagnants des élections aux États-Unis sur la base d’une analyse du décompte des voix, des sondages et d’autres données. Un appel de course AP n’est pas une projection ; AP ne fait des appels de course que lorsqu’il est déterminé qu’un candidat en queue n’a pas de chemin pour dépasser un candidat en tête.

VOTE AU CHOIX RANGÉ

Dans ce système électoral, les électeurs classent leur choix de candidat par préférence ordonnée, ces classements étant utilisés pour déterminer un gagnant dans le cas où aucun candidat ne remporte la majorité des bulletins de vote sur lesquels il apparaît comme la première préférence des électeurs. Si un candidat remporte plus de 50% au premier tour, c’est fini. Sinon, le deuxième tour commence par l’élimination du candidat qui a obtenu le moins de voix au premier tour. Si le candidat éliminé était votre vote, votre prochain choix obtient votre vote à ce tour.

Seule une poignée d’États utilisent actuellement le vote par classement, mais son utilisation fait l’objet de débats dans d’autres endroits.

BULLETIN ANNULÉ/BULLETIN GÂCHÉ

Un bulletin de vote est considéré comme annulé lorsque les fonctionnaires l’ont jugé invalide, pour des raisons délibérées ou non, et ne doivent donc pas être inclus dans le total des votes. Dans certains endroits, comme le Wisconsin, la pratique rarement utilisée de l’annulation des bulletins de vote a été contestée devant les tribunaux, dans des circonstances où un électeur soumet un bulletin de vote par correspondance, puis annule le bulletin de vote original et vote à nouveau.

SUPERMAJORITÉ

Une exigence qu’une proposition ou un candidat obtienne un niveau de soutien qui dépasse le seuil d’une majorité standard de 50% plus 1.

TROP TOT POUR APPELER

Les courses dans lesquelles le décompte des voix est actif et en cours et un gagnant n’est pas encore clair sont «trop tôt pour appeler». Cela inclut les courses dans lesquelles le décompte des voix peut prendre plusieurs jours.

TROP PRÈS POUR APPEL

Les courses dans lesquelles le décompte des voix a atteint sa conclusion principale – tous les bulletins de vote en suspens, à l’exception des bulletins de vote par correspondance provisoires et tardifs, ont été comptés – sans vainqueur clair sont «trop proches pour être appelées». AP déclare officiellement une course «trop proche pour être annoncée» via notre système de reportage électoral et dans notre reportage.

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

