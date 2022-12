VOA et Radio Azadi bloquées par les talibans en Afghanistan

KABOUL – Les dirigeants talibans d’Afghanistan ont bloqué jeudi les transmissions de deux stations de radio d’information financées par le gouvernement américain, affirmant qu’elles avaient à plusieurs reprises “non-respecté” les lois gouvernementales sur la presse, “violé les principes journalistiques” et diffusé “des émissions unilatérales”.

Le ministère de l’Information et de la Culture a annoncé qu’il avait arrêté les émissions FM de Voice of America dans 13 des 34 provinces du pays et suspendu les émissions nationales de Radio Free Europe/Radio Liberty, connue ici sous le nom de Radio Azadi.