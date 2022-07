VO2 Max : la mesure de la condition physique qui peut vous aider à courir plus vite et à vous entraîner plus fort

Si vous êtes un adepte du fitness ou si vous travaillez pour améliorer votre santé, vous êtes probablement toujours à la recherche de moyens de courir plus vite et plus loin, de vous entraîner plus fort et de repousser vos limites. Vous pouvez même déjà suivre un certain nombre de marqueurs de condition physique – rythme cardiaque, calories brûlées, pas parcourus. Vous pourriez même connaître votre le taux métabolique basal. Mais il y a une autre mesure de condition physique clé que vous ne connaissez peut-être pas encore : votre VO2 max.

La VO2 max peut vous donner des informations importantes sur votre forme cardiorespiratoire, telles que la durée pendant laquelle vous pouvez maintenir une certaine intensité d’exercice, qui est liée à des caractéristiques de forme physique telles que votre temps de course. Suivez-nous pour savoir ce qu’est exactement la VO2 max, comment la mesurer et comment l’améliorer.

Qu’est-ce que la VO2 max ?

VO2 max fait référence à la quantité maximale d’oxygène que vous pouvez utiliser pendant l’exercice. Il est couramment utilisé pour tester l’endurance aérobie ou la forme cardiovasculaire des athlètes avant et à la fin d’un cycle d’entraînement. La VO2 max est mesurée en millilitres d’oxygène consommés en une minute, par kilogramme de poids corporel (mL/kg/min).

Ce n’est pas la même chose que la fréquence cardiaque, bien qu’elle puisse être tout aussi efficace, sinon plus, pour mesurer et suivre les progrès de votre condition physique. VO2 n’est pas la consommation excessive d’oxygène post-exercice (EPOC), qui fait référence à la augmentation de l’oxygène que votre corps utilise après une séance d’entraînementpas pendant.

Mais ne confondez pas VO2 max avec le seuil lactique, le moment pendant l’exercice où le lactate s’accumule dans votre circulation sanguine plus rapidement que votre corps ne peut l’expulser. Lorsque vous atteignez votre seuil lactique, vous ressentez cette sensation de brûlure ou de crampe familière. Vous atteignez votre seuil lactique vers 50 à 80% de votre VO2 max.



Comment tester la VO2 max ?

Bien que la VO2 max soit un bon marqueur de condition physique, elle présente quelques inconvénients. Vous ne pouvez pas vraiment en obtenir une mesure précise, sauf dans un laboratoire doté d’un équipement clinique coûteux, c’est pourquoi la VO2 max est généralement un marqueur de condition physique réservé aux athlètes d’élite et professionnels.

Cependant, certains gymnases et cliniques de santé holistique proposent des tests de VO2 max à leurs membres ou patients. Par exemple, TriFit LA, une salle de sport en studio à Los Angeles, propose des tests de VO2 max ainsi que plusieurs tests de performance et de santé différents. Si vous êtes vraiment intéressé, votre meilleur pari est de rechercher “Test VO2 max près de chez moi” sur Google.

Pour mesurer la VO2 max, vous portez un masque et un moniteur de fréquence cardiaque relié à un tapis roulant ou à un vélo stationnaire. Le masque est relié à une machine qui recueille et mesure le volume d’oxygène que vous inspirez et la quantité d’air que vous expirez. Vous augmenterez lentement l’intensité de l’exercice sur le tapis roulant ou le vélo – en accélérant et/ou en ajoutant plus de résistance – jusqu’à ce que votre consommation d’oxygène reste stable malgré une augmentation de l’intensité.

Une fois que vous atteignez ce plateau, votre corps se déplace de métabolisme aérobie à métabolisme anaérobie – c’est-à-dire que votre corps arrête d’utiliser l’oxygène pour alimenter la décomposition des glucides, des acides aminés et des graisses car il n’y a pas assez d’oxygène.

Peu de temps après avoir atteint ce changement, votre charge de travail potentielle plafonne et la fatigue musculaire s’installe. Vous devez revenir à un état de mouvement aérobie pour continuer.

Quelle devrait être ma VO2 max ?

Comme la fréquence cardiaque, il n’y a pas de “bonne” VO2 max. Votre VO2 max sera différent de celui de quelqu’un d’autre en fonction de l’âge, du sexe, du niveau de forme physique et de facteurs extérieurs comme l’altitude. Par exemple:

L’homme sédentaire (inactif) moyen atteint un VO2 max d’environ 35 à 40 ml/kg/min, et la femme sédentaire moyenne obtient environ 27 à 30 ml/kg/min.

Les coureurs masculins d’élite ont montré des VO2 max allant jusqu’à 85 ml/kg/min, et les coureurs féminins d’élite ont marqué jusqu’à 77 ml/kg/min.

UN bonne VO2 max pour un homme de 25 ans est de 42,5 à 46,4 ml/kg/min, tandis qu’un bon rapport qualité prix pour une femme de 25 ans est de 33,0 à 36,9 mL/kg/min.

Jusqu’à récemment, le VO2 max le plus élevé jamais mesuré était celui de Bjørn Dæhlie, un skieur olympique qui aurait atteint un VO2 max de 96 ml/kg/min dans les années 1990. Un jeune cycliste norvégien aurait évincé Dæhlie avec un VO2 max de 97,5 ml/kg/min, bien que les scientifiques soient essayant toujours de déterminer si cette lecture était exacte.

Comment augmenter votre VO2 max

Si jamais vous vous déplacez pour visiter un laboratoire de performance sportive et faire tester votre VO2 max, cela vaudrait la peine d’agir sur ce nombre. Augmenter la capacité de votre corps à utiliser l’oxygène est un moyen infaillible de vous rapprocher de vos objectifs liés à l’endurance – une VO2 max plus élevée prolonge essentiellement votre point de rupture.

Vous ne serez peut-être pas trop surpris d’apprendre que entraînement à l’intervalle de haute intensité est l’un des meilleurs moyens d’améliorer votre VO2 max. Cela fonctionne parce que vous entraînez votre corps à travailler à des niveaux incroyablement élevés pendant une période de temps juste assez longue pour pousser ou dépasser votre seuil anaérobie avant de revenir à un état aérobie plus stable.

En théorie, tout exercice qui repousse vos limites peut augmenter votre VO2 max. Pensez-y comme à la construction musculaire : les muscles ne se développeront que s’ils sont exposés à des charges de travail qui les mettent à l’épreuve. Si vous n’augmentez jamais votre poids sur la barre, vous ne deviendrez jamais plus fort.

Il en va de même pour le VO2 max – c’est comme un muscle à part entière. Si vous courez au même rythme facile pendant la même durée chaque jour, vous ne deviendrez ni plus rapide ni meilleur en course.

Au lieu de cela, essayez d’ajouter des intervalles à votre course. Par exemple:

Courez vite pendant une minute

Joggez lentement pendant deux minutes

Sprint pendant 30 secondes

Joggez lentement pendant deux minutes

Et ainsi de suite

Si la course n’est pas votre truc, vous pouvez appliquer les mêmes principes à la natation, au vélo, à l’aviron ou à toute activité d’entraînement croisé.

