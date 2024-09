VMA 2024 : pourquoi Chappell Roan a maudit les photographes

Chappell Roan ne joue pas avec les limites qu’elle fixe pour les fans — et maintenant pour les photographes de presse.

L’interprète de « Hot to Go! » et de « Good Luck, Babe! », l’un des noms féminins actuels de la musique pop, a fait ses débuts aux MTV Video Music Awards mercredi. Sur le tapis rouge devant l’UBS Arena de Long Island, New York, Roan a fait tourner les têtes pour bien plus que son look simple et médiéval.

Roan a élevé la voix vers un photographe posté au step-and-repeat, leur disant de « fermer leur gueule », selon une vidéo virale vidéo partagé sur X (anciennement Twitter). Avant le moment houleux, on peut entendre une personne hors écran dire la même phrase profane, bien que l’on ne sache pas pourquoi.

« Non, pas moi, salope », ajouta-t-elle.

Peu de temps après l’échange, la musicienne de « Rise and Fall of a Midwestern Princess » a expliqué qu’elle avait simplement voulu rester sur ses positions. « C’est assez bouleversant et assez effrayant », a-t-elle déclaré. Divertissement ce soirt sur le tapis.

« Je pense que pour quelqu’un qui ressent beaucoup d’anxiété face aux gens qui vous crient dessus, le tapis est horrible et j’ai crié en retour », a-t-elle poursuivi. « Tu n’as pas le droit de me crier dessus comme ça. »

La chanteuse de 26 ans, qui a connu une belle période tout l’été, a été transparente sur les conséquences de son ascension rapide vers la célébrité sur sa vie personnelle et sa vie privée. TikTok vidéos partagées le mois dernierRoan a accusé certains fans de harcèlement, d’intimidation et de traque de sa famille. Elle a également déclaré qu’il était « bizarre » que des fans l’arrêtent pour une photo ou un câlin.

Roan, après avoir fait face à des réactions négatives, plus tard a clarifié son message.

« Je ne suis pas d’accord avec l’idée selon laquelle je dois un échange mutuel d’énergie, de temps ou d’attention à des personnes que je ne connais pas, en qui je n’ai pas confiance ou qui me font peur – simplement parce qu’elles expriment de l’admiration », a-t-elle déclaré dans une déclaration sur les réseaux sociaux en août. « Les femmes ne vous doivent aucune raison de ne pas vouloir être touchées ou de ne pas vouloir leur parler. »

Mercredi, Roan n’a pas seulement fait monter la température sur le tapis rouge des VMA. Avec une arbalète enflammée, elle enflammer la scène des VMA pour sa performance de « Good Luck, Babe ! » Vêtue d’une armure, elle a chanté et dansé avec des danseurs armés d’épées tandis que les flammes entouraient un château.

Avant la cérémonie de mercredi, Roan était nominée dans quatre catégories, dont la chanson de l’été et la vidéo tendance. Elle a remporté le prix de la nouvelle artiste et dédié sa victoire à ceux qui l’ont inspirée.

« Je dédie ce morceau à tous les artistes drag qui m’inspirent. Et je le dédie aux personnes queer et trans qui font vibrer la pop. Aux gays qui dédient mes chansons à quelqu’un qu’ils aiment ou détestent », a-t-elle déclaré en lisant son journal.

Elle a ajouté : « Et pour tous les jeunes homosexuels du Midwest qui nous regardent en ce moment, je vous vois. Je vous comprends, car je suis l’une d’entre vous. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas être exactement qui vous voulez être. »