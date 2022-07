Vlogger américain, 21 ans, «violé en groupe dans un hôtel au Pakistan par un groupe, y compris son guide, avec une agression filmée pour la faire chanter»

Un VLOGGER aurait été violé par un groupe d’hommes, dont son hôte, dans un hôtel au Pakistan, ont déclaré des policiers.

Une Américaine de 21 ans a affirmé que l’incident présumé s’était produit dans l’est du Pendjab le 17 juillet.

Les flics ont arrêté deux personnes après avoir reçu des informations selon lesquelles un vlogger américain aurait été victime d’un viol collectif dans un hôtel au Pakistan Crédit : AP

Les flics ont révélé avoir arrêté au moins deux personnes dans le cadre de leur enquête.

La femme, qui était au Pakistan depuis trois semaines, a déclaré aux policiers qu’un homme l’avait enregistrée sans lui donner la permission, a rapporté le Free Press Journal.

Et, elle a dit aux flics qu’elle avait été menacée si elle signalait l’incident présumé.

Les flics ont déclaré que la femme était restée au domicile de l’un des agresseurs présumés pendant cinq jours.

La femme a été emmenée dans un hôtel et les flics tentent d’établir comment elle aurait été attirée.

L’ambassade des États-Unis à Islamabad a déclaré à l’Associated Press : « La protection des citoyens américains à l’étranger est la plus haute priorité du Département d’État américain et de nos ambassades et consulats à l’étranger.

“Par respect de la vie privée de la victime présumée, nous ne pouvons pas commenter les détails de l’allégation.”

Les responsables ont confirmé que le consulat américain à Lahore était prêt à fournir un soutien à la victime présumée.

Il a été rapporté que de nombreuses femmes au Pakistan ne signalent pas les cas présumés de viol car elles veulent éviter la stigmatisation.