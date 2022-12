Vllaznia Femra 0 – 4 Chelsea Femmes

Chelsea s’est qualifié pour les quarts de finale de la Women’s Champions League avec les premiers buts de Fran Kirby et Sophie Ingle les aidant à une confortable victoire 4-0 à Vllaznia.

Ingle a tiré à la maison le premier à la 12e minute lorsqu’elle a propulsé un ballon perdu depuis le bord de la surface pour son deuxième but de la saison – les deux étant en Ligue des champions.

La frappe de Kirby huit minutes plus tard se révélerait beaucoup plus controversée, l’attaquant s’accrochant à un coup franc rapidement tiré et tirant devant Kaylin Williams-Mosier, laissant la défense à domicile au visage rouge remontrer à l’arbitre Karoline Wacker.

Les hôtes n’ont réussi à organiser aucune sorte de réponse, avec des buts tardifs de Katerina Svitkova et Maren Mjelde à la place empilant davantage de misère et mettant fin à leurs espoirs déjà élimés de se qualifier pour le tour suivant.

La victoire de Chelsea signifie qu’ils se qualifieront pour les quarts de finale en tant que vainqueurs de groupe – les préparant pour un match nul contre l’un des quatre deuxièmes de groupe.

Plus à venir…