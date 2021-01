ZAGREB, Croatie: Petra Vlhova a signé le meilleur temps lors de la première manche d’un slalom féminin de la Coupe du monde, dimanche, cinq jours après la fin de sa séquence de quatre années consécutives de victoires conjointes avec Mikaela Shiffrin.

Dans des conditions difficiles en raison du brouillard et de la pluie, la leader du général slovaque a terminé sa course avec 0,32 seconde d’avance sur l’Autrichienne Katharina Liensberger.

Shiffrin était de 0,42 derrière en quatrième. La triple championne du classement général américaine pourrait remporter le 100e podium de sa carrière en Coupe du monde, qui a débuté en 2011. Ses 99 résultats parmi les trois premiers comprennent jusqu’à présent 67 victoires.

Lors d’une course nocturne à Semmering mardi dernier, Michelle Gisin est devenue la première skieuse autre que Vlhova ou Shiffrin à remporter un slalom de Coupe du monde en 29 courses depuis janvier 2017, lorsque Frida Hansdotter a triomphé à Flachau.

Vlhova et Gisin sont 1-2 à la fois au slalom et au classement général.

Dimanche, le skieur suisse était de 0,38 à la troisième place. Le reste du peloton, dirigé par son coéquipier des Gisins Wendy Holdener, avait au moins 1,47 seconde à rattraper dans la deuxième manche.

La championne du général en titre Federica Brignone a sauté la course afin de s’entraîner pour les épreuves de vitesse à venir en Autriche.

Les fortes pluies de samedi ont affaibli la surface du parcours Crveni Spust juste à l’extérieur de la capitale croate. Les travailleurs du cours ont ajouté du sel qui a durci la couche supérieure mais a également créé beaucoup de bosses.

Même la grande croate Ivica Kostelic a eu du mal sur le parcours. Le champion général masculin de 2011 a perdu l’équilibre et est tombé lors d’une course avec caméra avant la course.

La course a eu lieu cinq jours après qu’un séisme de magnitude 6,4 a frappé le centre de la Croatie. Les organisateurs de la course ont déclaré qu’ils donneraient 10 pour cent de l’argent du prix à un fonds de secours pour les personnes dont les maisons ont été endommagées ou détruites.

La fédération croate de ski a égalé ce don, portant le montant total à 350 000 kunas croates (50 000 euros; 60 000 dollars).

