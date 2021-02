Vlhova en qualification parallèle aux Mondiaux de ski

CORTINA D’AMPEZZO, Italie: Les derniers des championnats du monde de ski (tous les temps locaux):

10h50

Petra Vlhova et Lara Gut-Behrami ne se sont pas qualifiées pour la phase à élimination directe de l’épreuve parallèle féminine aux championnats du monde de ski.

Vlhova n’a pas terminé sa course en qualification et Gut-Behrami s’est classée 11e sur le parcours rouge.

Seuls les huit skieurs les plus rapides de chaque parcours accèdent aux huitièmes de finale.

Le médaillé d’or combiné Marco Schwarz a été la victime la plus notable lors des qualifications pour l’épreuve masculine.

Mikaela Shiffrin et Michelle Gisin sont absentes de la course féminine. Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen n’ont pas participé à la compétition masculine.

La phase à élimination directe commence à 14 heures

