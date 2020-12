VLD vs BAR Dream11 Prédiction d’équipe La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelona Playing XI, Foot Fantasy Tips | Valladolid aura une tâche ardue lorsqu’il affrontera Barcelone lors du prochain match de la Liga 2020-21 le mercredi 23 décembre. Le match La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelone se jouera au Jose Zorrila. Lors de la sortie précédente, Valladolid avait fait match nul 1-1 avec Séville tandis que Barcelone tenait Valence à un match nul 2-2.

Le Barça est actuellement 5e avec 21 points à côté de son nom. Les Catalans chercheront à revenir à la victoire lors de leur match à l’extérieur. De l’autre côté, Valladolid est dans la zone de relégation avec 14 points.

Le match La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelone débutera à 2h30 IST.

La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelone: ​​diffusion en direct

Les matchs de la Liga ne sont pas diffusés en Inde. La diffusion en direct de Valladolid vs Barcelona sera disponible sur la page Facebook officielle de La Liga.

La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelone: ​​Détails du match

22 décembre, mardi: 2h45 au Jose Zorrila.

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team pour Valladolid vs Barcelone:

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team pour Valladolid vs Barcelone capitaine: Messi

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team pour Valladolid vs Barcelone vice capitaine: Griezmann

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team pour Valladolid vs Barcelone gardien de but: Ter Stegen

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team pour Valladolid vs Barcelone défenseurs: Hervias, Gonzalez, Lenglet, Alba

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team pour Valladolid vs Barcelone milieux de terrain: Pjanic, De Jong, Alcaraz

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team pour Valladolid vs Barcelone grévistes: Griezmann, Coutinho, Messi

VLD vs BAR, La Liga 2020-21 Valladolid Possible Staring XI vs Barcelone: Masip; Hervias, González, Yamiq, Carnero; Orellana, Alcaraz, Mesa, Plano; Weissman, De Sousa

VLD vs BAR, La Liga 2020-21 Barcelone Possible Staring XI vs Valladolid: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Griezmann, Pedri, Coutinho; Messi