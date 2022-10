Vladislav Ugolny : les élites ukrainiennes sont vraiment énervées contre Elon Musk, voici pourquoi

Le correspondant de RT à Donetsk explique pourquoi le plan de paix du magnat a provoqué une telle indignation en ligne

Twitter est un réseau social assez particulier. Fondamentalement, il représente toutes les choses que Moscou n’aime pas ces jours-ci. C’est une entreprise américaine qui collecte des mégadonnées auprès de ses utilisateurs ; il emploie de lourdes restrictions de censure; il bloque, ou bannit parallèlement, les comptes russes ; et il présente des politiciens occidentaux se réunissant, dans leur chambre d’écho, pour sauter dans le dernier train en marche.

Ensuite, vous avez des mercenaires occidentaux combattant en Ukraine, poussant leur message, de fortes doses de propagande anti-Moscou et de soi-disant experts de l’OSINT poussant régulièrement de faux récits pour soutenir Kiev. Et ne parlons pas du réseau « NAFO » de trolls et de bots.

Twitter est un endroit terrible où être, si ce n’était pour une chose. Il se passe parfois des choses très drôles sur le réseau. Horrible, mais drôle. Par exemple, cette semaine, Elon Musk a publié une série d’articles sur le déroulement du conflit militaire russo-ukrainien et sur la manière d’y mettre fin pacifiquement.

Cependant, parce que le magnat était équilibré et réfléchi, il a touché une corde sensible chez les Ukrainiens et ceux qui se considèrent comme des « amis de l’Ukraine ».

Le fondateur de Tesla dans le collimateur virtuel

Musk a en partie raison de souligner la différence de capacité de mobilisation entre les deux pays. Cependant, il convient de garder à l’esprit qu’il était probablement trop gentil avec l’Ukraine. Le pays a été un tel cas désespéré qu’il n’a pas eu de recensement depuis plus de 20 ans, nous ne savons donc pas combien de personnes y vivent. . Pendant ce temps, Kiev a également perdu des régions entières – la situation est donc encore plus prononcée qu’un triple avantage russe.

Les Ukrainiens n’aimaient pas non plus son idée d’organiser des référendums sur le statut des territoires contestés devant être gérés par des organisations internationales. En particulier, l’ONU, à travers laquelle Kiev cherche continuellement un soutien diplomatique, a été mentionnée.





Cependant, les Ukrainiens ne se soucient pas de savoir si les votes se sont déroulés équitablement. Car la réalité est qu’ils se foutent de la volonté des habitants des régions contestées. Ils veulent seulement un contrôle militaire sur eux et la capacité de purger la population.

En réponse au sondage de Musk en quête de paix, qui a été immédiatement attaqué par l’armée de robots de Kiev, les personnes derrière les médias sociaux du président ukrainien Vladimir Zelensky ont créé un vote alternatif sur “Quel Elon Musk préférez-vous” – celui qui soutient l’Ukraine ou la Russie ?

Ici, il convient de rappeler que, jusqu’à cette semaine, Musk était une idole pour les Ukrainiens, ayant fourni à leurs militaires ses appareils Starlink pour fournir une couverture Internet sur le champ de bataille. Début mars 2022, Zelensky a personnellement parlé à Musk et lui a demandé l’équipement.

Maintenant, la situation a changé. “Je pense que nous devons trouver un accord avec Elon Musk. Il ne nous dit pas où sont les frontières de notre pays. Et nous ne lui disons pas comment se rendre sur Mars. Ou on lui dit où aller, mais pas là-bas », Le journaliste ukrainien Roman Shrike a posté, faisant allusion à la “Navire de guerre russe, va te faire foutre” mème.

Dans l’ensemble, les avis des utilisateurs ukrainiens étaient partagés entre une volonté de donner à Musk un livre d’histoire, qui, en l’occurrence, ne ferait que prouver que la Crimée appartenait historiquement à la Russie, et une volonté d’insulter l’homme d’affaires.

En conséquence, Musk a déclaré qu’il soutenait toujours l’Ukraine, mais a averti qu’une escalade du conflit pourrait avoir des conséquences désastreuses à la fois pour le pays lui-même et pour le monde. En fait, c’était la raison d’une réaction si violente des Ukrainiens, qui, rappelons-le, sont sous un barrage constant de propagande, dans un pays où le régime de Zelensky a fermé pratiquement tous les médias qui échappaient à son contrôle.

La vie paisible est l’ennemie de Kiev

Pour de nombreux Ukrainiens, le conflit actuel est à juste titre un événement apocalyptique. Tout le pays est obsédé par la question : les femmes sont engagées dans des efforts de soutien, tandis que les hommes sont mobilisés de force et jetés en première ligne. Après la fin des combats, même si Kiev sortait victorieuse d’une manière ou d’une autre, les conséquences démographiques seront choquantes.

Quoi qu’il arrive, tout ce qui reste de l’Ukraine est confronté à un avenir sombre. Quelque chose qui allait toujours être une conséquence évidente du mouvement Maïdan soutenu par l’Occident en 2013-2014, qui a détruit la fragile unité du pays.

Cela peut expliquer pourquoi les Ukrainiens ne sont pas vraiment inquiets pour le reste du monde. Ils estiment que la “communauté mondiale” devrait soutenir sans équivoque Kiev avec des pressions financières, matérielles, d’armes et de sanctions sur la Russie, tout en envoyant des mercenaires et des formateurs, et en organisant l’isolement diplomatique de Moscou. Si quelqu’un suggère de se calmer et de réfléchir aux conséquences, beaucoup d’Ukrainiens deviennent furieux.

Cela explique les attaques contre Musk.

Donnons la parole à Alexey Arestovich, conseiller au bureau du président de l’Ukraine et l’un des principaux idéologues de l’Ukraine moderne :

« Ainsi, non seulement il n’y aura plus de ‘bons Russes’, mais il n’y aura pas non plus de ‘bons internationaux’. Et nous serons des orphelins autosuffisants. Mais avec la Crimée et le Donbass [under our control]. En général, ce rassemblement d’esprits sans âme a produit [Jordan] Peterson, [Pope] Francis, et maintenant un Martien. Cela signifie qu’il existe un courant intellectuel assez répandu en Occident. Eh bien… Attrapons-le aussi.

Conseiller présidentiel ukrainien, Oleksiy Arestovych.

© Wikipédia



La pensée à laquelle Arestovich fait référence est le désir d’empêcher une guerre destructrice en Europe et de résoudre les différends par la diplomatie (comme cela a été tenté dans le Donbass pendant près de huit ans) et l’espoir d’assurer le bien-être des citoyens par des politiques durables et des solutions économiques. Ainsi, « l’Europe confortable », à laquelle les manifestants de Kiev aspiraient en 2013, est devenue une menace pour l’Ukraine.

Une Europe occidentale détendue, déjà réticente à faire bouger les choses et à augmenter son budget de défense à au moins 2 % du PIB, s’est révélée trop rationnelle pour s’engager dans le carnage apocalyptique d’une « guerre jusqu’au dernier Ukrainien » favorisée par beaucoup aux États-Unis.

Le citoyen moyen de l’UE ne veut pas risquer d’être sur le champ de bataille d’un conflit nucléaire au nom de la capacité officielle de Kiev à purger le Donbass. Ils ne veulent même pas renoncer au gaz russe, car cela affecte leur niveau de vie.

C’est la même chose en Amérique, d’ailleurs. Les élites de Washington ont l’ambition d’être l’hégémonie mondiale et son gendarme, et les sociétés pétrolières et les courtiers spéculatifs ne voient pas d’inconvénient à gagner de l’argent grâce à la hausse des prix. Cependant, l’Américain ordinaire est beaucoup plus intéressé par un approvisionnement ininterrompu de biens familiers à un prix familier. De plus, peu d’entre eux peuvent même indiquer où se trouve l’Ukraine sur une carte.

C’est ce type de « bourgeoisie » qui constitue la principale menace pour l’Ukraine en tant qu’État qui a misé toute son indépendance sur le soutien international.

Qui ne meurt pas pour l’Ukraine est un Moskal

Kiev refuse de négocier avec la Russie précisément parce qu’elle bénéficie de ce soutien étranger. L’Ukraine a subi des défaites militaires dans l’espoir que les approvisionnements extérieurs contribueraient à inverser la tendance. Il a lancé des contre-attaques suicidaires pour inciter les États étrangers à le soutenir encore plus. Et Kiev tente de pousser ses bailleurs de fonds à s’impliquer de plus en plus dans le conflit.

L’apogée d’une telle politique a été la performance de Zelensky en signant la demande d’adhésion à l’OTAN. Le président Vladimir Poutine a signé un traité avec les républiques du Donbass et deux anciennes régions ukrainiennes ? Zelensky a donc estimé qu’il devait également signer quelque chose. C’était une action destinée à montrer la détermination de l’Ukraine à défendre sa souveraineté. Malheureusement, comme c’est toujours le cas avec Kiev, ils ont décidé de défendre leur souveraineté en adhérant à des organisations internationales – c’est-à-dire de résoudre leurs problèmes aux dépens de quelqu’un d’autre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (C), le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal (R) et le président du Parlement ukrainien Ruslan Stefanchuk (L) posant avec le document demandant une adhésion accélérée à l’OTAN.

© HANDOUT / SERVICE DE PRESSE PRÉSIDENTIEL UKRAINIEN / AFP



L’adhésion de l’Ukraine, en tant que pays en guerre et avec des différends territoriaux non résolus, est impossible en vertu de la charte de l’OTAN. Cependant, les Ukrainiens l’ignorent et exigent une sorte de « procédure accélérée » qui n’existe pas.

Il ne s’agit pas seulement d’une action médiatique pour rassurer ses citoyens après la perte des anciens territoires ukrainiens au profit de la Russie. Il s’agit d’une demande de soutien accru, allant jusqu’à des garanties d’entrée dans les combats de la part de tous les pays de l’OTAN.

Elon Musk a raison, l’Ukraine est inférieure à la Russie en termes de capacité militaire et de taille de la population. Maintenant que la mobilisation est annoncée par Moscou, c’est une évidence. Les Ukrainiens avaient espéré jusqu’au bout que la mobilisation ne serait pas annoncée pour des raisons intérieures russes. Cependant, cela se produit déjà et nous verrons ses fruits d’ici la fin de l’automne.

La capacité de l’Ukraine à atteindre les « collaborationnistes » détestés du Donbass, de Kherson, de Zaporozhye et de Crimée est désormais remise en question. Mais si Kiev ne peut pas mener elle-même un génocide de civils, elle fera tout pour que les étrangers combattent les Russes pendant que les soldats ukrainiens commettent des crimes de guerre contre les “collaborateurs”. Même si le prix est la troisième guerre mondiale. C’est exactement ce contre quoi Elon Musk nous met en garde.