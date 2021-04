Enfin, après être apparu dans 10 épisodes hebdomadaires depuis la mi-février – sans oublier plusieurs vlogs, un jeu télévisé dérivé et des flux télévisés en circuit fermé 24h / 24 et 7j / 7 – il semble avoir atteint son objectif: Ivanov n’a pas reçu suffisamment de votes ce week-end pour faire la coupe finale pour le groupe de garçons.

«Produce Camp 2021», également connu sous le nom de «Chuang», reflète la croissance massive de la popularité des groupes de boys band chinois, une sorte de réponse à la K-pop. L’émission télévisée, qui est produite par la branche de divertissement de Tencent, est l’une des nombreuses émissions similaires ces dernières années et aurait été regardée plus que tout autre programme en Chine jusqu’à présent cette année.

Alors que les saisons précédentes incluaient principalement des artistes chinois, «Chuang 2021» a réuni 90 stagiaires de sexe masculin de pays du monde entier – dont la Chine, la Thaïlande, l’Ukraine et les États-Unis – pour former un groupe de garçons de 11 membres voté par son énorme public mondial.

«Le réalisateur a vu que je parlais couramment le mandarin et ils pensaient que je suis beau, alors ils m’ont demandé si j’aimerais essayer et découvrir un nouveau style de vie», a-t-il déclaré dans une interview en coulisses. «Danser et chanter tous les jours, je suis vraiment épuisé et je commence maintenant à regretter ma décision.»