Vladimir Poutine veut empêcher les Ukrainiens de survivre à la colère de l’hiver. ça marche en partie

La ville ukrainienne occidentale de Lviv, ainsi qu’une grande partie du reste du pays, était replongé dans l’obscurité et le froid du mercredi après un autre barrage dévastateur de frappes de missiles tirées par la Russie.

L’infrastructure énergétique de l’ouest de l’Ukraine était déjà dans un état critique après que le lancement de plus de 100 missiles par les forces russes la semaine du 15 novembre a gravement compromis les réseaux de transport et de distribution.

Une équipe de CBC News s’est récemment rendue dans la région et a été témoin des perturbations que l’assaut russe a eues sur ces communautés et leurs habitants – et comment l’hiver lui-même pourrait devenir une force mortelle dans le conflit.

L’impact cumulé des frappes signifie que des millions d’Ukrainiens ont perdu le sanctuaire fourni par leurs maisons. Au lieu de cela, ceux qui ont perdu la chaleur et la lumière se tournent de plus en plus vers les lieux communs pour trouver du réconfort et de la compagnie, un moyen de contrer la dévastation psychologique de la guerre de Vladimir Poutine contre leur pays.

Les sauveteurs travaillent sur un site d’une frappe de missile russe à Kyiv au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine mercredi. (Valentyn Ogirenko/REUTERS)

“Un autre type de maison”

À Lviv, le café-boulangerie Pekar est un tel sanctuaire.

Avec l’accès à un générateur de taille industrielle d’un hôtel voisin, Pekar peut garder les lumières allumées et l’eau courante lorsque d’autres entreprises et maisons sont touchées par de fréquentes pannes d’électricité.

“C’est réconfortant d’avoir des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir pendant ces périodes”, a déclaré Ira Zayats, une développeuse de logiciels, qui a déclaré à CBC News qu’elle se rendait régulièrement à la boulangerie de la rue Akademika Hnatyuka.

“Cela transforme une mauvaise journée en quelque chose de très, très positif. C’est comme entrer dans un autre type de maison.”

Lviv n’est qu’à environ 70 kilomètres de la frontière avec la Pologne et n’a jamais été sérieusement menacée par une attaque terrestre russe.

Les phares des voitures ont traversé l’obscurité de Lviv lors d’une récente panne d’électricité. (Jean François Bisson/CBC News)

Néanmoins, l’infrastructure électrique de la ville a été parmi les plus durement touchées par les attaques de missiles russes.

Lors de sa récente visite, CBC News a été témoin de pannes d’électricité. Certains ont duré des minutes, tandis que d’autres ont duré des heures.

Lorsque les pannes sont prévues, de nombreuses entreprises se préparent à fermer – mais lors de coupures de courant soudaines, d’autres continueront à fonctionner dans l’obscurité.

Les gens mangent leurs repas dans les restaurants à la chandelle ; les commis de magasin sont assis derrière des caisses non fonctionnelles dans les magasins de détail et n’acceptent que les paiements en espèces jusqu’à ce que le courant revienne.

Sans la lumière des réverbères ou des devantures de magasins, les phares des voitures fournissent souvent le seul éclairage étrange dans l’obscurité.

Ira Zayats dit qu’elle visite le café Pekar à Lviv pendant les pannes d’électricité car il a un fort sens de la communauté et être avec d’autres aide à faire face au lourd fardeau psychologique des attaques russes constantes. (Stephanie Jenzer/CBC News)

La menace de l’hiver

Une carte fournie par le plus grand service public de transmission du pays montre les pires dommages au réseau électrique : la capitale Kyiv, les villages de l’est près de la ville nouvellement libérée de Kherson et des pans entiers de la région occidentale du pays continuent de souffrir de coupures de courant.

“Je m’inquiète beaucoup qu’ils [Russia’s military] fera suffisamment de dégâts pour que nous soyons en panne pendant des semaines », a déclaré Zayats. « Je pense que cela va paralyser l’économie. Je choisis juste de croire que nous persévérerons.”

L’Organisation mondiale de la santé partage ces préoccupations, affirmant que l’hiver pourrait s’avérer “dangereux pour la vie de millions de personnes en Ukraine”, dans un déclaration plus tôt cette semaine. “La crise énergétique dévastatrice, l’urgence de santé mentale qui s’aggrave, les contraintes d’accès humanitaire et le risque d’infections virales feront de cet hiver un formidable test pour le système de santé ukrainien et le peuple ukrainien.

En réponse aux coupures de courant, l’administration centrale ukrainienne prévoit d’établir des abris temporaires, qui offriraient chauffage, Internet et électricité, a annoncé mardi soir le président Volodymr Zelenskyy.

Il est surnommé les refuges “ centres d’invincibilité .”

Un transformateur endommagé peut être vu dans une centrale électrique ukrainienne qui a été touchée par un missile russe. Les responsables de l’énergie affirment que toutes les centrales thermiques ou hydrauliques ont été endommagées, poussant l’alimentation électrique du pays à un niveau critique. (Photo Ukrenergo)

Auparavant, Zelenskyy avait déclaré que jusqu’à 10 millions d’Ukrainiens faisaient face à des coupures de courant de différentes durées. Et l’état du réseau électrique du pays reste critique.

Avant même que les derniers missiles ne frappent, Volodymyr Kudrytski, PDG d’Ukrenergo, la compagnie énergétique nationale ukrainienne, avait déclaré que les centrales électriques du pays n’étaient plus en mesure de fournir de l’électricité 24 heures sur 24 à l’ensemble du pays.

Kudrytski a déclaré lors d’une conférence de presse mardi que les attaques de missiles ont causé des dégâts “colossaux”, détruisant ou endommageant 15 centrales électriques.

Le service public, a-t-il dit, avait déjà en place plusieurs transformateurs de secours – cachés secrètement et tenus à l’écart des principales centrales électriques – mais il a noté que la Russie avait frappé certaines stations de services publics entre cinq et huit fois.

REGARDER | Vivre sans électricité, sans chaleur en Ukraine :

Les frappes de missiles laissent les Ukrainiens sans chauffage ni électricité La Russie a poursuivi sa campagne de frappes de missiles sur les villes ukrainiennes, laissant les Ukrainiens lutter pour trouver de la chaleur en raison des coupures d’électricité.

L’Ukraine recherche maintenant de toute urgence à l’étranger des remplaçants. Et bien que des pays comme l’Espagne, la Belgique, l’Inde et la Chine aient tous des transformateurs que l’Ukraine peut échanger contre des transformateurs endommagés, il peut être difficile de trouver le bon, a déclaré Kudrytski.

“La tâche n’est pas seulement de trouver le transformateur puissant, c’est de trouver la bonne tension”, a-t-il déclaré.

À Kyiv, qui a subi d’importants dommages à son réseau électrique, les autorités ont déclaré que la capitale avait progressivement reconstruit sa capacité énergétique avant la série d’attaques de missiles de mercredi, bien qu’il y ait encore des coupures de courant qui durent parfois huit heures ou plus.

Les premières chutes de neige de l’hiver à Lviv ont fait chuter les températures alors que l’impact des attaques russes constantes commençait à imposer un lourd tribut à la ville. (Stephanie Jenzer/CBC News)

Le froid, le nouvel ennemi

Mais c’est à Kherson que la situation est peut-être la plus grave.

“Il y a une panne d’électricité totale à Kherson”, a déclaré Alla Malchenko, 33 ans, qui est restée sur place pendant les neuf mois d’occupation de la ville par la Russie parce que son mari travaille comme médecin. Avant la guerre, elle vendait de la mode féminine en ligne.

Alors que Kherson avait une population d’avant-guerre d’environ 280 000 personnes, il ne reste plus qu’une fraction de celle-ci.

Malchenko dit que la libération de la ville par les troupes ukrainiennes a été triomphale, mais avec l’arrivée du froid, la vie est devenue une lutte.

“Il fait si froid dans les maisons et les bâtiments. Les gens tombent malades, massivement”, a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview sur Zoom.

Les magasins de détail sombres tentent toujours de faire des affaires à Lviv pendant une panne d’électricité. Les soldes sont toujours en cours mais uniquement en espèces. (Stephanie Jenzer/CBC News)

Malachenko a déclaré qu’elle partageait un petit générateur avec ses parents et que leur routine quotidienne consistait à faire la queue pour obtenir du carburant pour le faire fonctionner.

“Le matin, ils [my parents] venez nous voir et nous leur donnons notre groupe électrogène pour qu’ils puissent chauffer leur appartement et congeler leur frigo.”

Dans la soirée, elle a dit qu’elle récupérait le générateur, ce qui lui permettait, à elle et à son mari, de recharger leurs téléphones et de faire fonctionner leur réfrigérateur.

Ni elle ni ses parents n’ont l’eau courante dans leurs appartements, ils doivent donc également faire la queue pour remplir des bouteilles d’eau afin de faire la lessive et de tirer la chasse d’eau.

Comme d’autres aux prises avec des pannes de courant, Malachanko a déclaré que pendant la journée, elle évitait d’être à la maison à cause du froid. Au lieu de cela, elle cherche des lieux communs.

“Psychologiquement, c’est difficile”, a-t-elle déclaré à CBC News. Et même si sa préférence serait d’aller à Kyiv où la vie est plus facile, elle envisage de rester avec son mari.

Les gens terminent leur repas après une panne de courant à Lviv dans un restaurant local. (Stephanie Jenzer/CBC News)

Les explosifs ralentissent l’effort de reconstruction

Les responsables ukrainiens affirment qu’il semble que les troupes russes en retraite aient endommagé ou détruit une grande partie de l’infrastructure hydraulique et électrique de Kherson lors de leur départ, rendant la reprise plus difficile que dans d’autres parties du pays.

La reconnexion de la ville au réseau électrique est compliquée par le fait que toute la région est également fortement couverte d’explosifs.

Les équipes des services publics travaillent en tandem avec les sapeurs qui doivent d’abord éliminer les munitions non explosées et déclarer une zone sûre avant que les travaux de réparation puissent commencer sur le réseau électrique.

“Parfois, il faut plus d’une heure pour déminer un mètre carré de territoire”, a déclaré Oleksandr Khorunzhyi, attaché de presse du Service national d’urgence d’Ukraine, soulignant l’énormité du travail à accomplir.

Jusqu’à présent, il a déclaré que plus de 5 000 engins explosifs laissés par les troupes russes avaient été traités.

Cependant, dans au moins deux bâtiments à Kherson, dont un quartier général de la police, les mines et les pièges étaient si abondants que les bâtiments ont dû être démolis, a déclaré Khorunzhyi, car il était impossible de les débarrasser de tous les explosifs.

“Les gens ont peur”

La dure vérité sur le terrain est que la quantité de travail nécessaire pour faire de Kherson une ville fonctionnelle à nouveau ne se produira peut-être pas assez tôt, avec la hauteur de l’hiver.

À Lviv et à Kyiv, les gens peuvent toujours acheter des vêtements chauds et avoir accès à des fournitures telles que des lampes de poche et des bougies, mais ce n’est pas le cas partout ailleurs.

Simon Johnsen, un travailleur humanitaire norvégien de Frontline Medics, a déclaré que les personnes qu’il voit à Kherson n’ont aucun pouvoir et ont déjà dangereusement froid.

Et les magasins dans des endroits comme Krematorsk et Mykolaïv sont fermés, ce qui signifie que ceux qui y vivent dépendent de l’aide humanitaire, a-t-il déclaré.

“Je pense que les gens ont peur de ce qui va suivre”, a déclaré Johnsen, qui fait partie d’une équipe d’évacuation médicale qui travaille dans les régions orientales de l’Ukraine ravagées par la guerre. “Dans le pire des cas, les gens mourront et mourront de froid.”