Vladimir Poutine soutient la doctrine de la politique étrangère pour « protéger les idéaux du monde russe » | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a approuvé une “politique humanitaire” de 31 pages qui dit que la Russie doit “protéger, sauvegarder et faire progresser les traditions et les idéaux du monde russe”.

Le concept de politique étrangère d’un « monde russe » est une notion que les extrémistes ont utilisée pour justifier l’intervention à l’étranger pour soutenir les russophones, comme dans certaines parties de Ukraine.

Cela signifie que l’idée est désormais inscrite dans la politique officielle, bien qu’elle ait été présentée comme une stratégie de soft power.

La nouvelle politique stipulait que Moscou devrait encore approfondir ses liens avec la soi-disant République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk – deux entités séparatistes dans l’est de l’Ukraine, où la guerre continue de faire rage.

Il a également déclaré qu’il devrait renforcer davantage ses liens avec l’Abkhazie et l’Ossétie, deux régions géorgiennes reconnues comme indépendantes par Moscou après sa guerre contre la Géorgie en 2008.

Et la politique énoncée Russie devrait accroître sa coopération avec les nations slaves, la Chine et l’Inde, et renforcer ses liens avec le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Afrique.

Les Slaves de l’Ouest se trouvent en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie, les Slaves de l’Est se trouvent en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, tandis que les Slaves du Sud se trouvent en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Bulgarie, en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Slovénie.

Avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, un certain nombre de pays du bloc de l’Est se sont séparés de l’URSS et sont devenus indépendants, mais environ 25 millions de Russes de souche se sont retrouvés hors de Russie.

Monsieur Poutine a qualifié l’effondrement de l’URSS de “plus grande catastrophe géopolitique” et, depuis des années, il met en lumière ce qu’il considère comme le destin tragique de ces millions de personnes.

C’était l’un de ses prédécesseurs, Mikhail Gorbatchevqui n’a pas réussi à empêcher la rupture et décédé à l’âge de 91 ans la semaine dernière.

Moscou a continué à considérer les anciennes terres soviétiques, de la Baltique à l’Asie centrale, comme sa sphère d’influence légitime – une notion fortement combattue par nombre de ces pays ainsi que par l’Occident.

La nouvelle politique indique que la Fédération de Russie “apporte un soutien à ses compatriotes vivant à l’étranger dans la réalisation de leurs droits, pour assurer la protection de leurs intérêts et la préservation de leur identité culturelle russe”.

Il a déclaré que les liens de la Russie avec ses compatriotes à l’étranger lui ont permis de “renforcer sur la scène internationale son image de pays démocratique luttant pour la création d’un monde multipolaire”.