Avec des brosses de toilette peintes en or agitant dans l’air vif de la Russie, des milliers de personnes se sont rassemblées pour se moquer du président Vladimir Poutine.

Des babouchkas vieillissantes aux adolescents aux yeux écarquillés, ils avaient répondu à l’appel du chef de l’opposition Alexei Navalny le week-end dernier de se rendre dans les rues couvertes de neige pour protester contre la corruption, dans ce qui a été surnommé la «révolution Flushin».

Poutine, 68 ans, est soudainement sous pression chez lui comme jamais auparavant après que des Russes furieux dans 100 villes aient exigé la fin de son règne de fer.

Pour la première fois depuis une génération, les observateurs du Kremlin signalent que l’impitoyable tsar autoproclamé de la vaste nation a peut-être été mortellement blessé. Et cette semaine, ses ennemis ont insisté sur le fait que l’homme qui fêterait l’année prochaine ses dix ans au pouvoir craint désormais une fin macabre comme le tyran libyen Mouammar Kadhafi, qui a fini sa vie traîné dans les rues par des rebelles victorieux.

Le point de basculement pour beaucoup avait été un film Navalny YouTube – maintenant regardé 100 millions de fois – dans lequel il affirmait qu’un palais de Poutine d’un milliard de livres sterling était livré avec des équipements modernes, notamment des nettoyeurs de toilettes dorés à 600 £ par pop.

Pendant ce temps, le salaire moyen en Russie est d’un peu plus de 430 £ par mois et les retraités en proie à la pauvreté ont du mal à payer leur loyer.

Le bras droit de Navalny, Vladimir Ashurkov – qui a demandé l’asile en Grande-Bretagne – a déclaré au Sun que les prétendus pinceaux de lavabo dorés de Poutine sont devenus un «symbole d’opulence et de corruption».

La vidéo de deux heures du militant anti-corruption Navalny sur ce qu’il prétend être le palais errant de Poutine sur la côte de la mer Noire a montré un complexe de manoirs criard – près de 40 fois la taille de la principauté de Monaco – regorge de despote chic.

‘ALEXEI A COMMENCÉ À SCREAMING’

Il dispose de somptueuses salles d’apparat, de trois pistes d’hélicoptère, d’une piscine, d’une patinoire de hockey sur glace et du boudoir privé de danse à la perche en velours rouge.

L’édifice classique de style italien domine une parcelle rocheuse surplombant son propre vaste vignoble et dispose d’un tunnel menant à sa propre plage privée.

Navalny a publié sa vidéo avec une attaque cinglante contre Poutine, l’accusant d’utiliser de l’argent escroqué à son peuple pour construire la retraite près de Gelendzhik sur la côte de la mer Noire.

Le chef de l’opposition a déclaré dans son commentaire d’accompagnement: «Ce n’est pas une maison de campagne, pas un chalet, pas une résidence. C’est une ville entière, ou plutôt un royaume. »

Se moquant de la suite, il se moqua: «Le palais semble avoir un bar de strip-tease pour que Vlad puisse profiter de la pole dance.

«Il n’y a pas une seule fenêtre, mais pour une raison quelconque, il y a une scène, un vestiaire, des projecteurs et sur le plan quelque chose de très similaire à un poteau.

Poutine a rapidement qualifié la vidéo de Navalny d ‘«ennuyeuse» et a nié que le palais lui appartenait.

En quelques jours, l’ancien partenaire d’entraînement de judo de Poutine, Arkady Rotenberg – un oligarque d’une valeur estimée à 2 milliards de livres sterling – a affirmé qu’il en était devenu le propriétaire «il y a quelques années».

Pourtant, les manifestants furieux – beaucoup lors de leurs premières manifestations – ne l’achètent pas et ont rapidement exprimé leur dégoût en descendant dans la rue pour protester.

Pulvérisant des pinceaux de toilette ordinaires avec de la peinture dorée, ils les tinrent en l’air de manière rebelle.

Un jeune manifestant a commencé l’engouement avec une vidéo TikTok de lui-même en train de peindre un pinceau en plastique en or à l’Université de Tomsk.

Et les pinceaux ont rapidement été agités lors de manifestations de rue en colère où plus de 5 000 Russes ont été arrêtés le week-end dernier – après 4 000 arrestations supplémentaires une semaine plus tôt.

D’autres manifestants ont agité des caleçons bleus au-dessus de leurs têtes ou les ont drapés de panneaux de signalisation pour rappeler comment Navalny a été empoisonné avec un agent neurotoxique enduit dans son pantalon.

Des manifestations encore plus importantes sont prévues pour soutenir Navalny ce week-end après qu’il a été emprisonné pendant deux ans et huit mois pour des accusations de violation de probation forgées de toutes pièces.

Le courageux brandon a été arrêté quelques minutes après son retour d’Allemagne à Moscou le mois dernier après avoir été soigné pour une attaque au poison de Novichok, qui aurait été ordonnée par Poutine en août dernier.

Navalny, 44 ans, a été reconnu coupable mardi d’avoir enfreint les conditions de probation en ne se présentant pas à la police – à un moment où il se battait pour sa vie dans un hôpital de Berlin.

Mais les observateurs du Kremlin pensent que la tentative maladroite de verrouiller son adversaire le plus dangereux est sur le point de se retourner contre Poutine.

L’expert russe, le Dr Jade McGlynn, du groupe de réflexion de la Henry Jackson Society, a déclaré: «Beaucoup étaient des manifestants pour la première fois. Ils ont été effrayés par la brutalité policière mais c’était aussi un facteur de mobilisation pour eux. Ce n’étaient pas des militants inconditionnels. Ils risquaient d’être battus, d’être expulsés de leur travail et de leurs universités et d’aller en prison.

«Ils sont irrités par le traitement de Navalny ou simplement par la corruption qu’il a mise en évidence.

Cette semaine, des milliers de Russes portaient du rouge en solidarité avec l’épouse de Navalny, Yulia, âgée de 44 ans.

Elle avait porté un haut rouge lorsque son mari a été condamné à deux ans et huit mois dans une colonie pénitentiaire.

Poutine n’a sûrement jamais affronté un adversaire avec une telle certitude morale et un courage aussi pur qu’Alexei Anatolievich Navalny.

Leader du parti Russie du futur et fondateur de la Fondation anti-corruption (FBK), Navalny a longtemps été une épine dans le flanc du président.

En 2018, un général russe a publié une vidéo insistant sur le fait qu’il « ferait de la viande hachée juteuse » avec Navalny

Sa description en 2011 de la Russie unie du président comme «le parti des escrocs et des voleurs» s’est logée dans la conscience russe.

Tirant parti du pouvoir des médias sociaux, Navalny a régalé son paysan avec des détails sur la corruption endémique en Russie. Les procureurs ont poursuivi Navalny et il a été condamné à des peines avec sursis pour deux accusations de détournement de fonds, largement perçues comme une ingérence politique pour l’empêcher de se présenter aux élections.

La Cour européenne des droits de l’homme a par la suite jugé que le droit de Navalny à un procès équitable avait été refusé, mais les verdicts n’ont pas été annulés.

Navalny a rencontré sa femme Yulia, une ancienne employée de banque, sur une plage turque il y a 23 ans.

Le couple et leurs deux enfants vivaient dans un appartement de Moscou sous une forte surveillance de l’État.

Yulia a dit un jour: «Notre famille vit depuis de nombreuses années d’une manière où les fouilles, les arrestations et les menaces sont monnaie courante.»

En 2018, un général russe a publié une vidéo insistant sur le fait qu’il «ferait de la viande hachée juteuse» avec Navalny.

Puis, le 20 août de l’année dernière, Navalny est tombé malade sur un vol de Tomsk en Sibérie à Moscou.

Un autre passager a déclaré: «Alexei a commencé à gémir et à crier. Il souffrait clairement. Il gisait par terre dans la partie de l’avion réservée au personnel de cabine.

L’avion a été détourné vers Omsk, où Navalny a été transporté à l’hôpital et mis dans le coma.

Yulia a apprécié son mari malade de la fonction publique russe et trois jours plus tard, il a été transporté en ambulance aérienne à Berlin.

Elle dira plus tard: «Je suis la femme. Si je m’effondre, tout le monde s’effondrera à son tour. Alors, je me suis ressaisi.

Les médecins allemands ont déclaré que les tests de toxicologie menés par un laboratoire militaire ont donné « la preuve sans équivoque » que Navalny a été empoisonné avec un agent neurotoxique Novichok.

Signifiant «nouveau venu» en russe, il s’agissait de la même arme chimique de la guerre froide qui avait été utilisée sur l’ancien agent double Sergei Skripal à Salisbury en 2018.

La Grande-Bretagne a accusé Moscou de l’attaque effrontée, identifiant deux officiers du renseignement militaire russe comme suspects. La Russie a nié être responsable.

Près de trois semaines après avoir été empoisonné, Navalny a commencé à s’améliorer.

Les médecins de l’hôpital Charité de Berlin ont annoncé le 7 septembre qu’ils l’avaient sorti de son coma provoqué.

Remis en forme, Navalny a blâmé le Kremlin pour sa tentative de meurtre et a tendu un piège qui aurait pu provenir d’un roman de John Le Carré.

Un collectif de journalistes d’investigation appelé Bellingcat – fondé par Eliot Higgins, basé à Leicester – rassemblait des preuves selon lesquelles Navalny aurait été suivi par une «escouade anti-poison» travaillant pour les services de sécurité du FSB pendant des années.

Le chercheur bulgare Christo Grozev a acheté des enregistrements de vol et des données téléphoniques sur le marché noir et a mis en correspondance les enregistrements de voyage d’agents connus avec ceux de Navalny. Grozev a déclaré: «Il est impossible de ne pas laisser de traces dans le monde d’aujourd’hui. Si vous étiez là, vous laissez une trace.

Puis, extraordinairement, Navalny a appelé l’un des présumés brigades anti-poison et lui a fait croire qu’il était un assistant d’un officier de haut rang du FSB menant une enquête interne.

Convaincu qu’il parlait à un supérieur, l’agent a apparemment confirmé que le FSB était à l’origine de l’empoisonnement.

Et il a raconté comment des collègues du FSB avaient appliqué Novichok sur les «coutures intérieures» du caleçon bleu de Navalny alors qu’il séjournait dans un hôtel à Tomsk.

Tout en récupérant, Navalny a clairement exprimé son souhait de retourner en Russie et a blâmé le président russe pour son empoisonnement.

Son bras droit Ashurkov, 48 ans, a déclaré hier au Sun: «Quand il était dans le coma, nous étions très inquiets.

«Je pensais qu’il voudrait retourner en Russie. Il était de mon devoir de le persuader qu’il avait des options – revenir en arrière et risquer son arrestation ou rester quelque temps en dehors de la Russie et travailler à partir de là.

«Mais l’œuvre de sa vie est en Russie. Il bâtit une organisation qui compte des millions de supporters là-bas et il n’a rien fait de mal. Alors, pourquoi diable ne devrait-il pas retourner dans son pays d’origine?

Lorsque Navalny a atterri sur le sol russe, il a été dûment arrêté. Mardi, une peine avec sursis antérieure a été transformée en peine de prison.

Pourtant, depuis la cour, le passionné Navalny a pris pour cible son ennemi juré.

Alors que sa femme Yulia regardait, il a déclaré: «La raison pour laquelle tout s’est passé est la haine et la peur d’un homme – un homme se cachant dans un bunker.

«Je l’ai mortellement offensé en survivant.

«Le meurtre est la seule façon dont il sait se battre.»

Puis, citant d’anciens dirigeants, il a ajouté: «Nous nous souvenons tous d’Alexandre le Libérateur et de Yaroslav le Sage.

«Eh bien, maintenant, nous aurons Vladimir l’empoisonneur de sous-vêtements – c’est ainsi qu’il restera dans l’histoire.

