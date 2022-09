Vladimir Poutine snobe les funérailles de Mikhaïl Gorbatchev car il est “trop ​​​​occupé” alors que des milliers de personnes disent au revoir au dernier dirigeant de l’Union soviétique

VLADIMIR Poutine a snobé les funérailles de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’Union soviétique, car il était “trop ​​occupé” alors que des milliers de Russes disaient au revoir au dirigeant qui a aidé à mettre fin à la guerre froide.

Les personnes en deuil ont fait la queue samedi pour rendre hommage à Gorbatchev, qui a lancé des réformes drastiques qui ont finalement contribué à faire tomber le rideau de fer.

Les gardes d’honneur se tiennent près du cercueil de Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’Union soviétique Crédit : Reuters

Funérailles de Gorbatchev Irina Virganskaya lui dit au revoir pour la dernière fois lors de ses funérailles Crédit : AP

Les porteurs transfèrent le cercueil avec les restes du Gorbatchev à la chapelle Crédit : EPA

Les gens font la queue pour assister à la cérémonie d’adieu avant les funérailles Crédit : AFP

Un portrait de Gorbatchev, est accroché au mur lors de son service commémoratif à la salle des colonnes de la Maison des syndicats à Moscou Crédit : Reuters

Ses réformes ont vu l’éclatement de l’Union soviétique corrompue, gonflée et brutale – ce que Poutine lui-même a déploré comme une “véritable tragédie”.

Et c’est peut-être cela qui a vu Poutine snober le mémorial et son propre régime refuser de déclarer des funérailles nationales.

Gorbatchev était vénéré dans le monde entier pour avoir fait tomber le rideau de fer – reculant le monde de l’Armageddon nucléaire.

Mais il est vilipendé par beaucoup chez lui pour l’effondrement soviétique et l’effondrement économique qui a suivi qui a plongé des millions de Russes dans la pauvreté.

Poutine a déposé des fleurs en privé sur le cercueil de Gorbatchev dans un hôpital de Moscou où il est décédé au cours de la semaine.

Le Kremlin a insisté sur le fait que l’emploi du temps chargé du président l’empêcherait d’assister aux funérailles.

Vlad aura plutôt une série de réunions de travail, un appel téléphonique international et préparera un forum d’affaires.

Mais alors que le tyran – qui a vu la Russie devenir un paria international se cachait – des milliers de ses citoyens ont rendu hommage à Gorbatchev.

Le cercueil de Gorbatchev, décédé mardi à l’âge de 91 ans, a été transporté au cimetière Novodievitchi de Moscou, où il sera enterré à côté de sa femme Raisa.

Il a suivi une cérémonie d’adieu au Pillar Hall de la Maison des syndicats, un somptueux manoir du XVIIIe siècle près du Kremlin qui a servi de lieu pour les funérailles d’État depuis l’époque soviétique.

Lors de la cérémonie de samedi, les personnes en deuil sont passées devant le cercueil ouvert de Gorbatchev flanqué de gardes honoraires, déposant des fleurs au son d’une musique solennelle.

La fille de Gorbatchev, Irina, et ses deux petites-filles étaient assises à côté du cercueil.

Le père dévoué de l’un d’entre eux, souvent photographié avec sa femme “princesse” Raisa à ses côtés, avait négocié un accord avec son homologue américain Ronald Reagan pour mettre fin à la course aux armements en 1988.

Et c’était la clé pour dégeler la terreur nucléaire effrayante de la guerre froide.

Mais 34 ans plus tard et alors qu’il mourait d’insuffisance rénale, Poutine a gâché son héritage avec l’attaque brutale contre l’Ukraine, la patrie du père de l’épouse bien-aimée de Gorbatchev.

Irna a planté un tendre baiser sur le front de son père alors qu’elle disait au revoir au géant – dont l’ombre plane toujours sur la politique internationale.

Gorbatchev déposé dans un cercueil ouvert au service funèbre Crédit : EPA

Le chef adjoint du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev assiste à la cérémonie d’adieu Crédit : EPA

Un prêtre orthodoxe dirige le service à Moscou Crédit : Reuters

La grande salle aux lustres bordée de colonnes accueillait des bals pour la noblesse sous les tsars et servait de lieu pour des réunions et des congrès de haut niveau ainsi que des funérailles d’État à l’époque soviétique.

En entrant dans le bâtiment, les personnes en deuil ont vu des gardes d’honneur flanquer une grande photo de Gorbatchev debout avec un large sourire.

C’était un rappel de la gaieté qu’il apportait à la direction soviétique après une série de sombres prédécesseurs.

Le taux de participation était suffisamment important pour que le visionnement soit prolongé de deux heures supplémentaires au-delà des deux heures indiquées.

Malgré le choix du site prestigieux pour la cérémonie d’adieu, le Kremlin s’est abstenu de parler de funérailles nationales.

Le porte-parole de Poutine et grand ami Dmitry Peskov a déclaré que la cérémonie comporterait des éléments d’un.

Déclarer des funérailles nationales pour Gorbatchev aurait obligé Poutine à y assister et aurait obligé Moscou à inviter des dirigeants étrangers.

Et c’est quelque chose que le Kremlin était apparemment réticent à faire au milieu des tensions croissantes avec l’Occident après avoir envoyé des troupes en Ukraine.

Dmitri Medvedev, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par Poutine qui a été président de la Russie de 2008 à 2012, s’est présenté à la cérémonie d’adieu.

Il a ensuite publié un message déplorant l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Il a accusé les États-Unis et leurs alliés d’essayer d’organiser l’éclatement de la Russie, une politique qu’il a décrite comme “un jeu d’échecs avec la mort”.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a souvent critiqué les sanctions occidentales contre la Russie, a assisté aux adieux samedi.

Les ambassadeurs américains, britanniques, allemands et occidentaux étaient également présents.

La cérémonie relativement modeste contrastait avec les somptueuses funérailles d’État de 2007 données à Boris Eltsine, le premier dirigeant post-soviétique de Russie qui a désigné Poutine comme son successeur préféré et lui a préparé le terrain pour remporter la présidence en démissionnant.

Le visionnement d’adieu a été assombri par la prise de conscience que l’ouverture prônée par Gorbatchev a été étouffée sous Poutine.

L’ambivalence du Kremlin à propos de Gorbatchev s’est reflétée dans les émissions de télévision d’État.

Ils ont décrit sa renommée mondiale et les grandes attentes générées par ses réformes, mais l’ont tenu pour responsable d’avoir plongé le pays dans la tourmente politique et les difficultés économiques et de ne pas avoir correctement défendu les intérêts du pays dans les pourparlers avec l’Occident.