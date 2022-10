Vladimir Poutine signe des lois annexant quatre régions ukrainiennes alors que les troupes russes sont repoussées sur le champ de bataille | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a signé des lois absorbant quatre régions ukrainiennes en Russie, finalisant l’annexion des territoires occupés au mépris du tollé international.

Il fait suite aux soi-disant référendums de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, rejetés comme une imposture par Ukraine et l’Ouest.

Les zones annexées ne sont même pas sous le contrôle total des forces russes.

Avec la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, la revendication totale du président Poutine s’élève à plus de 22 % du territoire ukrainien, même si les frontières exactes des quatre régions qu’il annexe doivent encore être définitivement clarifiées.

Cette décision intervient malgré les avancées “rapides et puissantes” des troupes ukrainiennes dans le sud et l’est du pays et la libération de “dizaines” de colonies au cours de la semaine dernière – selon Volodymyr Zelenskyy.

Les forces de défense ont continué à faire des gains importants dans l’oblast de Kherson tout en poursuivant simultanément ses avancées dans l’oblast de Kharkiv et de Louhansk.

Mercredi matin, sur le champ de bataille, de multiples explosions ont secoué Bila Tserkva, provoquant des incendies dans ce qui a été décrit comme des infrastructures dans la ville au sud de la capitale Kyiv, a déclaré le chef régional Oleksiy Kuleba sur Telegram.

Selon les premières indications, la ville a été attaquée par des soi-disant “kamikazes” ou drones suicides, a-t-il déclaré.

Bila Tserkva est à environ 80 km au sud de Kyiv.

Dans son discours vidéo nocturne de mardi, le président Zelenskyy a déclaré : « L’armée ukrainienne progresse de manière assez rapide et puissante dans le sud du pays dans le cadre de l’opération de défense en cours.

“Cette semaine seulement, depuis le pseudo-référendum russe, des dizaines de centres de population ont été libérés.

“Ils se trouvent dans les régions de Kherson, Kharkiv, Louhansk et Donetsk.”

Entre-temps, les pays membres de l’UE se sont mis d’accord sur une nouvelle série de sanctions contre la Russie pour son agression contre l’Ukraine, a annoncé mercredi la présidence tchèque de l’UE.

En outre, un expert américain de haut niveau a déclaré à Sky News que les problèmes croissants du président Poutine en Ukraine rendre plus probable l’utilisation par la Russie d’une arme nucléaire tactique.

John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis et ambassadeur aux Nations Unies, a déclaré que le président russe était “plus en difficulté qu’à n’importe quel moment depuis l’invasion”.