VLADIMIR POUTINE a souri et a ricané lorsqu’un journaliste lui a demandé à bout portant de se défendre contre les accusations selon lesquelles il est un « tueur » lors d’une interview au Kremlin.

Le Russe a semblé se régaler lorsque Keir Simmons de NBC a carrément demandé s’il avait participé à l’assassinat de certains de ses rivaux et critiques politiques.

« Au cours de mon mandat, je me suis habitué à des attaques sous toutes sortes d’angles et de toutes sortes de domaines sous toutes sortes de prétextes et de raisons et de calibre et de férocité différents, et rien de tout cela ne me surprend », a déclaré Poutine, selon un extrait de l’interview de 90 minutes de NBC News.

Poutine a poursuivi en pensant que son représentant tueur était une fiction surestimée influencée par des conteurs de type Tinsel Town.

« Donc, en ce qui concerne la rhétorique dure, je pense que c’est une expression globale de la culture américaine.

« Bien sûr, à Hollywood, il y a des choses profondes sous-jacentes à Hollywood – du macho, qui peuvent être traitées comme de l’art cinématographique. Mais cela fait partie de la culture politique américaine, c’est considéré comme normal.

« Au fait, pas ici, ce n’est pas considéré comme normal ici. »

Poutine avait esquivé la question après avoir lu à haute voix certains des noms qu’il est accusé d’avoir contribué à éliminer.

De plus, il a été informé qu’il avait été traité de tueur non seulement par le président Biden mais aussi par le regretté sénateur John McCain et que l’ancien président Donald Trump n’avait pas dénoncé l’étiquette de tueur pendant son mandat.

Simmons a poursuivi Poutine pour une réponse directe.

« Je ne pense pas vous avoir entendu répondre à la question, une question directe, Monsieur le Président », a-t-il déclaré.

Poutine a rétorqué : « J’ai répondu, j’ai répondu.

« J’ajouterai si vous me le permettez.

« J’ai entendu des dizaines de telles accusations, en particulier une période de grands événements lors de nos événements antiterroristes dans les caucus du nord.

« Quand cela se produit, je suis toujours guidé par les intérêts du peuple russe. L’Etat russe.

« Dans [sic] en termes de qui appelle quelqu’un qui, en termes d’étiquettes, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète le moins du monde. »

Simmons a même énuméré certains des noms de personnes décédées dont la mort a été liée à l’ex-membre du KGB.

Poutine a tourné un regard d’acier.

« Écoutez, vous savez, je ne veux pas passer pour impoli, mais cela ressemble à une sorte d’indigestion, sauf que c’est une indigestion verbale.

« Vous avez mentionné de nombreuses personnes qui ont effectivement souffert et péri à différents moments pour diverses raisons, aux mains de différentes personnes. »

Il a parlé avec tristesse de l’ancien ministre de la presse russe Mikhail Lesin qui en 2015 serait décédé d’un traumatisme contondant à la tête.

« Je regrette à ce jour qu’il ne soit pas avec nous – nous avons trouvé certains des autres criminels qui ont commis ces crimes.

« Ils sont en prison.

Le dirigeant russe a ensuite semblé s’agenouiller au sujet de l’ancien président Donald Trump.

«Eh bien, même maintenant, je crois que l’ancien président américain, M. Trump, est un individu extraordinaire, talentueux, sinon il ne serait pas devenu président des États-Unis.

«C’est un individu haut en couleur. Vous pouvez l’aimer ou non. »

Il admirait l’outsider à Trump qui est entré dans le travail en tant que magnat de l’immobilier.

« Mais il ne venait pas de l’establishment américain », a déclaré Poutine. « Il n’avait jamais fait partie de la politique de grande envergure auparavant, et certains l’aiment, d’autres ne l’aiment pas, mais c’est un fait. »

Poutine était moins inspiré lorsqu’il a décrit le président Biden.

« [Biden] est radicalement différent de Trump parce que le président Biden est un homme de carrière », a déclaré Poutine.

« Il a passé pratiquement toute sa vie adulte en politique. »

Il a laissé place à une chance de détente entre les deux superpuissances.

« … c’est mon grand espoir que, oui, il y ait des avantages, des inconvénients, mais il n’y aura pas de mouvements impulsifs de la part du président américain en exercice. »