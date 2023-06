Vladimir Poutine se bat pour sa survie après que le fidèle chien d’attaque Yevgeny Prigozhin se soit retourné contre son ancien maître

Le tyran TERRIFIÉ Vladimir Poutine est enfermé dans un combat pour sa survie même après que le fidèle chien d’attaque Yevgeny Prigozhin ait allumé son ancien maître.

L’avancée fulgurante des mercenaires du groupe Wagner a brisé l’illusion du Kremlin d’un chef inébranlable à la poigne de fer.

Le tyran terrifié Vladimir Poutine est enfermé dans un combat pour sa survie même Crédit : EPA

Yevgeny Prigozhin, le fidèle chien d’attaque de Poutine, s’est retourné contre son ancien maître Crédit : AFP

Le chef de Poutine, Prigozhin, lui sert un repas Crédit : AP

Prigozhin avait peur de Poutine.

Après plus de deux décennies au pouvoir, l’autorité de Poutine a subi un coup humiliant alors qu’il a été contraint de négocier avec les rebelles qui se précipitaient vers Moscou.

Il n’y a pas de succession évidente et Poutine a toujours dû savoir qu’il pourrait faire face à un coup d’État.

Son itinéraire le plus probable hors du Kremlin est toujours dans une boîte en bois.

Et le coup d’État était toujours susceptible de venir de quelqu’un dans ou près de son entourage, car ils ont l’argent et le pouvoir.

Les grandes questions sont maintenant : Wagner va-t-il réessayer ou quelqu’un d’autre y arrivera-t-il en premier ?

Si les requins sentent le sang dans l’eau, ils ne tarderont pas à frapper.

Nous savons que Poutine a peur parce qu’il a comparé le soulèvement aux événements de 1917.

Ensuite, les troupes russes fatiguées par la guerre ont alimenté la révolution bolchevique et le tsar Nicolas II, autrefois tout-puissant, a été renversé et abattu dans une cave aux côtés de sa femme et de ses enfants.

Poutine a déclaré qu’il y a un siècle, les complots militaires ont conduit à « la destruction de l’armée, l’effondrement de l’État et la perte de vastes territoires, conduisant finalement à la tragédie de la guerre civile ».

Hier, il semblait que l’histoire était sur le point de se répéter.

Les mercenaires du groupe Wagner sont arrivés quelques heures après avoir pris d’assaut la capitale Moscou avant d’annuler l’assaut dans une descente de 11 heures.

Quelques heures plus tôt, Poutine avait accusé son vieil ami Prigozhin de trahison, de trahison et de trahison.

Et dans un aveu brutal de sa propre vulnérabilité, il a déclaré que la rébellion de Wagner pourrait fracturer la Russie et conduire à la défaite en Ukraine.

En d’autres termes, anéantir l’héritage auquel Poutine aspire.

Hier, lors d’une allocution télévisée d’urgence, Poutine a déclaré : « C’est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Un coup comme celui-ci a été porté à la Russie en 1917, alors que le pays combattait pendant la Première Guerre mondiale. La victoire nous a été volée.

Il a passé sous silence les horribles défaites de la Russie sur le front oriental de la Première Guerre mondiale, qui ont alimenté une colère généralisée contre le tsar.

Il a accusé Wagner de « pousser le pays vers l’anarchie et le fratricide – et finalement, vers la défaite et la reddition ».

Puis soudain, ils ne l’étaient plus. Poutine a conclu un accord avec le traître.

Les troupes de Wagner ont fait demi-tour et les soldats russes ordinaires se sont demandé qui était aux commandes.

C’est une bonne nouvelle pour l’Ukraine. Les généraux de Poutine sont distraits. Ses soldats sont confus.

Et les gens ordinaires ont un aperçu du chaos. Ce n’est pas qu’une fissure.

C’est un gouffre dans le régime alimentaire de la propagande quotidienne nourrie de force aux Russes ordinaires.

Ils doivent réaliser que la guerre en Ukraine ne se déroule pas aussi bien que Poutine voudrait le faire croire.

Alors que les hommes de main de Poutine se mangent, les partisans de l’Ukraine pourraient bien souhaiter un effondrement total à Moscou.

Des chars gardent les rues de la capitale russe, Moscou

Une route à Lipetsk est creusée pour arrêter l’avancée de Prigozhin vers Moscou Crédit : Reuters

Mais même si Poutine est renversé – et cela semble encore long – ne vous attendez pas à une colombe à sa place.

Bon nombre des critiques les plus féroces de Poutine veulent mener la guerre en Ukraine encore plus durement.

Les responsables occidentaux disent qu’il n’y a pas de successeurs évidents qui se laveraient les mains du bain de sang.

La plupart de son entourage sont les soi-disant siloviki, ou hommes de force, issus de l’armée et de la police secrète.

Ce sont ces personnes que Prigozhin blâme pour les défaites de la Russie en Ukraine, pour les retraites humiliantes de Kiev, Kharkiv et Kherson l’année dernière.

Prigozhin veut sûrement toujours qu’ils partent. Était-ce la concession qu’il avait gagnée ?

Son ennemi juré, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a été « placé en garde à vue ».

Il est difficile de voir comment ceux qui restent, comme le chef des forces armées, le général Valery Gerasimov, peuvent gagner le respect de leurs soldats après avoir permis à un groupe de rebelles wagnériens de charger à 400 milles en Russie sans offrir la moindre résistance.

La querelle qui a conduit au soulèvement de Wagner a mis du temps à venir.

Pendant des mois, Prigozhin a qualifié les généraux d’incompétents et de corrompus.

Sa principale plainte était qu’ils l’avaient privé de munitions alors qu’ils se frayaient un chemin à travers Bakhmut, la ville des hachoirs à viande dans l’est du Donbass en Ukraine qui a été l’épicentre de la guerre pendant la majeure partie des neuf derniers mois.

La semaine dernière, Prigozhin a accusé des généraux russes de voler les salaires des soldats dans une corruption gargantuesque.

Puis la nuit dernière, il a affirmé qu’ils avaient fait exploser l’une de ses bases, massacrant d’innombrables soldats wagnériens.

Mais la vitesse et l’ampleur de sa tentative de coup d’État suggèrent qu’elle était planifiée depuis des mois.

En effet, les responsables occidentaux ont senti la peur au Kremlin que des troubles se préparent la semaine dernière.

Le Kremlin avait peur, selon des sources, d’une manière qui ne l’avait jamais été auparavant.

La façon dont Prigozhin a duré si longtemps – malgré ses attaques souvent grossières et franches – a déconcerté de nombreux observateurs du Kremlin.

L’explosion d’une boule de feu d’une raffinerie de pétrole à Voronezh Crédit : Reuters

Le groupe Wagner au QG des forces russes à Rostov-sur-le-Don Crédit : meduzalive via Telegram

Parfois, il a même osé critiquer directement Poutine.

Pourtant, Prigozhin, un ancien détenu, est resté en place parce que Moscou pensait avoir les faveurs de Poutine.

Et il était utile. Il avait une vaste armée privée, tirée en grande partie des prisons russes, qui avait jeté ses corps sur Bakhmut.

Elle a réussi là où l’armée de Poutine a échoué.

Wagner a finalement capturé Bakhmut en mai et a remis les ruines aux forces régulières.

Il semble que Poutine ait pu penser qu’il avait atteint son objectif et qu’il était consommable – et a ordonné à tous les mercenaires d’être absorbés par l’armée russe.

Mais Prigozhin a refusé, répétant hier : « Ils voulaient dissoudre la compagnie militaire Wagner. »

Poutine regrette peut-être le jour où il a permis à un oligarque de constituer une vaste armée privée d’anciens condamnés violeurs et meurtriers.

Sans surprise, Poutine s’est tourné vers son service de renseignement du FSB le plus fiable pour sécuriser Moscou et réprimer l’insurrection.

Mais ce sont les mêmes espions qui lui ont dit que la guerre en Ukraine serait facile.

Jusqu’à présent, l’armée régulière russe n’a pas opposé beaucoup de résistance.

Prigozhin a affirmé avoir capturé les bases militaires de Rostov-on-Don sans qu’un coup de feu ne soit tiré.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des civils saluant ses troupes et leur tendant des bouteilles d’eau. Cela a terrifié Moscou.

Un mercenaire du groupe sur le toit à Rostov-on-Don Crédit : EPA

Les soldats y construisent des défenses. Des camions ont déversé du sable pour construire des barrières. Les troupes installent des mines.

Tant que le Kremlin est englouti dans ce tourbillon, l’Ukraine peut voir une opportunité de faire des gains sur le champ de bataille.

Il peut également faire des gains dans l’opinion publique.

C’est une chance rare d’atteindre les Russes ordinaires qui peuvent voir clairement le désastre de l’invasion de Poutine pour la première fois.

Mais il y a aussi un risque pour l’Ukraine.

Réussi ou échoué, le coup d’État pourrait être une excuse pour imposer la loi martiale et la mobilisation totale, inondant l’armée de troupes de chair à canon pour submerger l’Ukraine.

Poutine a dû nier les allégations selon lesquelles il l’aurait fait sortir de Moscou.

Son porte-parole Dmitri Peskov a insisté sur le fait qu’il travaillait dur au Kremlin, où il avait appelé hier les dirigeants voisins pour les informer du chaos.

Si Poutine est renversé, alors tous les paris sont ouverts. Il pourrait bien être remplacé par quelqu’un de pire.

S’il s’accroche au pouvoir et écrase Wagner, il peut utiliser la tentative de coup d’État comme excuse pour éliminer ses commandants.

Il n’y a aucune raison de penser qu’ils seront meilleurs à la tête d’une armée brisée, mais il est peu probable qu’ils veuillent se retirer d’Ukraine. Ils pourraient être encore pires.

La chance pour l’Ukraine est maintenant, dans le chaos, tandis que la Russie se dévore.