Un ANCIEN chef de la Royal Navy a averti que Vladimir Poutine ferait une « erreur stupide » s’il envahissait l’Ukraine alors que l’OTAN a promis aujourd’hui de se tenir aux côtés du pays d’Europe de l’Est.

L’amiral Lord West a critiqué l’homme fort russe pour avoir risqué une « erreur de calcul » alors qu’il intensifiait sa pression militaire sur son voisin.

L’amiral Lord West, ancien chef d’état-major de la marine, a averti que Vladimir Poutine pourrait être sur le point de faire une « erreur de calcul » alors qu’il fléchissait les muscles à la frontière ukrainienne Crédit: PA

Vladimir Poutine a jusqu’à présent refusé de parler à son homologue ukrainien Crédit: Reuters

Un militaire ukrainien monte la garde à une position sur la ligne de front avec les séparatistes soutenus par la Russie près de la petite ville de Marinka, région de Donetsk Crédit: AFP

Ses commentaires sont intervenus alors que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, exprimait le « soutien indéfectible » de l’alliance militaire occidentale à l’Ukraine et avertissait aujourd’hui Moscou de ne pas pousser ses troupes le long de la frontière russe avec le pays voisin.

L’ancien chef de la Royal Navy et ministre britannique de la Sécurité a déclaré au Sun Online: « C’est effrayant. C’est une situation extrêmement préoccupante, je dois le dire.

« Il est tout à fait clair que les Russes ont déployé une très grande force et ils font des déclarations accusées au sujet de l’Ukraine. »

Le Royaume-Uni et les États-Unis se sont engagés à défendre la souveraineté de l’Ukraine alors que la Russie a déployé 80 000 soldats à la frontière ukrainienne.

À la lumière de cela, Lord West a déclaré qu’il y avait un risque que Poutine «fasse une erreur stupide» et «fasse un mauvais calcul» de la réponse de la communauté mondiale.

Il a dit: «Ce serait une terrible leçon pour le monde si vous pouviez simplement envahir un pays comme celui-là.

« S’ils envahissaient l’Ukraine, il y aurait une terrible décision parmi et d’autres nations sur ce qu’il faut faire? »

Il a ajouté: «Une fois qu’un conflit commence, il y a un risque de ne pas pouvoir arrêter les choses.»

Pendant ce temps, les typhons de la RAF sont prêts à patrouiller dans la mer Noire au milieu des craintes que le président Poutine se prépare à envahir l’Ukraine.

Top Guns s’attend à affronter les MIG russes et les jets Sukhoi alors que les tensions atteignent leur point d’ébullition.

Les typhons de la RAF doivent patrouiller dans la mer Noire alors que la Russie craint d’envahir l’Ukraine Crédit: UK MoD Crown Copyright 2018. Cette image ne peut être utilisée qu’à des fins d’actualité. Il

Les Typhoon FGR4, armés de bombes Paveway et de missiles Brimstone, feront partie d’une «mission de police aérienne» de l’OTAN.

Les avions de combat seront soutenus par des avions d’espionnage américains et britanniques et des équipes de guerre électronique pour brouiller les radars ennemis et les systèmes de suivi de missiles.

« Cela pourrait difficilement être plus difficile », a déclaré une source. « Il s’agit d’une mission de l’OTAN planifiée depuis longtemps qui coïncide avec une crise qui pourrait éclater à tout moment. »

Pendant ce temps, Moscou aurait surnommé les États-Unis son «adversaire» comme jusqu’à 85 000 soldats russes, ainsi que des milliers de chars, de camions de missiles, de véhicules blindés et de canons à longue portée se sont massés près des frontières de l’Ukraine.

Il a accusé les États-Unis et d’autres pays de l’OTAN de transformer l’Ukraine en une «poudrière», après que l’Occident a sonné l’alarme sur la Russie massant des soldats à la frontière de l’Ukraine.

C’est la plus grande démonstration de force depuis que la Russie s’est emparée de la Crimée en 2014, déclenchant un conflit qui a fait 14 000 morts.

La Russie doit immédiatement désamorcer la situation… Notre soutien à la souveraineté de l’Ukraine est indéfectible Ministre des Affaires étrangères Dominic Raab

Des sources de sécurité ont confirmé qu’un avion d’espionnage de la RAF Rivet Joint a sondé dimanche la frontière russe de la mer Noire pour aspirer les données des signaux avant le déploiement des Typhons.

Deux navires de guerre américains se dirigent également vers le détroit des Dardanelles – l’entrée de la mer Noire – après que Moscou a ignoré les appels au recul.

Pendant ce temps, Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, a déclaré à NBC: «Je suis vraiment préoccupé par les actions de la Russie aux frontières de l’Ukraine.

« Le président Biden a été très clair à ce sujet: si la Russie agit de manière imprudente ou agressive, il y aura des coûts, il y aura des conséquences. »

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que la Grande-Bretagne et l’Amérique «s’opposaient fermement à la campagne de la Russie pour déstabiliser l’Ukraine».

Il a déclaré: « La Russie doit immédiatement désamorcer la situation … Notre soutien à la souveraineté de l’Ukraine est inébranlable ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également averti que la Russie ferait face à des coûts et des conséquences si elle continuait à agir de manière agressive et imprudente.

Les Typhoons de la RAF rejoindront d’autres jets de l’OTAN à la base aérienne de Mihail Kogalniceanu Crédit: AFP

Un système de mortier automoteur 2S4 Tyulpan à capacité nucléaire russe vu se rapprocher de l’Ukraine

Les troupes et l’équipement ont également été en mouvement dans la Crimée annexée, ainsi que dans les régions russes de Pskov, Ryazan, Rostov-sur-le-Don et ailleurs Crédit: Twitter

Mouvements de matériel militaire russe à Rostov-sur-le-Don, Ryazan, Crimée Crédit: Twitter

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba (deuxième à gauche arrive ce matin pour une réunion avec le secrétaire général de l’OTAN au siège de l’OTAN à Bruxelles, Crédit: AFP

Moscou a affirmé que ses troupes agissaient en état de légitime défense et a accusé Kiev de provocations.

Pourtant, la télévision d’Etat russe a averti hier que Moscou était « à un pas de la guerre ».

Mais hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il attendait toujours après avoir demandé des discussions avec Poutine il y a près de trois semaines.

Son porte-parole a déclaré: « Nous espérons vivement que ce n’est pas un refus du dialogue ».

La Russie a envoyé 41 000 soldats à la frontière dans l’est de l’Ukraine et 42 000 en Crimée et ces chiffres «ne cessent d’augmenter», selon le gouvernement ukrainien.

Plus de 14 000 personnes ont été tuées depuis que la Russie a annexé la Crimée et soutenu les républiques séparatistes de l’est de l’Ukraine en 2014 et les efforts pour négocier un règlement de paix ont échoué.

Les experts en sécurité craignent que la Russie ne réoccupe l’est de l’Ukraine sous prétexte d’y protéger les russophones natifs.

Des équipages aériens de la RAF Lossiemouth, de la RAF Coningsby et de la RAF Wittering ont été déployés sur la base roumaine de Mihail Kogalniceanu en mer Noire la semaine dernière.

Les jets doivent arriver dans quelques jours.

La RAF a refusé de commenter les patrouilles du Rivet Joint.

Un porte-parole a déclaré: «La RAF dispose d’une grande variété de capacités de collecte de renseignements de pointe pour obtenir des renseignements vitaux à travers le monde.

« Nous ne commentons pas les opérations de renseignement. »

Un membre du service des forces armées ukrainiennes est vu à des positions de combat sur la ligne de séparation des rebelles pro-russes près de Donetsk Crédit: Reuters

Un instructeur s’adresse aux réservistes du 130e bataillon des Forces de défense territoriales ukrainiennes lors d’exercices militaires à la périphérie de Kiev Crédit: Reuters