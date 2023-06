Vladimir Poutine risque de paraître faible s’il remplace le ministre de la Défense Sergueï Choïgou après l’échec de la mutinerie | Nouvelles du monde

La mutinerie ratée de la Russie aura des conséquences sur la guerre en Ukraine, même si elles ne se déroulent pas immédiatement.

D’abord le destin de Wagner.

L’armée de mercenaires prenait du temps sur la guerre après ses efforts à Bakhmut mais revenait bientôt.

L’avenir de ses combattants est désormais incertain. S’ils sont engloutis dans l’armée russe, comme cela semble être dans les termes de l’accord, Moscou perd l’une de ses forces de combat les plus efficaces, quoique mercurielles.

On s’attendait à ce que Wagner assume un rôle de réaction rapide pour neutraliser toute percée des forces ukrainiennes.

La perte de cette capacité affaiblirait les Russes à un moment crucial de cette guerre alors que la contre-offensive de Kiev prend de l’ampleur.

Ensuite, il y a le sort des deux hommes Evgueni Prigojine a lancé sa mutinerie pour évincer le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major Valery Gerasimov.

Shoigu est un sécurocrate, pas un militaire, et les critiques disent que cela l’a montré. Gerasimov est un vrai soldat mais sa performance n’a pas non plus été exceptionnelle.

Un commandant plus efficace, le général Sergey Surovikin, attend dans les coulisses.

Il a gagné le nom de général Armageddon à la tête de la campagne brutale de la Russie en Syrie. Il a brièvement commandé la guerre en Ukraine, retirant les forces vers les positions défensives qu’elles occupent actuellement.

Il serait un ennemi plus redoutable pour les Ukrainiens. Il était l’un des généraux qui a appelé à la télévision les wagnériens à se retirer ce week-end et peut espérer que la loyauté est désormais récompensée.

Mais Le président Vladimir Poutine est paralysé. Il voudra peut-être remplacer Shoigu et Gerasimov par des commandants plus compétents, mais cela risque maintenant de paraître faible. Ce serait céder aux exigences de Prigojine.

La paire peut rester en place pour le moment. Cela conviendra très bien aux stratèges de Kiev.

Ensuite, il y a la question du moral. Les soldats doivent savoir pourquoi ils se battent. C’était loin d’être clair avant même la diatribe pré-mutinerie de Prigozhin vendredi.

Il a dénoncé la justification de Poutine pour cette guerre comme étant basée sur des mensonges et colportée par des « scumbags de malades mentaux » – comme il a décrit ses lieutenants.

Tout le monde en Russie n’aura pas entendu tout cela, mais beaucoup dans les tranchées en Ukraine l’auront entendu.

Et la tirade contribuera à délégitimer davantage la guerre dans l’esprit des familles des soldats restés au pays. Rien de tout cela ne renforce l’esprit combatif des Russes.

Les guerres ont toujours des conséquences chez nous, en particulier lorsqu’elles tournent mal – comme la Russie le sait bien. Ses échecs en Afghanistan, par exemple, ont accéléré la désintégration de l’Union soviétique.

La désastreuse mésaventure de Poutine en Ukraine fera-t-elle maintenant quelque chose de similaire pour la Fédération de Russie ?

Les Ukrainiens seront encouragés par tout cela mais se demandent si cela suffira.

Ils font face à un ennemi bien enraciné qui a eu des mois pour se préparer. Ils lancent l’une des campagnes les plus difficiles du livre, une opération interarmes contre une armée bien défendue.

Grâce aux tergiversations et à la timidité de l’Occident, ils le font sans supériorité aérienne.

La mutinerie pourrait être le début de la fin pour Poutine, mais pour les Ukrainiens, la question cruciale est de savoir combien de temps cela pourrait prendre. Ils savent qu’ils sont sur une horloge.

L’appétit de l’Occident à dépenser des milliards pour les soutenir ne durera pas éternellement. L’un des candidats potentiels aux élections américaines de l’année prochaine, Donald Trump, ne peut même pas s’engager à soutenir l’Ukraine.

Pas étonnant que le président Zelensky ait de nouveau téléphoné aux dirigeants occidentaux pour les exhorter à redoubler de soutien, quoi qu’il se passe en Russie.