Vladimir Poutine rencontre Viktor Orban en Chine, un coup de pouce pour le Kremlin

RIGA, Lettonie — Le président russe Vladimir Poutine, de plus en plus isolé en raison de la guerre contre l’Ukraine, a rencontré mardi le Premier ministre hongrois Viktor Orban en Chine.

Orban, partisan autoproclamé de la démocratie chrétienne « antilibérale », entretient des relations chaleureuses avec Poutine et a déclaré mardi sa détermination à maintenir ses liens avec Moscou, malgré les tensions entre l’Europe et la Russie au sujet de la guerre qui dure depuis près de deux ans.

« Même si dans les conditions géopolitiques actuelles, les possibilités d’entretenir des contacts et de développer des relations sont très limitées, le fait que nos relations avec de nombreux pays européens soient maintenues et développées ne peut que susciter la satisfaction », a déclaré Poutine.

« La Hongrie n’a jamais voulu affronter la Russie », a-t-il déclaré. «Au contraire, l’objectif de la Hongrie a toujours été d’établir et d’élargir mutuellement les meilleurs contacts. Et nous avons réussi », a-t-il déclaré.

Une grande partie de l’Europe a cherché à rompre les liens financiers avec la Russie, mais Orban a explicitement exprimé mardi son désir de continuer à faire des affaires avec la Russie « aussi longtemps que cela sera possible », et les deux dirigeants ont discuté de la coopération dans le domaine des expéditions de pétrole et de gaz. et l’énergie nucléaire.