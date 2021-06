Vladimir Poutine refuse de garantir la sécurité d’Alexei Navalny en prison

WASHINGTON – Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il ne pouvait garantir que le chef de l’opposition Alexei Navalny quitterait la prison en vie et a nié avoir ordonné une tentative d’assassinat contre le militant anti-corruption.

Les remarques de Poutine, faites dans une interview avec NBC News diffusée en partie lundi, marquent une nouvelle provocation de l’autocrate russe alors qu’il se prépare à s’asseoir avec le président américain Joe Biden pour un sommet à enjeux élevés cette semaine.

Les deux dirigeants se rencontreront le 16 juin à Genève, en Suisse, au milieu de l’escalade des tensions concernant les cyberattaques du Kremlin et l’ingérence électorale aux États-Unis et les efforts de Poutine pour étouffer la dissidence en Russie.

Navalny, un militant et l’un des critiques les plus féroces de Poutine, est rentré d’Allemagne en Russie en janvier après s’être remis d’un empoisonnement par un agent neurotoxique. Il a été arrêté peu après son arrivée à Moscou et condamné à deux ans et huit mois de prison pour avoir enfreint les conditions de sa probation alors qu’il était soigné à l’étranger.

Navalny a d’abord entamé une grève de la faim, et ses alliés disent qu’il a frôlé la mort avant de mettre fin à sa grève sur les conseils des médecins.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait garantir que Navanly quitterait la prison en vie, Poutine a affirmé qu’il n’avait pas son mot à dire sur la question.

« Regardez, de telles décisions dans ce pays ne sont pas prises par le président », a déclaré Poutine.

Pressé sur le statut de Navalny, Poutine a déclaré : « Il ne sera pas traité plus mal que n’importe qui d’autre ».

Le cas de Navalny sera probablement l’un des nombreux points chauds entre Biden et Poutine lors de la réunion de mercredi.

La communauté du renseignement américain a déterminé avec une « grande confiance » que le Service fédéral de sécurité de la Russie a utilisé l’agent neurotoxique Novichok pour empoisonner Navalny en août dernier. L’administration Biden a imposé des sanctions à la Russie à la suite de cette conclusion.

Poutine a nié toute implication dans l’attaque de Navalny, une position qu’il a répétée à NBC.

« Nous n’avons pas ce genre d’habitude d’assassiner qui que ce soit », a déclaré Poutine lorsqu’il a insisté sur l’empoisonnement de Navalny.

Le dirigeant russe a également nié catégoriquement que Moscou soit à l’origine de la récente cyberattaque de SolarWinds ou que le Kremlin soit intervenu dans l’élection présidentielle de 2020. L’administration Biden a sanctionné la Russie pour ces deux affaires.

« Nous avons été accusés de toutes sortes de choses », a déclaré Poutine à NBC. « Ingérence électorale, cyberattaques et ainsi de suite. Et pas une fois, pas une fois, pas une seule fois, ils n’ont pris la peine de produire des preuves ou des preuves. Juste des accusations infondées. »

Poutine a déclaré que les relations américano-russes s’étaient « détériorées à leur point le plus bas ces dernières années », mais a déclaré que lui et Biden seraient en mesure de travailler ensemble sur des questions « d’intérêt mutuel », telles que le contrôle des armements.

Il a ignoré les questions sur la réponse affirmative de Biden, lors d’une interview plus tôt cette année, lorsqu’on lui a demandé si Poutine était un « tueur ».

Poutine a déclaré qu’il travaillait avec des personnes avec lesquelles il n’était pas d’accord tout le temps. « Les gens avec qui je travaille (…) nous nous disputons », a déclaré le dirigeant russe. « Nous ne sommes pas des mariés. Nous ne jurons pas d’amour et d’amitié éternels. »

Il a cependant offert des mots chaleureux à l’ancien président Donald Trump, qui a tenté de cultiver des liens étroits avec Poutine alors même que ses conseillers insistaient pour une approche ferme de la Russie.

« M. Trump est un individu extraordinaire, un individu talentueux. Sinon, il ne serait pas devenu président des États-Unis », a déclaré Poutine.

