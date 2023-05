Vladimir Poutine raconte au défilé de la Place Rouge : « La vraie guerre » a été déclenchée contre la Russie

« Aujourd’hui, la civilisation est une fois de plus à un tournant décisif », a déclaré Poutine lors des commémorations annuelles de Moscou célébrant la défaite de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. « Une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie. »

Depuis que la Russie a envahi son voisin il y a plus de 14 mois, Poutine a à plusieurs reprises accusé le guerre en ukraine comme un conflit par procuration avec l’Occident. Le récit officiel du Kremlin sur la guerre a brossé le tableau d’un conflit existentiel avec l’Occident, qui, selon Moscou, utilise simplement l’Ukraine comme un outil pour détruire la Russie, réécrire son histoire et écraser ses valeurs traditionnelles. Cette version des événements a dominé la couverture médiatique russe de la guerre.

Dans son discours, Poutine a insisté sur le fait que « les ambitions sauvages, l’arrogance et l’impunité » de l’Occident sont à blâmer pour le conflit.

Dans un article de Telegram, l’armée de l’air a déclaré que huit missiles de croisière Kalibr avaient été lancés depuis des porte-avions en mer Noire vers l’est et 17 depuis des avions stratégiques.

Le barrage est survenu alors que Moscou et d’autres villes organisaient des défilés militaires et d’autres festivités marquant le Jour de la Victoire, la plus grande fête laïque de Russie qui cette année a été considérablement éclipsée par la guerre en Ukraine.