Vladimir Poutine pourrait mener des attaques et faire la guerre à l’Occident dans l’ESPACE, prévient le chef des forces armées

VLADIMIR Poutine pourrait mener une attaque dévastatrice et mener une guerre contre l’Occident depuis l’espace, a averti le chef des forces armées britanniques.

Poutine pourrait attaquer des satellites GPS et de communication vitaux et couper la Grande-Bretagne du reste du monde, a déclaré l’amiral Sir Tony Radakin.

Le chef des forces armées britanniques, Sir Tony Radakin, a déclaré que la Russie pourrait attaquer le Royaume-Uni depuis l’espace Crédit : Alamy

Poutine a menacé de défendre le territoire russe avec “tous les moyens à notre disposition” Crédit : AP

Le haut responsable de l’armée britannique a déclaré que Poutine pourrait utiliser ses sous-marins de sabotage et ses missiles nucléaires pour achever l’Occident lors d’une attaque à trois volets.

“Il a des capacités dans l’espace. Nous en avons vu un exemple à la fin de l’année dernière, lorsque la Russie a fait exploser un objet dans l’espace qui a créé d’immenses débris”, a déclaré Sir Tony.

“La Russie a des capacités nucléaires, la Russie a des capacités sous-marines.”

L’avertissement de Sir Tony intervient alors que l’Occident a lancé une enquête sur quatre explosions qui ont détruit le pipeline Nord Stream cette semaine.

L’Allemagne et d’autres pays européens qui dépendent du pipeline ont accusé la Russie d’avoir utilisé des sous-marins secrets de sabotage pour mener l’attaque.

Bien qu’il ne blâme pas directement la Russie, Sir Tony a déclaré au Telegraph : “La Russie a la capacité de perturber dans d’autres domaines en plus de ce qu’elle fait en Ukraine, de ce qu’elle fait dans le domaine de l’énergie et de ce qu’elle fait dans ces batailles diplomatiques et d’information”.

Moscou a d’importantes capacités anti-satellites et a testé l’année dernière un missile basé au sol qui a fait exploser l’un de ses propres satellites à 300 milles au-dessus de la terre.

Le professeur Malcolm Chalmers, du groupe de réflexion RUSI, a déclaré que la Russie pourrait attaquer les systèmes GPS, qui jouent un rôle clé dans la vie militaire et civile.

“Il pourrait y avoir des perturbations dans les services civils, tels que les systèmes de navigation par satellite utilisés dans la plupart de nos téléphones et voitures”, a déclaré le professeur Chalmers.

Il a déclaré que Poutine pourrait être poussé à attaquer des satellites car il était peu probable qu’il provoque une réponse militaire de l’Occident.

“[It involves] ni de victimes directes ni d’attaque sur le territoire d’un autre pays », a-t-il expliqué.

Sir Tony a déclaré que Poutine ferait face à la main forte des pays de l’OTAN s’il tentait d’attaquer des infrastructures critiques telles que les câbles sous-marins, qui transportent 95% des informations mondiales.

Il a également déclaré que les Britanniques “devraient avoir la certitude que nos vies seront sûres et sécurisées, nos économies seront protégées”, si la Russie attaquait.

“Nous devrions avoir la détermination, parfois nous devrons peut-être subir des pressions à court terme, mais nous allons surmonter la pression que la Russie essaie d’imposer à nos vies”, a-t-il déclaré.

Cela survient alors que Poutine s’est engagé à utiliser “tous les moyens” pour défendre les quatre régions ukrainiennes annexées à la Russie après la plus grande saisie de terres depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le tyran a organisé aujourd’hui une grande cérémonie de signature au Kremlin pour accueillir les régions volées de l’Ukraine en Russie alors que sa guerre de sept mois entre dans une nouvelle phase terrifiante.

Poutine a officiellement signé des décrets déclarant Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia comme territoire russe à la suite d’une série de référendums fictifs.

L’accaparement impitoyable des terres a été officialisé dans la salle Georgievsky du Grand Palais du Kremlin lors d’une cérémonie de signature.

Poutine s’est présenté en retard à l’énorme rassemblement de ses copains, puis a publié une longue diatribe décousue et absurde.

Dans son discours, il a déclaré : “Les gens ont fait leur choix – et ce choix ne fait aucun doute… c’est la volonté de millions de personnes.”

Le dirigeant russe a juré de “défendre notre terre par tous les moyens” – et a déclaré que les habitants des régions ukrainiennes volées sont “nos citoyens pour toujours”.

“Les habitants de Louhansk, Donetsk, de la région de Kherson et de la région de Zaporizhzhia deviennent nos citoyens pour toujours”, a-t-il déclaré.

“Nous défendrons notre terre de toutes nos forces et de tous nos moyens.”

La Grande-Bretagne et l’Amérique ont immédiatement répondu à la décision de Poutine d’annexer les régions ukrainiennes par une vague de nouvelles sanctions.

Pendant ce temps, le chef de l’OTAN a déclaré que l’organisation continuerait à apporter un “soutien indéfectible” à l’Ukraine.

“Poutine a mobilisé des centaines de milliers de soldats supplémentaires, s’est engagé dans des actions irresponsables de sabre nucléaire et a annexé illégalement davantage de territoires ukrainiens. Ensemble, cela représente l’escalade la plus grave depuis le début de la guerre”, a déclaré Stoltenberg lors d’une conférence de presse.

“L’OTAN réaffirme son soutien indéfectible à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

“Nous restons résolus à apporter un soutien à l’Ukraine alors qu’elle continue de se défendre contre l’agression russe, aussi longtemps qu’il le faudra.”

Joe Biden a adressé à Poutine un avertissement sévère.

“Monsieur Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis”, a déclaré le président Biden en réaffirmant l’engagement des États-Unis à fournir une aide militaire à l’Ukraine.

“Les États-Unis sont prêts à défendre chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN.”

Il a ajouté: “Nous continuerons à fournir à l’Ukraine l’équipement dont elle a besoin pour se défendre, sans se laisser décourager par les efforts effrontés de la Russie pour redessiner les frontières de son voisin”, a déclaré le président dans un communiqué.

“Nous rassemblerons la communauté internationale à la fois pour dénoncer ces mouvements et pour tenir la Russie responsable.”