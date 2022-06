Vladimir Poutine pourrait-il utiliser une arme nucléaire ? Les calculs changent

Les fanfaronnades nucléaires et les menaces de bon nombre de ceux liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont parfois fait froid dans le dos.

« Les cavaliers de l’apocalypse » sont en route, a prévenu Dmitri Medvedev la semaine dernière. L’ancien président russe, que de nombreux pays européens considéraient autrefois comme relativement ami de l’Occident, avait quelques jours plus tôt condamné les dirigeants de ces mêmes pays, jurant de « tout faire pour les faire disparaître ».

Mais alors que l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine atteint le cap des quatre mois, il y a également eu des changements notables dans la façon dont les deux parties peuvent évaluer les soi-disant «lignes rouges» nucléaires.

Dans une interview accordée à BBC News à peu près à la même époque, l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni a semblé définitif lorsqu’il a affirmé que les armes nucléaires n’avaient « rien à voir avec l’opération actuelle ».

Et d’autres observateurs de la Russie disent qu’ils croient qu’il y a une rationalité derrière de telles proclamations.

« Je pense que le risque d’une menace nucléaire en ce moment est assez faible – tant que la Russie sent qu’elle est en train de gagner », a déclaré Malcolm Chalmers, directeur adjoint du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion sur la défense basé à Londres.

Un missile balistique intercontinental russe YARS est lancé dans le cadre d’un exercice militaire en février 2022, juste avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. (Ministère russe de la Défense)

Les responsables de la défense occidentaux et ukrainiens affirment que les pertes de la Russie varient entre 15 000 et 33 000 soldats tués, et peut-être jusqu’à 1 500 chars détruits. L’un ou l’autre chiffre représente une perte stupéfiante de force de combat pour l’armée russe dans un laps de temps remarquablement court.

Mais les responsables du Kremlin et Poutine lui-même continuent d’insister publiquement sur le fait que leur « opération militaire spéciale » atteint ses objectifs et se déroule bien.

Dans les semaines qui ont suivi l’invasion russe du 25 février, les pays occidentaux, dont le Canada, ont été extrêmement réticents à fournir ce qui était perçu comme des armes « offensives » à l’Ukraine au risque de pousser la Russie à étendre le conflit ou de pousser le Kremlin à se tourner vers son énorme arsenal nucléaire.

Mais Chalmers a déclaré que ces craintes se sont atténuées.

« Nous avons commencé la guerre avec cette distinction plutôt artificielle entre les armes défensives, qui étaient OK – les armes antichars – et les armes offensives comme les chars, qui n’étaient pas OK. Et nous avons considérablement dépassé cela », a-t-il déclaré à CBC News dans une interview. .

« Maintenant, les États-Unis disent : ‘Nous ne fournirons des armes particulières que si elles ne sont pas utilisées contre le propre territoire de la Russie.' »

Lignes floues

Dans certains cas, la Russie a même aidé l’Occident en brouillant les lignes.

Alors que les médias russes ont signalé un certain nombre d’explosions importantes et d’éventuelles attaques ukrainiennes de son côté de la frontière, le Kremlin a hésité à attribuer le blâme.

Dans un segment de son programme d’information hebdomadaire, le propagandiste russe Dmitry Kiselyov a averti le gouvernement britannique du Premier ministre Boris Johnson que la Russie pourrait facilement rayer le Royaume-Uni de la carte en tirant une seule torpille nucléaire depuis un sous-marin russe. (Russie 1 Canal.)

« Ce que nous n’avons pas vu, ce sont des frappes d’artillerie ukrainiennes sur le territoire russe, dans des endroits que tout le monde reconnaît comme russes. Cela ne s’est pas produit et des signaux assez clairs des États-Unis indiquent qu’ils encouragent les Ukrainiens à respecter cette ligne rouge », a déclaré Chalmers.

Cela ne veut pas dire que la menace que le conflit devienne nucléaire est insignifiante – ou qu’elle ne pourrait pas dégénérer en cela, a-t-il dit.

« Là où le risque augmente, c’est s’il y a une sorte d’effondrement catastrophique de la capacité conventionnelle russe – ce qui pourrait arriver – et qu’ils commencent à perdre beaucoup de territoire », a-t-il déclaré à CBC News lors d’une interview dans les bureaux de RUSI à Londres.

Pour le moment, la probabilité d’une déroute ukrainienne des forces russes dans leur pays semble extrêmement éloignée. En effet, dans les pires moments de la bataille en cours pour Severodonetsk, un haut responsable ukrainien a suggéré que jusqu’à 1 000 soldats ukrainiens étaient soit tués soit blessés chaque jour.

Néanmoins, le président Volodymyr Zelensky s’est engagé à chasser les troupes russes de chaque parcelle de terrain qu’elles ont capturée.

Des militaires ukrainiens tiennent un système de missile Javelin à une position sur la ligne de front dans la région du nord de Kyiv le 13 mars 2022. Le Javelin a été l’une des premières armes fournies par les États-Unis à atteindre l’Ukraine. (Gleb Garanich/Reuters)

Une question clé sera de savoir comment le Kremlin définit les territoires qu’il a capturés à l’Ukraine – à commencer par la guerre par procuration limitée qu’il a commencé à mener avec l’Ukraine en 2014 jusqu’à ses conquêtes les plus récentes dans la région ukrainienne du Donbass et le sud de la région de Kherson.

« La question est de savoir quel est le propre territoire de la Russie ? Est-il tel que la Russie le définit ? Ou tel que d’autres le définissent ? » dit Chalmers.

Certains politiciens américains ont ouvertement réfléchi à la possibilité que Poutine tente une démonstration nucléaire en faisant exploser un engin au-dessus de la mer Noire afin de démoraliser les troupes ukrainiennes ou de forcer une reddition.

Conséquences inattendues

Mais Chalmers considère cela comme de plus en plus improbable également.

« Je pense que le problème avec les plans de démonstration est qu’ils peuvent être trop petits ou trop grands », ce qui signifie que cela pourrait facilement déclencher des conséquences inattendues, comme une réponse féroce ou pas du tout, a-t-il déclaré.

Des militaires ukrainiens tirent un obus depuis un obusier M777 près d’une ligne de front, alors que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine se poursuit dans la région de Donetsk en Ukraine le 6 juin 2022. (Reuters)

D’autres experts qui étudient la posture de la force nucléaire de la Russie voient également des indications selon lesquelles le Kremlin signale que faire exploser un engin nucléaire est un dernier recours.

Lorsque plus de 100 000 soldats russes et des centaines de leurs chars et autres véhicules ont traversé la frontière ukrainienne au petit matin du 25 février, Poutine a annoncé qu’il mettait les forces nucléaires russes en alerte spéciale, sans dire précisément ce que cela signifiait.

Son avertissement semblait de mauvais augure.

« Peu importe qui essaie de nous barrer la route (…) ils doivent savoir que la Russie réagira immédiatement et que les conséquences seront telles que vous n’en avez jamais vues dans toute votre histoire », a-t-il déclaré.

Malcolm Chalmers est directeur général adjoint de RUSI, un groupe de réflexion sur la sécurité et la défense à Londres, en Angleterre. (Adrian Di Virgilio/CBC)

Mais Pavel Podvig, chercheur à l’Institut des Nations Unies pour le désarmement, basé à Genève, a déclaré après avoir écouté attentivement les dirigeants russes qu’il avait conclu qu’il était extrêmement peu probable qu’ils brisent le « tabou » sur l’explosion d’une arme nucléaire.

« Si vous regardez les déclarations des responsables, ils sont normalement très prudents et on leur souligne normalement que, eh bien, la doctrine russe dit qu’il n’y a que certaines circonstances dans lesquelles la Russie se serait réservé le droit d’utiliser des armes nucléaires, et cela être la menace pour l’existence même de l’État », a-t-il déclaré à CBC News.

« Cela ne signifie pas nécessairement que nous sommes complètement sortis du bois. Mais comme je l’ai dit, j’espère que la gravité de ces armes est comprise par [Russia’s] leadership. »

Stock d’armes

En plus de son travail à l’ONU, Podvig tient un blog, Russian Strategic Nuclear Forces, où il met à jour les principaux développements des capacités nucléaires de la Russie.

Son site indique que la Russie possède le plus grand stock d’armes nucléaires au monde, avec un total de 5 977, dont un nombre important qui sont maintenant considérés comme anciens ou obsolètes, un nombre vérifié par la Fédération des scientifiques américains, qui a suivi ces statistiques pour décennies.

Parmi celles qui ne sont pas considérées comme anciennes ou obsolètes, Podvig a déclaré qu’environ 1 200 armes sont attachées en permanence à des flottes de bombardiers stratégiques et de sous-marins nucléaires, dont la plupart peuvent être déployées ou lancées quelques minutes après avoir reçu une commande.

Les lanceurs du missile balistique intercontinental thermonucléaire YARS sont prêts à être emmenés à Moscou pour le défilé du Jour de la Victoire en mai 2022. (Ministère russe de la Défense)

Le reste – y compris des dispositifs à faible rendement parfois appelés armes «tactiques» ou «de champ de bataille» – est conservé dans 35 installations de stockage dans des bases militaires autour de la Russie, dont plusieurs à proximité de la frontière ukrainienne.

Étant donné que de nombreux missiles sont conservés séparément de leurs lanceurs, Podvig a déclaré qu’il y avait « de bonnes chances » que toute décision russe de déployer une arme nucléaire dans le contexte de l’Ukraine soit remarquée par l’Occident – et jusqu’à présent, a-t-il dit, il y a eu aucune indication d’une telle activité.

« Pas de bonnes options militaires »

Podvig a déclaré qu’il n’y avait « pas de bonnes options militaires » pour utiliser des appareils aussi petits sur le champ de bataille et que les coûts politiques et économiques pour la Russie en termes d’isolement mondial et d’éventuelles représailles occidentales seraient si énormes que le régime de Poutine n’aurait rien à gagner en le faisant. .

« Je pense qu’il n’est toujours pas tout à fait correct de considérer ce type de processus comme complètement détaché de toute notion d’humanité », a-t-il déclaré à propos de la pensée des dirigeants russes.

La plateforme en ligne War on the Rocks, qui publie une analyse des aspects militaires de la guerre en Ukraine, est parvenue à la même conclusion que Podvig.

Un couple marche devant le sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques K-549 Knyaz Vladimir ancré avant le défilé de la Journée de la Marine à Kronstadt, en Russie, le 16 juillet 2021. (Igor Russak/Reuters)

« La dissuasion nucléaire fonctionne et, par conséquent, les États-Unis et la Russie sont confrontés à des contraintes dans leur approche d’un conflit impliquant l’autre », ont écrit les auteurs Jeffrey Lewis et Aaron Stein.

« La dissuasion nucléaire a limité l’escalade du conflit de manière profonde. »

Néanmoins, d’autres chiens de garde nucléaires adoptent une vision plus pessimiste quant à la propension de la Russie à appuyer sur le bouton nucléaire à un moment donné.

Un rapport publié la semaine dernière par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm déclarait : « Le risque d’utilisation d’armes nucléaires semble plus élevé aujourd’hui qu’à aucun moment depuis le plus fort de la guerre froide.

La Finlande a demandé à rejoindre l’OTAN pour obtenir la protection du parapluie nucléaire de l’OTAN. Depuis 60 ans, les urbanistes conçoivent des bunkers à l’épreuve des armes nucléaires pour protéger la population en cas d’attaque russe. (Lily Martin/CBC)

Notamment, le gouvernement finlandais a cité la posture nucléaire menaçante de la Russie comme la principale raison pour laquelle son gouvernement a décidé de mettre fin à 70 ans de non-alignement et de demander officiellement à rejoindre l’OTAN.

« C’est l’un des changements très profonds qui se sont produits très rapidement en Finlande », a déclaré Matti Pesu, analyste à l’Institut finlandais des affaires internationales.

La Finlande partage une frontière de 1 300 kilomètres avec la Russie et a perdu environ 10 % de son territoire lors de la guerre russo-finlandaise de 1939-40.

En fait, les Finlandais ont été tellement préoccupés par l’arsenal nucléaire russe que tout au long de la guerre froide et même après, les responsables de la ville ont construit une série de bunkers nucléaires sous la capitale, Helsinki, pour protéger la population en cas d’une nouvelle attaque russe.

Pesu a déclaré que si le risque que la Russie utilise effectivement un dispositif nucléaire contre la Finlande ou un autre pays reste faible, la probabilité que les dirigeants russes essaient d’utiliser leurs armes pour intimider ou contraindre la Finlande est beaucoup plus élevée.

« La Finlande pourrait être plus sensible à la coercition nucléaire et la Russie serait plus disposée à utiliser les armes nucléaires comme outil politique, simplement parce que la Finlande ne fait pas partie de l’OTAN. »