Vladimir Poutine ordonne aux combattants de Wagner de signer un serment d’allégeance après le crash d’Evgueni Prigozhin

Vladimir Poutine a ordonné aux combattants de Wagner de signer un serment d’allégeance à l’État russe, sur fond de colère dans les rangs du groupe de mercenaires suite à l’assassinat apparent de leur chef dans un accident d’avion près de Moscou.

Le décret a été publié sur le site Internet du Kremlin et signé avec effet immédiat par M. Poutine, son porte-parole Dmitri Peskov ayant insisté sur le fait que les allégations selon lesquelles Prigozhin aurait été tué sur ordre du président russe étaient un « mensonge absolu ».

Le texte du serment comprend une ligne dans laquelle ceux qui le prêteront promettent de suivre strictement les ordres des commandants et des hauts dirigeants, alors que des questions pèsent sur le sort des mercenaires – dont beaucoup s’étaient déjà réinstallés en Biélorussie après leur marche mutine sur Moscou. en juin.

La Russie a ouvert une enquête sur l’accident d’avion, mais n’a pas encore officiellement confirmé l’identité des 10 corps retrouvés dans l’épave. Cependant, M. Poutine a semblé faire l’éloge de Prigozhin – en utilisant le passé – comme un « homme d’affaires talentueux » qui a commis de « graves erreurs ».

M. Peskov a déclaré vendredi aux journalistes qu’il n’était pas clair combien de temps prendrait l’enquête et a insisté sur le fait qu’il était donc « impossible de parler » de la présence ou non de M. Poutine aux funérailles de Prigojine, ajoutant : « La seule chose que je peux dire, c’est que le président a un emploi du temps plutôt chargé en ce moment.

Nigel Gould-Davies, ancien ambassadeur britannique en Biélorussie, a déclaré que les funérailles seraient importantes. « Si Poutine souhaite souligner que Prigojine est mort en traître, il l’ignorera », a-t-il déclaré, ajoutant que cette occasion « pourrait renforcer l’hostilité d’un noyau de loyalistes de Wagner envers le Kremlin ».

Cependant, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a semblé aider à négocier l’accord qui a vu Wagner déménager en Biélorussie, a également cherché à insister sur le fait que l’accident d’avion était « tout simplement un travail trop dur et peu professionnel » pour que son allié M. Poutine soit derrière.

Dans des propos cités par l’agence de presse officielle Belta, M. Loukachenko a affirmé qu’il avait prévenu Prigojine lors de la mutinerie qu’il « mourrait » s’il poursuivait sa marche sur Moscou, ce à quoi il a répondu : « Au diable, je mourrai ».

Une femme se tient devant un mémorial informel dédié au chef du PMC Wagner, Eugène Prigojine, à Moscou (EPA)

Ses affirmations interviennent alors que les trois principaux aéroports de Moscou ont été contraints de fermer temporairement samedi matin, les maires et gouverneurs locaux ayant signalé des attaques de drones à Moscou et dans deux régions frontalières de l’Ukraine. Aucun blessé n’a été signalé.

Pendant ce temps, l’Ukraine a déclaré que deux civils avaient été tués et un autre blessé lorsque les troupes russes ont bombardé un café dans la banlieue de Koupiansk, où les craintes d’une seconde prise de pouvoir par les Russes moins d’un an après la libération de la ville augmentent – ​​et des preuves de chambres de torture et de fosses communes sont de plus en plus présentes. découvert.

À l’autre extrémité de la ligne de front, l’Ukraine aurait réalisé de nouveaux progrès près du village de Robotyne, à Zaporizhzhia, où elle a percé la première ligne de défense russe fortement minée.

L’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que des images de combat géolocalisées indiquaient que les forces ukrainiennes s’étaient déplacées vers le sud sur 1,5 kilomètre jusqu’à une limite forestière au nord-est de Novopokropivka.

L’analyste russe du groupe de réflexion George Barros a déclaré que les troupes de Kiev semblent désormais se trouver à moins de 2,5 km d’un vaste fossé anti-véhicule, qu’il a décrit comme « le prochain obstacle majeur d’ingénierie militaire au sein de la défense russe ».

La Russie semble également avoir progressé à l’ouest de Robotyne (Institut pour l’étude de la guerre)

L’Ukraine a également déploré la perte de trois pilotes ukrainiens tués lors de la collision de deux avions d’entraînement dans le ciel à quelque 90 milles à l’ouest de Kiev.

Dans son discours du soir, le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il avait ordonné une enquête sur l’accident mortel, en saluant l’un des pilotes – dont l’indicatif est « Juice » et qui a fait plusieurs apparitions dans les médias – comme ayant « grandement aidé notre État ». .

Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a qualifié le pilote tombé au combat de « méga talent », ajoutant : « Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il voulait piloter un F-16. Mais maintenant que les avions américains pointent à l’horizon, il ne veut plus les faire voler.»

